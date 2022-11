OPPO brengt nieuwe Band 2 en Enco Buds 2 op de markt

Oppo Band 2

De Oppo Band 2 is een luxe activity tracker met diverse gezondheidsfuncties. De wearable heeft een scherm van 1,57-inch met een pixeldichtheid van 302 ppi en een helderheid van 500 nits. Hierdoor is dit model een stuk groter dan de voorganger en lijkt het tevens veel meer op een smartwatch in plaats van een activity tracker.

De Oppo Band 2 heeft een tweekleurig banddesign en komt met verschillende wijzerplaten waar je uit kunt kiezen. De wearable weegt slechts 33 gram. De zesassige bewegingssensor meet al je activiteiten, net als hartslag- en bloedzuurstofsensoren. Er is zelfs een tennismodus die tennisslagen kan herkennen. De Oppo Band 2 ondersteunt tot honderd trainingsmodi en kan vier activiteiten automatisch herkennen. OSleep slaapregistratie en een batterijduur van 14 dagen zorgen voor een complete activity tracker.

Oppo Enco Buds 2

De Oppo Enco Buds 2 zijn de nieuwste draadloze oordopjes van Oppo. Ze zijn uitgerust met een 10mm Titanized Diaphragm Driver. Samen met Enco Live Stereo Sound Effect moet dit zorgen voor indrukwekkende bassen, heldere klanken en veel detail in de muziek. Noise cancelling beperkt omgevingsgeluiden tot het minimum. Samen met de oplaadcase kun je tot 28 uur muziek luisteren. Opladen kan met SUPERVOOC. Na tien minuten laden kun je een uur luisteren. De draadloze oordopjes zijn verder uitgerust met bluetooth 5.2, IPX4-waterbestendigheid en slimme bedieningselementen.

Prijs en beschikbaarheid

Beide producten zijn per direct verkrijgbaar. De Oppo Band 2 in de kleuren blauw en zwart voor 79 euro. De Oppo Enco Buds 2 in de kleuren zwart en wit hebben een verkoopadviesprijs van 59 euro.

