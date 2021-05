Adv: Moederdagdeals bij Teufel – korting op vrolijk gekleurde koptelefoons

Teufel heeft dit jaar moederdagdeals op de Supreme-koptelefoons. Deze serie bestaat uit de Supreme ON en de Supreme IN, respectievelijk on-ear en in-ear koptelefoons.

Bold. Colourful. Inspiring. We All Are SUPREME.

De SUPREME ON is de krachtigste bluetooth koptelefoon van Teufel tot nu toe. Deze on-ear koptelefoon beschikt over lineaire HD-drivers met neodymium magneten voor precieze hoge tonen en een flinke bass. Ook is er effectieve onderdrukking van omgevingsgeluiden. Stream muziek in cd-kwaliteit met bluetooth 5.0 met aptX en AAC via je favoriete streamingdienst en gebruik nfc voor een snelle koppeling. Je kunt tot 30 uur muziek luisteren met één keer opladen en is de batterij toch leeg? Dan luister je verder met de meegeleverde kabel.

De SUPREME IN is een lichte high-end earbud koptelefoon met grote 10,7 mm lineaire HD-drivers en zit comfortabel in je oor. Via bluetooth 5.0 met aptX en AAC kun je muziek streamen in cd-kwaliteit van je favoriete streamingdienst. Via de handsfree functie met Qualcomm cVc-technologie kun je draadloos bellen, skypen en de stemassistent van je voorkeur oproepen. Luister tot 16 uur muziek met één keer laden.

Advertentie

De SUPREME koptelefoons zijn verkrijgbaar in de kleuren Night Black, Ivy Green, Space Blue, Moon Gray, Sand White en Pale Gold.

Korting op de Teufel SUPREME koptelefoons

Dankzij de vrolijke kleuren en topkwaliteit audio zijn de Teufel SUPREME koptelefoons het ideale moederdagcadeau. Van 7 tot en met 9 mei krijg je 10% korting op de SUPREME ON en SUPREME IN met de volgende voucher: V34-EC6-MK5.