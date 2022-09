Apple kondigt nieuwe AirPods Pro aan met betere ruisonderdrukking

Apple heeft een nieuwe variant aangekondigd van zijn bekende oordopjes AirPods Pro. Er verandert qua design helemaal niets, maar dankzij de nieuwe H2-chip kan er audio worden afgespeeld op hoge kwaliteit. Ook is er een nieuwe audiodriver en versterker in de oordopjes gezet. Apple benadrukt tijdens zijn presentatie vooral dat de ruisonderdrukking aanzienlijk is verbeterd: er zou 2 keer zoveel ongewenst geluid worden onderdrukt dan in de vorige variant.

AirPods Pro

De nieuwe Airpods Pro hebben een nieuwe laag op de staafjes aan de onderzijde waarmee je het volume heel direct kunt aanpassen. Daarnaast belooft Apple een batterijduur van 30 uur als je de oplaadcase gebruikt. Of 6 uur als je achter elkaar met de oordopjes in muziek luistert. Dat is geen enorme innovatie: er bestaan oordopjes met langere batterijduur. Maar voor Apple is het een verbetering op de vorige oordopjes. Wel kun je de oordopjes opladen op een Apple Watch-oplader (naast de mogelijkheid hem met een lightning-kabel of draadloos via Qi of MagSafe op te laden).

Handig is de integratie van de oordopjes binnen het Apple-ecosysteem. De nieuwe oplaadcase ondersteunt namelijk Precision Finding, wat betekent dat je heel precies kunt zoeken naar de oordopjes via de ‘Vind Mijn’- app. In de case zit daarnaast een speaker en een gaatje zodat je hem kunt bevestigen aan een keycord. Met die luidspreker kan de case herrie maken om zo eerder te worden gevonden.

Betere pasvorm

Om te zorgen dat de oordopjes nog beter in je oor passen, krijgen AirPods Pro 2 een extra ‘rubbertje’ erbij. Je hebt straks de keuze uit XS, S, M, L en XL om op het oordopje te bevestigen en hem zo goed vast te zetten in je oor.

De tweede generatie Airpods Pro kost 249 dollar (naar verwachting hetzelfde in euro’s). Je kunt ze vooruitbestellen op 9 september (donderdag), maar ze verschijnen op 23 september in de winkel.