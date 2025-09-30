Soms ontvang ik van onze hoofdredacteur een verzoek wat niet helemaal in mijn straatje past, maar wel mijn nieuwsgierigheid dusdanig prikkelt dat ik de opdracht accepteer. Deze keer gaat het om een bezoek aan het bedrijf Sound Coach in het Brabantse Zevenbergschen Hoek. Nu moet ik bij coaching vaak denken aan types zoals geschetst in bijvoorbeeld de Netflix serie Haantjes. Ietwat zweverig en vaak het vermogen om heel goed te kunnen praten maar weinig echte oplossingen bieden. Een korte bestudering van de website geeft een ander beeld. Een afspraak met eigenaar Peter van Ginneken is snel gemaakt en een week later stap ik vol goede moed in de auto richting Zevenbergschen Hoek.
Het bedrijf is gevestigd op een klein industrieterrein en bij aankomst blijkt Sound Coach gevestigd in een mooi nieuw pand. Het is zo ongeveer de warmste dag van de eeuw dus staat de grote roldeur van de werkplaats wijd open. Peter, een charismatische vijftiger, komt me enthousiast tegemoet om me welkom te heten. Na een kort rondje door de werkplaats, waarbij ik vast een beetje een idee krijg wat Peter precies doet gaan we de trap op naar de eerste verdieping waar het kantoor en de demoruimtes zich bevinden. We besluiten eerst in het kantoortje plaats te nemen met een verkoelend drankje zodat ik wat vragen kan stellen en hopelijk iets meer te weten kom over het hoe en waarom van Sound Coach.
Trial & error
“Mijn interesse in akoestiek en alles wat daarbij komt kijken is eigenlijk ontstaan doordat ik zelf muziek ging produceren in mijn eigen homestudio. In deze studio klonk de muziek uitstekend, maar bij het afluisteren in een andere ruimte klonk het helemaal niet goed. Na een tijdje kwam ik erachter dat dit probleem niet ontstond door de apparatuur die ik gebruikte, maar door de akoestiek van de ruimte. Ik mixte mijn muziek in een ruimte die blijkbaar niet goed akoestisch was aangepast. Tijdens mijn opleiding over akoestiek kreeg ik onder andere les van Mischa Jacobi, een zeer ervaren studiobouwer die wereldwijd muziekstudio’s bouwt voor bekende producers,.” begint Peter zijn verhaal. “Mischa legde uit hoe je de akoestiek van een ruimte kan aanpassen en wat voor technieken hiervoor beschikbaar zijn.” Dit was voor mij een openbaring en zorgde ervoor dat ik me intensief ging inlezen in de materie en startte met het volgen van cursussen. In combinatie met veel trail en error vond ik het na een aantal jaren semiprofessioneel bezig zijn een goed moment om de stap naar een eigen bedrijf te zetten. Ondernemen heb ik altijd gedaan dus bedrijfsvoering was niet nieuw voor me. Een jaar geleden heb ik dit bedrijfspand gekocht en zelfstandig verbouwd,” zegt Peter. Wanneer ik hem naar zijn achtergrond vraag, het bouwen van totaaloplossingen inclusief meubels is tenslotte geen sinecure, lacht Peter en vertelt dat zijn vader scheepstimmerman was en hij daar heel veel van geleerd heeft. “In combinatie met mijn studie werktuigbouw, akoestiek, veel uitproberen en testen word je uiteindelijk iemand die niet alleen de theorie begrijpt maar de benodigde producten kan fabriceren.” “De eerste etage was een open ruimte en hier heb ik drie ruimtes gecreëerd. Het centrale deel, waar we nu zitten, is kantoor en spreekruimte, aan weerszijden hiervan een studio en home cinemaruimte. Deze ruimtes moesten klaar zijn alvorens ik actief met Sound Coach aan de slag wilde. Ze dienen namelijk als referentiekader voor klanten, en zij kunnen zo op eenvoudige wijze ervaren wat goede akoestische aanpassingen in de praktijk opleveren en hoe fraai het geïntegreerd kan worden in een ruimte.” stelt Peter.
