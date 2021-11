Na het succes van Singles Day gaan we bij Teufel verder met onze Black Deals van 12 tot en met 25 november. In deze periode ontvang je kortingen tot wel 43 procent op geselecteerde producten. Tijdens de Teufel Black Deals koop je een nieuw audiosysteem met hele dikke korting. Wees er echter snel bij, want op is op! Check regelmatig onze website voor nog meer deals met hoge kortingen.

Scherpe deals van Teufel tijdens de Black Deals

Tijdens de Black Deals vind je de beste aanbiedingen bij Teufel. Bezoek onze website, check je favoriete producten en kijk welke goede deals jij op je favoriete audioproducten kunt vinden. We lichten enkele producten met een zeer scherpe korting voor je uit, maar op de website zijn nog veel meer goede deals te vinden in de maand november.

Teufel Ultima 40

De Teufel Ultima 40 luidsprekers zijn de alltime bestsellers van Teufel. Deze vloerstaande speakers bieden de beste prijs-kwaliteitsverhouding en zijn niet voor niets Europa’s populairste hifi-towerspeakers. Dit model past op iedere versterker/AV-receiver en biedt een volle sound voor ruimtes tot 35 m². Het zijn echte allrounders voor de meeste muzieksoorten, wat je muzieksmaak ook is. En waar je bij andere merken nog niet eens één vloerstaande speaker voor deze prijs kunt kopen, daar krijg je bij Teufel gewoon een stereopaar voor een hele scherpe prijs. Normale prijs voor twee Ultima 40 luidsprekers is 499,99 euro. Een stereopaar Ultima 40’s koop je tijdens de Black Deals voor 349,99 euro. Pak die korting!

Teufel Ultima 40 Surround “5.1-Set”

Wil je net wat meer dan twee vloerstaande speakers? Kijk dan eens naar de Teufel Ultima 40 Surround “5.1-Set” om een echte thuisbioscoop te creëren. De Ultima 40 hifi-towerspeakers zijn het middelpunt, maar daarnaast ontvang je twee Ultima 20 speakers voor het rearbereik, een centerspeaker voor duidelijke dialogen en een krachtige subwoofer. Het geluid komt dus uit alle hoeken voor dat echte bioscoopgevoel bij je thuis. Dit complete home cinema systeem kost normaal 999,99 euro. Nu tijdens de Black Deals afgeprijsd naar 699,99 euro. Scoor deze deal!

Teufel Real Blue NC

Deze draadloze noise cancelling koptelefoon laat de wereld om je heen tot rust komen terwijl jij van hifi-sound kunt genieten. Deze bluetooth noise cancelling koptelefoon biedt actieve onderdrukking van omgevingsgeluiden en streamt draadloos muziek in een hoge kwaliteit. Zo ervaar jij rust en goede muziek in zelfs de meeste luidruchtige omgevingen. Bediening kan met de touch controls op de oorschelp. Normale prijs 229,99 euro, maar nu met 43 procent korting voor 129,99 euro. Bekijk deze aanbieding!

Teufel Airy True Wireless

De Teufel Airy True Wireless zijn draadloze in-ears met lineaire HD-neodymium drivers. Luister meer dan 25 uur muziek met de meegeleverde oplaadcase en geniet van bluetooth 5.0 met AAC voor draadloze geluidsoverdracht in cd-kwaliteit van je favoriete streamingdiensten. Verkrijgbaar in diverse kleuren is dit de ideale reisgezel in de trein, bus of natuurlijk gewoon op straat. Deze draadloze oordopjes koop je nu met 33 procent korting. Van 149,99 euro nu voor 99,99 euro. Scoor deze deal!

Teufel BOOMSTER (2020)

De Teufel BOOMSTER (2020) laat de tijden van de boombox herleven. Deze tweede generatie komt met DAB+ digitale radio en biedt een zuiver hoog en vette bas. Deze portable bluetoothspeaker beschikt over een krachtig 3-kanaals systeem met regelbare downfire subwoofer en neem je met de draaggreep makkelijk overal mee naartoe. Dit model is subtiel genoeg om op laag volume bij het thuiswerken te gebruiken en tegelijkertijd krachtig genoeg voor die zomerse tuinfeestjes. Deze portable speaker kost normaal 349,99 euro, maar koop je in november met een korting van 33 procent voor 234,99 euro. Pak die korting!