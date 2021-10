Atlas Mavros

Met de Hyper zijn we er nog niet. De Mavros zou tot nog betere prestaties in staat moeten zijn, en is ook nog eens te upgraden door er een Grun kabel aan toe te voegen. Ik begin met alleen de Mavros en laat de Grun kabel nog even voor wat het is. De verbeteringen die deze Mavros kabel brengt zijn in mijn oren relatief klein maar onmiskenbaar. Het middengebied klinkt meer doortekend en de klankkleur van instrumenten en stemmen wordt een stapje beter. De laagweergave krijgt meer druk zonder sloom of ongecontroleerd te klinken. In zijn totaliteit neemt het realisme en het gemak van de weergave toe. De Mavros heeft dezelfde karaktereigenschappen als de Hyper maar gaat op alle punten net een klein stapje verder. Zoals met alle audiocomponenten en kabels betaal je voor het laatste stukje, vaak minimale, verbetering de hoogste prijs. In mijn referentie set ben ik inmiddels bekend met de positieve invloed van het aarden van kabels en luidsprekerunits. Mijn Atlas Ascent Grun luidsprekerkabels presteren absoluut beter met de Grun draad aangesloten dan zonder. Dit geldt eveneens voor de Freedom Grounding kabel op Audiovector R3 Arreté speakers. Zou het ook hoorbaar zijn op een netwerkkabel? Lex sluit de Grun kabel aan op de Mavros netwerkkabel, deze is hiervoor voorzien van een schroefconnector aan één kant en een RCA connector aan de andere kant. Er zijn meerdere versies mogelijk van de Grun adapter zodat het systeem in principe in elk willekeurige setup toegepast kan worden. Angel From Montgomory mag het spits afbijten. Wat ik denk te horen maakt dat ik Lex, die nog achter de set zit, vraag de Grun kabel weer te ontkoppelen. Wanneer hij na een minuut of wat de Grun kabel weer aansluit weet ik het zeker. De Mavros netwerkkabel ondergaat een kleine transformatie met de Grun adapter aangesloten. Blijkbaar lag er een sluier over de weergave waar ik me totaal niet van bewust was. Er is nu een openheid en directheid die er eerst niet was. De weergave is nu superschoon met alle ruimte voor stem en instrumenten. De accordeon klinkt groter, krachtiger en vooral realistischer. Het Hammond orgel komt met het grootste gemak meer naar de voorgrond. Wanneer de Grun kabel losgemaakt wordt lijkt het alsof de muziek vanuit een trechter komt. Het geluidsbeeld lijkt vanaf één punt achter de speakers opgebouwd te worden en in de breedte beperkt te worden, weliswaar tot buiten de speakers maar wel afgebakend. Met de Grun kabel aangesloten is dit verdwenen. Van voor tot achter lijkt er nu een beeld te zijn wat onbegrensd is. De set en speakers staan niet meer in de ruimte, er is alleen nog de muziek. Bijzonder is dat alles wat de Mavros met Grun adapter laat horen niet als een gemis ervaren werd bij het luisteren zonder. Echter nadat ik met de Grun adapter aangesloten heb is er geen weg meer terug. Met You And Your Friend maakt de laagweergave een sprong vooruit en zweven de gitaren links en rechts volledig los in de ruimte. Bij Racing In The Streets dacht ik al onderdeel van het publiek uit te maken bij het luisteren met de Mavros kabel in de set. Nu krijg ik het gevoel mijn mede concertgangers fysiek om me heen te hebben staan. De druk van de verschillende instrumenten die je bij een groot concert voelt wordt nu daadwerkelijk in de luisterruimte gereproduceerd. De emotie van het nummer komt nu echt binnen, dit is echt genieten van muziek! Wanneer ik bij het schrijven van deze recensie mijn aantekeningen raadpleeg zie ik bij het laatste nummer wat ik beluister, Weather With You, het woord “Kwijlen” staan. Dit woord dekt de lading volledig. Het beeld is volkomen opengetrokken en de gitaar krijgt een grote boost in realisme. De laagweergave gaat een stap vooruit en door het ontbreken van de eerder aanwezige sluier is de detailweergave top. Bij de stemmen van de heren Finn krijg ik kippenvel en is ieder woord verstaanbaar.