Mission brengt vernieuwde versie van 770 luidsprekers uit

Een nieuwe 20 cm polypropyleen mid/bas driver werd ontwikkeld voor de herontworpen 770, die de uitgebreide respons en lage kleuring van het origineel nabootst, terwijl het motorsysteem werd geüpgraded om rekening te houden met de moderne vermogensverwerking en dynamische vereisten. Net als het origineel is de driver gebouwd op een gegoten chassis met grote achterste ‘vensters’ om vroege terugslag door de conus te beperken. Er is speciale zorg besteed aan het aanbrengen van een nitrilrand met lage dichtheid op de conus, om de impedantie ervan aan te passen en reflecties van de conusrand te beperken.

De nieuwe polypropyleen conus is geladen met mineralen om hem stijver te maken dan het origineel, wat een snelle, strakke bas moet opleveren. Dit wordt in evenwicht gebracht door de kast en de reflexpoort op een zeer lage frequentie af te stemmen, zodat de ‘één-noot-bas’ die kenmerkend is voor veel basreflexsystemen, wordt vermeden. De lage tonen reiken tot onder 30 Hz.

Voor de huidige digitale bronnen en draaitafels is de Mission 770 voorzien van een volledig nieuw ontworpen mid/bass driver samenstelling met polypropyleen conus met nieuwe formulering. De prestaties van een luidspreker in de frequentie-extremen worden nu even belangrijk geacht als de midrange. De nieuwe hoge tonen eenheid van de 770 maakt gebruik van een lichtgewicht, gedempte microfibre dome met een ultrazachte respons, ondersteund door een gedempte achterkamer die de fundamentele resonantie ver onder het crossover-gebied duwt. De kwaliteit van deze 28 mm dome harmonieert met de mid/bass driver om een gelijkmatig karakter over het hele bereik van de hele luidspreker te garanderen.

De drivers en het wisselfilter zijn ondergebracht in een met echt hout gefineerde kast van 59x30x30 cm (HxBxD), met een wit gelamineerd voorblad dat de stijl van de Mission 770 in de jaren 1970 en 1980 weerspiegelt. Onder het rozig getinte walnoten- of zwarte fineer ligt een verdere technologische vooruitgang. Terwijl de oorspronkelijke 770 de kleuring van het middenbereik verminderde door gebruik te maken van de door de BBC geïnspireerde techniek van een kast met dunne wanden, gedempt door massa-belasting met bitumenpads, heeft de nieuwe 770 een sandwich met twee wanden van MDF met hoge dichtheid en spaanplaat, gebonden door een hoge-demping lijm. De nieuwe treble-units met 28 mm microfibre dome leveren soepele en uitgebreide prestaties bij hoge frequenties. Dit resulteert in een kast met paneelresonantie ver beneden het hoorbare niveau, zodat de driver-units hun werk kunnen doen zonder last te hebben van kastkleuring bij alle frequenties.

Interne verstevigingen versterken de voorkant van de kast en verstevigen de driver-unit, waardoor een mechanische ondersteuning ontstaat die de dynamische prestaties van de bas- unit bevordert en de microdynamiek van de muzikale prestaties zichtbaar maakt. Dit wordt aangevuld met een laag akoestisch schuim en dempende fibre, strategisch geplaatst om de reflecties in de kast te absorberen zonder de baskwaliteit te overstemmen.

De productie van de nieuwe Mission 770 is reeds gestart in beperkte hoeveelheden. De eerste paren zijn vanaf eind maart te koop naar keuze in walnoot of zwart houtfineer. De prijs is 4.499 euro per paar.