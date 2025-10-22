Terug naar de toekomst? Het arriveren van een gloednieuwe analoge halfframe compactcamera mag toch wel heel opmerkelijk genoemd worden. Pentax/Rollei ging de uitdaging van de vraag naar meer geavanceerde analoge compactcamera’s aan en lanceerde in 2024 de halfframe Pentax 17. Niet alleen een schoonheid om te zien maar ook een staaltje van technisch vernuft in de snel groeiende marktvraag naar compacts die meer in hun mars hebben.
Na vele jaren is er eindelijk een nieuwe serieuze analoge compactcamera. De Pentax 17 mikt zowel op de jongere generatie die bevangen is door de cult en hype van het oude filmrolletje als de gevorderde fotograaf. De filosofie achter deze analoge compact is een combinatie van lofzang op de oude nostalgische fotografie en het gebruik van up to date elektronische techniek. Heel geschikt voor onder andere straatfotografie, creatieve opnamen, vakantie en evenementen. Gebruikers spreken van een unieke schietervaring.
Halfframe en ook handmatig
De 17 in de naamgeving slaat op het halfframe formaat, 24 x 17 mm. Daarmee gaan op een standaard 35 mm kleinbeeldrolletje zo’n 72 opnamen. Dat scheelt geld bij de aanschaf en het ontwikkelen van analoge filmrolletjes en je behoeft de helft minder herladen. Halframe betekent tevens een verticale zoeker. Je fotografeert hiermee verticaal (portretstand) net zoals bij een smartphone. Dat sluit mooi aan bij het gebruik voor socialmedia. Een nadeel is wel dat een halfframe-beeldje slechts de helft van de beeldinformatie van een volledig 35 mm beeldje bevat. Voor de doelgroep meestal geen bezwaar.
Het vaste triplet HD Pentax f 3.5 25 mm glazen objectief, omgerekend 37 mm kleinbeeld, zal in de praktijk niet teleurstellen. De body oogt fraai en de achterliggende techniek is zoals gezegd geheel van deze tijd. Opmerkelijk voor dit genre analoge compacts is dat je de Pentax 17 desgewenst naast de autostand ook deels handmatig kunt bedienen. Dus geen kiekjesmaker met slechts een druk op de ontspanknop. Wel een creatief opname-instrument waarbij de fotograaf de creatieve instellingen geheel naar zijn of haar hand kan zetten.
Body
De Pentax 17 ziet er zowel sfeervol nostalgisch als modern uit. Een echte traditionele analoge compact met een heldere Albada zoeker (heeft compensatie voor close-ups), transport en terugspoelhendel met klassiek transportgeluid en beleving, interne flitser en comfortabele bedieningsknoppen. Het filmrolletje gaat in de handgreep aan de rechtervoorzijde. Het laadsysteem is gebaseerd op dat van de Pentax SLR reflexcamera en werkt eenvoudig, snel en zonder fouten.
Het instellen van de ISO-waarde gaat via de instelring op de terugspoelhendel. Er is een draaiknop voor de belichtingscompensatie en eentje voor de verderop besproken gebruikersmodi. En de diafragmaring zit rond het objectief. Het in zilver en zwart uitgevoerde kamerhuis ziet er fraai stijlvol en degelijk uit. Je maakt er in de scene best de blits mee. De boven- en onderkant zijn van een stevige aluminiumlegering, dus geen plastic. De achterwand bevat een houder voor het gebruikte filmlabel. Met de afmetingen 127 x 78 x 55 mm en een gewicht van 290 gram gaat het om een comfortabel kleine compact. De voeding is een 3V CR2 lithiumbatterij.
Zonefocus en modusknop
De Pentax 17 gebruikt van een zonefocussysteem voor de scherpstelling. Er zijn zes focuszones te kiezen via de pictogrammen. Dat zijn de afstanden 0,25 m, 0,5 m, 1,2 m, 1,7 m, 3 m en oneindig. Aardig is dat met het meegeleverde polsbandje ook de kortere afstand tot het onderwerp kunt meten. Deze modusknop bovenop het camerahuis biedt de secties blauw, wit en goud. Blauw is automatisch inclusief de keuze wel/niet flitsen. Wit biedt de keuze Programma, Slow-speed, Bulb en Bokeh (bladsluiter helemaal open) plus flitser uitgeschakeld. In geel staat Program, Bulb en belichting wel met flits en behoud van de achtergrond.
Instellingen en analoge beleving
In de autostand stelt de Pentax 17 scherp van 1 meter tot oneindig. De belichting en het zo nodig inzetten van de interne flitser doet deze camera dan helemaal zelf. Een gebruiker kan zich dan volledig op de compositie van het gekozen onderwerp concentreren. De belichting kan je compenseren van -2 tot + 2 in 1/3 stops. En met symbolen ook zelf scherpstellen. Het diafragma, f3.5 tot F16, wordt geregeld door de goed presterende ronde bladsluiter. De sluitertijden gaan van 4 seconden (bulb) tot 1/350 seconde. En de ISO-waarden van 50 tot 3200. Het bedieningsgevoel komt aardig overeen met de oude analoge beleving. Zeker als je de lay-out van de bovenplaat in ogenschouw neemt.
Praktijk en conclusie
De Pentax 17 schittert in de analoge straat-en creatieve fotografie. Het wat korreliger en zachtere maar toch goed scherpe beeldkarakter van halfframe draagt bij aan de nostalgische beleving. De bediening is voor een compact uit de kunst. Het dynamisch bereik stemt tot tevredenheid.
De zoeker informeert met kaders en instellingen de fotograaf goed over de status van de instellingen. Met de lichtmeter in het objectief heeft de Pentax 17 bij normale omstandigheden het bij het rechte eind. Schaduwen kunnen wat lastiger zijn. Het zelf scherpstellen met de symbolen bergen, 3 poppetjes, 2 poppetjes, 1 poppetje, bestek en een tulp op het objectief is even wennen. In de praktijk voldoet deze zonefocus het prima.
De prestaties van de lens zijn best goed. Dankzij de muisstille sluiter fotografeer je onopvallend. En de Pentax 17 ligt lekker in de hand. De bediening kan deels maar niet geheel handmatig ingezet worden.
Een hobbeltje is de toch wel stevige adviesprijs van € 549,-. De uitvoering en techniek rechtvaardigen dat echter wel. Ook voor andere serieuze compacts betaal je regelmatig een flink bedrag. Kortom analoog ‘back to the future’ en een aanwinst voor de beoogde doelgroepen.
