Bose komt met Smart Soundbar 900 met Google Assistant en Dolby Atmos

Bose belooft een slimme soundbar met een ‘theater-like’ experience. Bioscoopgeluid, maar dan thuis in je woonkamer. De nieuwe Bose Smart Soundbar 900 ondersteunt Dolby Atmos en beschikt over zeven speakers. Twee speakers zijn naar boven gericht en moeten zorgen voor ruimtelijk geluid, alsof je plafondspeakers hebt hangen. PhaseGuide-technologie zorgt ervoor dat het lijkt alsof de actie zich daadwerkelijk om je heen afspeelt met multi-directioneel geluid. Bose 5.1 TrueSpace-technologie moet ervoor zorgen dat je altijd een Dolby Atmos-ervaring kunt krijgen, ook als je geen Dolby Atmos-content afspeelt.

De Smart in de Bose Smart Soundbar 900 staat daar natuurlijk niet voor niets. De soundbar is uitgerust met microfoons, zodat je je favoriete stemassistenten als Amazon Alexa en Google Assistant kunt gebruiken. Zo is deze soundbar ook gelijk een slimme speaker. Daarnaast is er ook ondersteuning voor wifi, bluetooth, Apple AirPlay 2 en Spotify Connect. Wie dat wil kan deze soundbar verbinden in een speakergroep met andere slimme speakers van Bose. Het bedrijf belooft een gemakkelijke installatie met de Bose Music-app en je kunt de soundbar aansluiten via de optische ingang of via hdmi-eARC. Beide kabels worden meegeleverd.

Is de soundbar alleen niet genoeg? Je kunt ook kiezen om de Bose BASS Module 700 subwoofer of de draadloze Bose Surround Speakers 700 achterspeakers toe te voegen voor een echte entertainment-ervaring.

Advertentie

Prijs en beschikbaarheid

De Bose Smart Soundbar 900 is verkrijgbaar vanaf 23 september in de Verenigde Staten voor 899 dollar. Over een eventuele release in de Benelux is nog niets bekend. Kijk voor meer informatie op de website van Bose.

Lees meer over Bose.