Er komt wel wat meer bij kijken

In de praktijk is het scanproces toch wel wat lastiger dan de hiervoor geschetste theorie. Er zijn bijvoorbeeld ruim 200 verschillende kleinbeeldrolletjes (in kleur-, zwartwit-negatief en dia) verkrijgbaar met elk zo zijn eigen specificaties. Meegeleverde scan-software en ingebouwde AI kunnen helpen om de juiste filmemulsie te detecteren en de bijpassende kleurcorrecties door te voeren.

Om het ingescande negatiefbeeld te kunnen gebruiken dient dit omgekeerd te worden naar een positief. Gelukkig doet de scan-software of de ingebouwde AI dat voor ons amateurs. Anders moet je zulks met een fotobewerkingspakket zoals Adobe Lightroom, Photoshop of Cyberlink PhotoDirector zelf uitvoeren. Dat vergt zowel tijd als voorkennis.

Er zijn verschillende analoge filmformaten. Het meest gebruikt is 35 mm kleinbeeld, 36 x 24 mm. Maar je hebt ook de rolfilmformaten 6 x 7, 6 x 6 en 6 x 4,5 cm. Verder halfframes en 110 mini. Er is keuze uit scanners voor slechts één of meerdere filmformaten.

De resolutie vormt weer een ander punt. Voor 4K is 8MP of 1200 dpi vaak meer dan voldoende. 6K video vergt 21MP en 8K 33MP. Wie grote foto’s, bijvoorbeeld A3-formaat, print, scant op 2400-7200 dpi. Scanners met een lagere resolutie zijn goedkoper. Tevens kost het inscannen bij een gemiddelde resolutie aanmerkelijk minder tijd dan in HIRES.

Bij video extra op de afmetingen van het beeld letten. Foto is veelal 3:2 (kleinbeeld) en video doorgaans 16:9. Dat betekent inzoomen, bijsnijden of een keurig randje om het beeld. Bij 6 x 6 cm rolfilm heb je een vierkant en bij 6 x 4,5 cm 4:3. Idem aanpassen.

Wel of geen computer? Standalone scanners hebben een ingebouwd beeldschermpje en slaan het uitgelezen beeld op via een USB-stick of geheugenkaart. De computer komt in zicht als je meer correctiemogelijkheden en creatieve bewerkingen wenst.

Let er bij het scannen op dat de emulsielaag naar beneden wijst en de gladde rug naar boven. Geavanceerdere scanners met bijpassende software kunnen het filmprofiel herkennen, kleurzwemen verwijderen en onder- of overbelichten.

Loont de aanschaf van een eigen scanner de moeite? Bij grotere aantallen negatieven of positieven wel. Dan heb je de kosten van het elders laten doen er bij 12-15 rolletjes al uit. Het kost natuurlijk tijd doch aan de andere kant hoef je niet op de centrale te wachten.