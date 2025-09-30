Stappenplan

“Wat is het stappenplan wanneer je als potentiële klant contact opneemt met Sound Coach,” vraag ik Peter. “Elk traject wat ik start begint met een akoestische meting van de ruimte, bij nieuwbouw of verbouw kom ik pas meten als deze klaar is. De gebruikte materialen en eventueel aangebrachte isolatie zijn namelijk van wezenlijk belang van het eindresultaat. Met alleen de maten van de ruimte kun je geen plan opstellen omdat je dan uitgaat van theorie en de praktijk wijst altijd anders uit. Eventuele meubels die nog niet geplaatst zijn kan ik wel meenemen in mijn berekening maar het beste resultaat is toch wanneer alles klaar is. Na de uitgebreide meting, ik meet niet alleen op de eventuele hot spot maar door de hele ruimte. Overbodig om te zeggen dat dit gebeurt met een geijkte meetmicrofoon en geijkte luidspreker die ik zelf meeneem. Na de meting ga ik op kantoor aan de slag om een akoestische berekening te maken en te verwerken tot een plan van aanpak. Hierbij gaat het erom de probleemfrequenties en staande golven aan te pakken. Met een digitale oplossing, zoals room correctie, verlaag je het volume van de probleemfrequenties, maar de galm op die frequenties blijft aanwezig. Het geluid wordt dan dus anders ervaren als het door de speakers wordt afgespeeld. Echter, wanneer de ruimte akoestisch in balans is, zal het geluid net zo worden ervaren als het door de speakers wordt weergegeven. De luisteraar wordt daardoor veel meer betrokken bij de muziek, alsof hij erbij is. De klant ontvangt het meetrapport in combinatie met een offerte voor de te nemen maatregelen om de problemen aan te pakken. Afhankelijk van de wens van de klant kunnen dit alleen akoestische aanpassingen zijn maar indien gewenst kan ik complete op maat gemaakte totaaloplossingen aanbieden,” vertelt Peter. Wat me opvalt is het enthousiasme waarmee hij zijn verhaal vertelt. Een bevlogenheid en passie die aanstekelijk werkt, als klant zul je hierin ongetwijfeld meegenomen worden. “Na ontvangst van het rapport en de offerte is het aan de klant wat de vervolgstappen zijn, er zijn geen verplichtingen. Het inmeten inclusief rapport en offerte heeft een vast prijskaartje en indien gewenst kun je het daarbij laten. Wil je verder dan kan er op basis van het budget van de klant een plan van aanpak gemaakt worden. “Misschien is het leuk als we hierover verder praten in de studio en home cinema ruimte, dan krijg je een beetje een beeld van wat ik bedoel met totaaloplossingen.” zegt Peter met een trotse gezichtsuitdrukking. Ik antwoord instemmend, zeer benieuwd naar de mogelijkheden.