GVR Audio Import B.V. nieuwe distributeur voor de Benelux markt

De naam “Van den Hul” zal bij velen bekend in de oren klinken. Deze naam is inmiddels gemeengoed geworden als het gaat om audio- en video interlinks, luidsprekerbekabeling, elektronica en uiteraard elementen voor draaitafels. Dit oer-Hollandse bedrijf verbetert sinds de oprichting in 1980 de kwalitatieve aspecten van draaitafel transductie en audio en video signaaloverdracht in zijn algemeenheid door toepassing van hoogstaande technologieën.

Inmiddels maakt het bedrijf Moving Coil (MC) elementen op eenzaam hoog niveau en is de koolstofgedachte doorgedrongen in vele audio- en videokabels voor zowel consument als professional. De term “schakel tussen techniek en emotie” is illustratief voor de ontwerpfilosofie en erop gericht het genieten van muziek niet uit het oog te verliezen, terwijl duurzaamheid, optimale bescherming tegen invloeden van buitenaf en toepassing van milieuvriendelijke materialen in een hoog vaandel staan. Door een uitstekende prijs-prestatie verhouding stijgen de producten van ”Van den Hul” boven hun prijsniveau in vergelijking met andere merken.Het beste voorbeeld wat we u hiervan kunnen geven is de garantieperiode welke met iedere door van den Hul fabrieksmatig afgemonteerde kabel komt: 30 jaar op zowel de klank als constructie!! GVR Audio Import BV is erin geslaagd om in een weloverwogen periode een aantal bekende en hoogwaardige audio merken naar de Benelux te brengen. Onze missie is dan ook om audioproducten toegankelijker te maken voor een brede groep muziekliefhebbers tegen een betaalbare prijs.

De kwaliteit van de weergave is belangrijk, maar niet tegen iedere prijs. Het gaat vooral om de prijs-/kwaliteit verhouding om tegen betaalbare bedragen de maximale geluidskwaliteit en muziek ervaring te kunnen leveren. Dat neemt niet weg dat de producten van hoogwaardige kwaliteit moeten zijn, geleverd door bedrijven (en mensen) die kwaliteit en milieu hoog in het vaandel hebben staan.

Daarom hebben wij naast Van den Hul ook merken als Audio Physic, Acoustic Solid, Leema Acoustics en HANA in ons programma. Vanwege onze toegepaste strenge criteria, kritische selectie, uitvoerige dialogen met onze fabrikanten kunnen we nu met trots zeggen dat we in ons programma nu “matches made in heaven” kunnen aanbieden. Omdat wij veel waarde hechten aan deskundig advies en goede service, verkopen wij onze producten uitsluitend via hoogwaardige retailers. Houd de website in de gaten voor reviews van de producten en nieuwe

aankondigingen van merken die verdeeld gaan worden door GVR Audio Import.

Kijk voor productinformatie op www.gvraudio.eu.