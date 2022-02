Goed geluid komt met een flink prijskaartje en McIntosh heeft twee nieuwe geïntegreerde versterkers op de markt gebracht waar je zeker de portemonnee voor moet trekken. Het bedrijf komt met de MA9500 en de MA8950. De McIntosh MA9500 beschikt over 300 watt per kanaal. Dit vermogen wordt geleverd via de McIntosh Autoformers waardoor het volledige vermogen altijd geleverd moet worden, ongeacht of ze een impedantie van 2, 4 of 8 Ohm hebben. De MA9500 is de opvolger van de MA9000 en komt met een aantal extra’s ten opzichte van de voorganger. Zo is de filtercapaciteit verdubbeld in vergelijking met de voorlopers. Niet alleen bij de MA9500, maar ook bij de MA8950. Dit zorgt voor een aanzienlijke toename van de dynamische capaciteit van 1,8 dB naar 2,8 dB. Dit moet zorgen voor muzikale pieken met minder vervorming.

De MA8950 wordt nog geleverd met de DA1 Digital Audio Module van de MA9000. De nieuwe MA9500 beschikt over de DA2 Digital Audio Module. Deze beschikt over zeven digitale ingangen: 2 coaxiale, 2 optische, 1 USB, 1 MCT en 1 audio HDMI Audio Return Channel (ARC)1 aansluiting. De DA2 wordt aangedreven door een quad gebalanceerd, 8-kanaals, 32-bit digitaal-naar-analoogomzetter (DAC) die verbeteringen heeft in zowel dynamisch bereik als totale harmonische vervorming in vergelijking met de DAC in de DA1. Beide geïntegreerde versterkers van McIntosh ondersteunen audioformaten als Dolby en DTS. De nieuwe modellen hebben verder 10 (9) analoge ingangen bestaande uit 2 (1) gebalanceerde ingangen, 6 ongebalanceerde ingangen, plus 1 Moving Coil en 1 Moving Magnet phono-ingang met aparte aardingsklemmen om een platenspeler(s) aan te sluiten. Beide geïntegreerde versterkers hebben de Roon Tested-aanduiding gekregen.

Prijs en beschikbaarheid

De MA8950 en de MA9500 zullen in Februari in productie gaan in de Verenigde Staten. De richtprijzen voor consumenten zijn als volgt:

MA9500 : € 14.990,-

MA8950 : € 11.490,-

Beide modellen kunnen vanaf vandaag vooruitbesteld worden.

