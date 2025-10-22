Halfframe en ook handmatig

De 17 in de naamgeving slaat op het halfframe formaat, 24 x 17 mm. Daarmee gaan op een standaard 35 mm kleinbeeldrolletje zo’n 72 opnamen. Dat scheelt geld bij de aanschaf en het ontwikkelen van analoge filmrolletjes en je behoeft de helft minder herladen. Halframe betekent tevens een verticale zoeker. Je fotografeert hiermee verticaal (portretstand) net zoals bij een smartphone. Dat sluit mooi aan bij het gebruik voor socialmedia. Een nadeel is wel dat een halfframe-beeldje slechts de helft van de beeldinformatie van een volledig 35 mm beeldje bevat. Voor de doelgroep meestal geen bezwaar.

Het vaste triplet HD Pentax f 3.5 25 mm glazen objectief, omgerekend 37 mm kleinbeeld, zal in de praktijk niet teleurstellen. De body oogt fraai en de achterliggende techniek is zoals gezegd geheel van deze tijd. Opmerkelijk voor dit genre analoge compacts is dat je de Pentax 17 desgewenst naast de autostand ook deels handmatig kunt bedienen. Dus geen kiekjesmaker met slechts een druk op de ontspanknop. Wel een creatief opname-instrument waarbij de fotograaf de creatieve instellingen geheel naar zijn of haar hand kan zetten.