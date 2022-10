KEF lanceert Mu7 hoofdtelefoon met ruisonderdrukking

Lovegrove staat bekend om zijn innovatieve benadering van vloeiende, sculpturale vormen. Deze gaf ditmaal gestalte aan de over-ear-hoofdtelefoon die een aanvulling is op de Ross Lovegrove-collectie van KEF. Eerdere samenwerkingen met Lovegrove resulteerden in de Muon-luidsprekers, de draagbare Muo-luidsprekers en de Mu3-oordopjes.

Mu7 is verkrijgbaar in twee kleurstellingen: zilvergrijs en donkergrijs. De hoofdtelefoon is voorzien van een ergonomische aluminium constructie. Hierbij zorgt een duurzame lichtgewicht hoofdband voor een akoestische afdichting met minimale druk op het oor. De oorkussens van traagschuim vormen zich naar de vorm van het hoofd en verbeteren zowel passieve als actieve ruisonderdrukking en basrespons. Dankzij een draaipunt boven de oorschelpen kan de hoofdtelefoon worden gedraaid en platgedrukt. Een capacitieve touchpad op de rechteroorschelp stelt luisteraars in staat om oproepen te beantwoorden, nummers over te slaan en het volume aan te passen door middel van een reeks tikjes en veegbewegingen.

Ook het binnenwerk van de Mu7-hoofdtelefoon is op maat gemaakt. Dit integreert onder andere een verbeterde codec-technologie om zo KEF’s hoge-resolutie geluidskwaliteit automatisch draadloos te ontvangen. In elk van de omsluitende oorschelpen bevindt zich verder een full-range dynamische driver. De Smart Active Noise-Cancellation-technologie maakt gebruik van meerdere filters om omgevingsgeluid op te vangen, voordat een algoritme wordt toegepast om individuele frequenties te absorberen. Voor handsfree telefoongesprekken isoleert Clear Voice Capture (cVc) de stem van de spreker en minimaliseert het alle andere ruis die door de microfoon wordt opgepikt.

Belangrijkste kenmerken KEF Mu7

Smart Active Noise-Cancellation controleert de omgeving en verwijdert extern geluid

40mm full-range dynamische driver, ontworpen om de kleinste akoestische details te onthullen

Geluid met hoge resolutie, tot 24bit/48kHz via Qualcomm® aptX™ HD-codec

Bluetooth 5.1 voor een uitzonderlijk stabiele, latency-vrije verbinding met iOS- en Android-apparaten

Clear Voice Capture (cVc) voor heldere telefoongesprekken

Ergonomisch ontwerp met een verfijnd vormgegeven aluminium frame en ademende oorkussens van traagschuim

Verkrijgbaar in twee stijlvolle kleurstellingen: zilvergrijs en donkergrijs

Plat opvouwbaar voor eenvoudig transport en opslag

Gevoelige aanraakbediening met intuïtieve veeg- en tikbewegingen

Tot 40 uur gebruik bij één keer volledig opladen, 8 uur gebruik na 15 minuten snelladen

Voor muziekliefhebbers die liever een kabel gebruiken, is er ook in een 3,5mm audio-aansluiting voorzien

De adviesprijs voor de Benelux is nog niet bekendgemaakt.