Stappenplan
“Wat is het stappenplan wanneer je als potentiële klant contact opneemt met Sound Coach,” vraag ik Peter. “Elk traject wat ik start begint met een akoestische meting van de ruimte, bij nieuwbouw of verbouw kom ik pas meten als deze klaar is. De gebruikte materialen en eventueel aangebrachte isolatie zijn namelijk van wezenlijk belang van het eindresultaat. Met alleen de maten van de ruimte kun je geen plan opstellen omdat je dan uitgaat van theorie en de praktijk wijst altijd anders uit. Eventuele meubels die nog niet geplaatst zijn kan ik wel meenemen in mijn berekening maar het beste resultaat is toch wanneer alles klaar is. Na de uitgebreide meting, ik meet niet alleen op de eventuele hot spot maar door de hele ruimte. Overbodig om te zeggen dat dit gebeurt met een geijkte meetmicrofoon en geijkte luidspreker die ik zelf meeneem. Na de meting ga ik op kantoor aan de slag om een akoestische berekening te maken en te verwerken tot een plan van aanpak. Hierbij gaat het erom de probleemfrequenties en staande golven aan te pakken. Met een digitale oplossing, zoals room correctie, verlaag je het volume van de probleemfrequenties, maar de galm op die frequenties blijft aanwezig. Het geluid wordt dan dus anders ervaren als het door de speakers wordt afgespeeld. Echter, wanneer de ruimte akoestisch in balans is, zal het geluid net zo worden ervaren als het door de speakers wordt weergegeven. De luisteraar wordt daardoor veel meer betrokken bij de muziek, alsof hij erbij is. De klant ontvangt het meetrapport in combinatie met een offerte voor de te nemen maatregelen om de problemen aan te pakken. Afhankelijk van de wens van de klant kunnen dit alleen akoestische aanpassingen zijn maar indien gewenst kan ik complete op maat gemaakte totaaloplossingen aanbieden,” vertelt Peter. Wat me opvalt is het enthousiasme waarmee hij zijn verhaal vertelt. Een bevlogenheid en passie die aanstekelijk werkt, als klant zul je hierin ongetwijfeld meegenomen worden. “Na ontvangst van het rapport en de offerte is het aan de klant wat de vervolgstappen zijn, er zijn geen verplichtingen. Het inmeten inclusief rapport en offerte heeft een vast prijskaartje en indien gewenst kun je het daarbij laten. Wil je verder dan kan er op basis van het budget van de klant een plan van aanpak gemaakt worden. “Misschien is het leuk als we hierover verder praten in de studio en home cinema ruimte, dan krijg je een beetje een beeld van wat ik bedoel met totaaloplossingen.” zegt Peter met een trotse gezichtsuitdrukking. Ik antwoord instemmend, zeer benieuwd naar de mogelijkheden.
Studio
Een studio is voor mij onbekend terrein, in een ver verleden heb ik ooit de Polyhymnia opnamestudio in Zeist bezocht maar daar was de insteek het beluisteren van meerkanaalsopnames en niet de mastering. De ruimte die Peter gebouwd heeft is bescheiden van oppervlakte maar compleet uitgerust. Het eerste wat opvalt is dat er een bepaalde rust in de ruimte hangt wat heel prettig aanvoelt. Zelfs zonder te praten merk je al een positief verschil met een onbehandelde ruimte. Peter vraagt me plaats te nemen achter de console midden tussen de luidsprekers. Niet gewend aan een dergelijke opstelling probeer ik zoveel mogelijk afstand te houden tot de speakers. Waarop Peter zegt “Nee René, je moet echt je stoel aanschuiven tot de console net als dat je bij een bureau zou doen.” Ik schuif de stoel aan en Peter start een track van Bob Marley. Niets audiofiels of speciaals, gewoon