Auro Technologies vraagt faillissement aan – einde Auro-3D?

Auto Technologies is een dochteronderneming van het Duitse Galaxy Studios. Dat bedrijf lijkt door de aanvraag geen nadelen te ondervinden en mogelijk zou Auro Technologies doorgaan als een zijtak van het bedrijf. Hoe dat precies vormgegeven wordt en wat de gevolgen zijn voor Auro-3D en de verschillende producten die het formaat ondersteunen is nog onduidelijk.

Volgens de CEO van Auto Technologies, Wilfried van Baelen, zijn onlangs gesprekken met een nieuwe investeerder op niets uitgelopen, waarna de aanvraag voor het faillissement onvermijdbaar was. De kans is groot dat het Auro-3D audioformaat, dat te vinden is op tal van AV-receivers, niet verdwijnt. Het bedrijf behoudt de patenten en ook wil men de werknemers in dienst houden.

Auro Technologies is in 2010 officieel opgericht met als doel de volgende generatie audiostandaard te ontwikkelen. Auro-3D was geboren en moest de concurrentie aangaan met formaten als DTS:X en Dolby Atmos. Met name de ‘voice of God’ is een bekend onderdeel van een Auro-3D-opstelling. Via onderstaande link lees je meer over het formaat en onze ervaringen met Auro-3D.