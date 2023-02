Athom haalt Homey Bridge uit beta: nu te koop

Voor een adviesprijs van 69 euro biedt Homey Bridge verbindingsmogelijkheden met smart home-producten via Zigbee, Z-Wave Plus, Wi-Fi, Bluetooth LE, 433MHz en Infrarood. Ook maakt Homey Bridge gebruik van dezelfde iOS, Android en Web App, inclusief features zoals Homey Flow en Homey Energy, en heeft het veel van dezelfde integraties, zoals met Siri Shortcuts, Alexa en Google Assistant. Wat dat betreft is de Bridge te vergelijken met zijn duurdere broer. Waar de Bridge niet over beschikt is een dure processor, duur werkgeheugen of duur opslaggeheugen. Het apparaat is volledig afhankelijk van de cloud.

In de basis is de Bridge gratis te gebruiken, maar dan kun je tot 5 apparaten koppelen. Leuk om te testen, maar als je echt los wilt gaan dan moet je een abonnement van 2,99 euro per maand aanschaffen. Dan kun je een onbeperkt aantal apparaten koppelen. Wel vindt alle verwerking nog steeds plaats in de cloud. En let op; voor de Bridge zijn niet alle apps beschikbaar die ook voor de Pro beschikbaar zijn. Op de website van Homey kun je de apps vinden die voor ‘Homey Cloud’ beschikbaar zijn.

De Homey Bridge wordt standaard geleverd met een gratis proefperiode van 3 maanden van Homey Premium. Binnenkort publiceren we onze review van de Bridge.