gestreamd via Tidal. Ik verwacht dat zo dicht op de speakers zitten een vreemde beleving geeft maar dat is zeker niet het geval. De door Peter zelfgebouwde, relatief kleine, monitor luidsprekers klinken heel gecontroleerd en gedetailleerd. Het stereobeeld is breed en diep, een bijzondere gewaarwording wanneer je zo dicht op de speakers zit. Wat het meest opvalt, en wat zeker met de akoestische aanpassingen in de ruimte te maken heeft, is de rust in de weergave. Heel afgewogen en neutraal, zonder extra aandacht voor bepaalde frequenties. Op de website, www.sound-coach.nl, is uitgebreide info over de aanpassingen van de ruimte en de meetresultaten te vinden. De grafieken die je daar vindt spreken boekdelen. “Hier is eigenlijk alleen de ruimte aangepakt en de console een klein beetje. In de cinema ruimte kan ik je concreet laten zien wat ik bedoel met een totaaloplossing.” Wanneer Peter dit zegt beginnen zijn ogen te glimmen…
Thuisbioscoop
We verhuizen naar de andere kant van het pand waar de thuisbioscoop gebouwd is. Ook hier valt gelijk het verschil in ambiance op ten opzichte van de onbehandelde gang. Onmiddellijk is er weer de rust die over je heen valt als een warme deken, bijzonder aangenaam. “Ik had in deze ruimte een aantal uitdagingen waar ik omheen moest werken. Zoals het keukenblok wat één van de korte wanden beslaat, een deur die niet in het midden van de lange wand zit en een korte en een lange wand met beglazing. Ondanks deze beperkingen denk ik er goed in geslaagd te zijn een neutraal klinkende ruimte te creëren.” vertelt Peter. Ook voor deze ruimte zijn op de site de grafieken van voor en na behandeling terug te vinden inclusief alle gebruikte materialen. Alle apparatuur en luidsprekers zijn ondergebracht in een groot, fraai en strak afgewerkt wandmeubel. Het is niet alleen een meubel maar tevens een belangrijk onderdeel van de aanpassingen van de akoestiek. Nader bekeken zijn delen van de wand akoestische panelen van verschillende materialen en vormen. Deze zorgen naast het dempen van gemeten probleemfrequenties ook voor een juist afstraalgedrag van de luidsprekers. In de wand zitten speakers die de hoogte kanalen voor Dolby Atmos verzorgen, frontluidsprekers en een centerspeaker. “Ik bouw en meet alle speakers zelf en kan het formaat van de kast en het filter zo exact op de juiste maat maken passend in de wand en optimaal presterend. Voor deze wand heb ik gebruik gemaakt van drivers van het merk SB Acoustic, wat goed bevalt en prima prestaties levert,” zegt Peter. De gebruikte elektronica is van een gemiddeld niveau, de surroundreceiver en Blu-ray speler zijn zeker geen high-end apparaten. Een mooi OLED scherm is centraal geplaatst in het wandmeubel. Om met de relatief kleine luidsprekers en bescheiden subwoofer toch een echte cinema beleving te creëren zijn de twee bioscoopstoelen voorzien van shakers gekoppeld aan de subwoofer uitgang van de receiver. Wanneer Peter een aantal scenes uit de blockbuster Dune opstart ben ik oprecht onder de indruk van het resultaat. De ruimte waar we fysiek inzitten hoor je niet meer, maar wordt volledig overgenomen door de ambiance van de film. Een scene in de woestijn geeft het gevoel dat de wind om je heen raast. Een andere scene met veel mensen in een grote kathedraalachtige ruimte heeft precies de juiste galm om het bijzonder realistisch te maken en het lijkt alsof je erbij bent. Wat ook opvalt is de uitstekende verstaanbaarheid van stemmen en de onderlinge verschillen.
