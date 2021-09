Maak kennis met de connectoren van WBT – Duitse topkwaliteit

PlasmaProtect

WBT gebruikt puur koper of zilver in de connectoren. Dat wordt eerst schoongemaakt en vervolgens gepolijst. Wat er dan resulteert is een high gloss puur oppervlak, zonder vervuiling met andere chemische materialen. Daarna wordt Physical Vapour Deposition (PVD) toegepast. Daar zijn verschillende vormen van. WBT genereert een plasma bij een lage druk (vacuüm). De geleidende goudcoating (in ion-vorm) sputtert dan op het te coaten oppervlak vanwege een aangelegd potentiaalverschil. Het goud wordt feitelijk tegen het koperoppervlak aangeschoten en vormt daarmee een atomaire verbinding. PVD is een veel toegepast industrieel proces. Het wordt ook gebruikt om allerlei lagen, die geleidend, niet-geleidend, reflecterend, glanzend of slijtvast zijn op te dampen. Denk aan spiegels en badkamerkranen. Voor de WBT-connectoren geldt dat er dan een zeer dicht en glad goudoppervlak ontstaat. Om exact te zijn wordt tijdens het proces een hoog vacuüm opgebouwd waarin zich argon bevindt. Het argon zorgt voor de opbouw van de druk. De goudvoorraad in de vacuümkamer krijgt een negatieve spanning van 500 Volt. In het argon ontstaat dan een plasma van positieve ionen. Die ionen gaan naar de ‘goudvoorraad’ die loslaat als gevolg van de botsing. Het goud verzamelt zich vervolgens op de connectordelen die een laagje moeten krijgen. Wie een mooi voorbeeld van het resultaat van deze techniek wil zien kan WBT-connectoren kopen maar ook een chips zak, waar de glanzende metaalaccenten volgens deze techniek zijn gemaakt. Wie zelf eens wat badkamerkranen wil vergulden kan al een tafelmodel PVD-machine kopen in de US. De goudlaag of platinalaag die WBT opdampt is veel beter bestand tegen slijtage en krasvrijer. WBT claimt dat de laag een kristalstructuur heeft die de signaaloverdracht verbeterd. Dat resulteert in een meer gedetailleerde weergave. Twee van die connectoren tegen elkaar geven een enorm contactoppervlak. Er zijn dus diverse voordelen. Het contactoppervlak is groter, er is geen oxidatie vanwege ‘gaten’ in een standaard coating omdat de laag niet poreus is en het oppervlak blijft jarenlang vrij van aantasting, waardoor de connectiviteit aanwezig blijft. Ook de detaillering van het geluid is beter. Voor WBT is een voordeel dat het nieuwe proces energievriendelijker is en milieutechnisch minder vervuilend.