Uitstekend en onderhoudend
“Misschien prekend voor eigen parochie maar ik durf te stellen dat een gemiddelde audioset of surroundsetup in combinatie met een goede akoestiek beter presteert dan een high-end set in een ruimte die niet aangepast is,” stelt Peter. “Uiteraard zal betere apparatuur in de aangepaste ruimte nog beter presteren maar er is dan vooral op het vlak van definitie nog winst te boeken. Je kunt zelf, of met mijn hulp, beginnen met een correcte plaatsing van de luidsprekers in de ruimte, dan heb je ongeveer 70% van het potentieel van de set benut, wanneer ik dan aan de hand van de meting de akoestiek aanpak win je nog ongeveer 25% en kom je heel dicht bij de 100%. Bij een surroundset kun je dan nog een heel klein beetje winnen met EQ als kers op de taart.” Om zijn stelling kracht bij te zetten bekijken we een aantal scenes van Top Gun Maverick. In de Dog Fight scene hoor je heel droog de stem vanuit de cockpit en lijkt het alsof je in de virtuele tweede stoel zit onder de glazen koepel. De relatief benauwde ruimte van de cockpit is voelbaar. Net als bij Dune werken de akoestische aanpassingen zeer goed en wordt een fraaie bubbel gecreëerd. De combinatie van shakers in de stoelen en een kleine subwoofer werkt bijzonder effectief. Wanneer het tijdens de aanvalsscene, waarin de vliegtuigen achter elkaar door een nauwe bergketen vliegen, echt spannend wordt klinken de stemmen levensecht en voel je de stress en angst goed doorklinken. Het geweld van de straaljagers en het luchtafweergeschut hebben kracht en de klappen zijn voelbaar. De surroundbeleving is uitstekend en onderhoudend. Ik denk dat ik niet eerder een zo betaalbare surround setup zo goed heb horen presteren. Het visueel zeer aantrekkelijke en fraaie meubel herbergt alle elektronica, speakers en een groot deel van de akoestische elementen. Dit maakt het bij uitstek geschikt om, in bijvoorbeeld een woonkamer, te implementeren en deze zo toch leefbaar en smaakvol te houden.
Werkplaats
Een mooi moment om beneden in de werkplaats te zien hoe deze fraaie meubels gemaakt worden. Wat me al opviel bij binnenkomst is hoe opgeruimd en schoon de ruimte is. Het ziet er strak en georganiseerd uit. De diverse machines staan netjes ruim van elkaar opgesteld. “Omdat ik nagenoeg alles zelf doe heb ik wel een aantal hindernissen moeten overwinnen. Zo komt het plaatmateriaal op een groot formaat binnen en is dat voor één persoon niet te hanteren. Na wat experimenteren bleek een kleine takel in combinatie met speciale zuignappen de ideale oplossing. Op deze manier kan ik eigenlijk alles alleen doen,” zegt Peter wanneer we voor de forse platen staan. “De zijkanten van het plaatmateriaal worden met behulp van een kantenverlijmer van bijpassend kantenband voorzien. Ook gebruik ik bijvoorbeeld geen ronde deuvels om verbindingen te maken maar platte ovaalvormige. Hiermee kun je nauwkeuriger werken, heb je nog wat speelruimte bij het monteren en creëer je een betere verbinding,” vertelt Peter terwijl hij mij ondertussen het verschil laat zien. Bij een wand in aanbouw kan ik zien dat Peter echt maatwerk levert. De wand is bestemd voor een klant die de cinema wand in dezelfde kleur wil als de al bestaande meubels en bovendien moeten er speciale akoestische aanpassingen in verwerkt worden omdat het meubel aan één kant tegen een muur komt en aan de andere kant volledig vrij staat. “Omdat ik alles zelf bouw kan ik bijvoorbeeld de fronten van de ingebouwde luidsprekers in dezelfde kleur bekleden als de verschillende akoestische panelen in de wand. Ook het formaat van de luidsprekerkasten kan ik aanpassen omdat ik ze zelf bouw. Wil je als klant ledverlichting achter je scherm, zoiets als Ambilight van Philips, dan kan ik dat integreren in de wand. En zo zijn de mogelijkheden eigenlijk eindeloos,” zegt een glimlachende Peter.
Tot slot…
Inmiddels zijn we een paar uur verder en wordt het tijd om huiswaarts te gaan. Waar ik met enige scepsis richting Zevenbergschen Hoek ging ga ik met veel opgedane nieuwe kennis en enthousiasme huiswaarts. Ik ben bij het schrijven van dit bezoek bewust wat weggebleven van de specifieke technische zaken op het gebied akoestiek. Peter van Ginneken kan u dat in een persoonlijk gesprek veel beter uitleggen en ook op de website is al het één en ander te vinden voor de liefhebber. Ik heb meer geprobeerd het enthousiasme van Peter en zijn prachtige producten in de schijnwerpers te zetten. Professioneel, gepassioneerd en met een enorm oog voor detail, dat is waar Peter van Sound Coach voor staat! Na een bezoek of telefonisch onderhoud zul je het met me eens zijn. Peter, bedankt voor je tijd en het leerzame inkijkje in akoestiek en maatwerk oplossingen.
Soundcoach, www.sound-coach.nl
