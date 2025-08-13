Voor wie is een goedkopere 4K camcorder nu eigenlijk geschikt? Als eerste natuurlijk de startende videofilmer of de hobbyist met een beperkt budget. Verder als een camcorder voor de vakantie en situaties waarbij beschadiging of verloren gaan dreigt. En tot slot Vloggers en jeugdigen die met video willen beginnen. Maar wat doet zo’n budget-camcorder nu eigenlijk in de praktijk? Om deze vraag te beantwoorden een test van de Lipa 4K AD-C1 model HDR-AC3.
In het verleden heeft de redactie al eens eerder naar heel goedkope camcorders uit China gekeken. Daar werden wij echter niet blij van. Slechte beeldkwaliteit, te lage framerates en een povere constructie plus slecht geluid. Maar wat wil je voor enkele tientjes tot € 100,-.
Het merk Lipa levert tal van elektronische apparaten en accessoires. Zij pretenderen een heel redelijke tot zelfs goede kwaliteit voor relatief weinig geld. Geldt dat nu echter ook bij een camcordermodel zoals de AD-C1, model HDR-AC3 moederbord, voor € 250,-? Die komt in de praktijk een stuk beter uit de review-bus dan aanvankelijk gedacht!
Standaard palmtop
De Lipa AD-C1 4K, model HDR-AC3, komt in de uitvoering van een basismodel palmtop-camcorder. Dat betekent lekker klein (13 x 6 x 7 cm), licht in gewicht (250 gram) en een relatief eenvoudige bediening. Budget palmtops beschikken doorgaans niet over een aparte zoeker en handmatige ringen voor scherpstellen, diafragma en zoomen. Zo ook bij de Lipa AD-C1. Dat behoeft voor de starter of in spare-situaties alleszins geen probleem te zijn.
Wat zit er allemaal op het camerahuis? Bovenop een accessoireschoen met middencontact, geribbeld rollerhendeltje voor het zoomen en een aparte knop om foto’s te maken. Achterop vindt de video/fotograaf de selectorknop met hendeltje. Die is belangrijk voor het kiezen van de modussen Video, Photo en Select. Verder aan de achterzijde de start/stop-knop voor video, een flinke knop voor InfraRood en de ontgrendeling voor het accucompartiment. De accu is een voordelig verkrijgbare NP120 die oplaadt in de camera. Er is een losse acculader verkrijgbaar. Tevens aan de achterzijde de aansluitingen voor USB-C, 3.5 minijack microfoon en mini HDMI
Aan de linkerzijde het uitklapbare viewer-touchscherm. Dit kan verticaal roteren. In deze viewer zit ook een ondersteunend videolicht met een bereik van 1,5 tot 2 meter. Geschikt voor close-ups met extra beeldsnap. Op de linkerzijde van de body de toetsen voor Display, Menu, Playback en videolicht aan/uit. Er zit hier ook een aan/uit-knop, maar dat kan ook via het uitklappen en weer sluiten van de ISP-viewer. Links onder het klepje voor een standaard video compatibele SD kaart. Wij stopten daar een Lexar 16 GB in en die gaat 90 minuten mee voor 4K. Als laatste de verstelbaar handgreep aan de rechterzijde en de statiefaansluiting aan de onderkant. De gebruiksaanwijzing beslaat 32 pagina’s in het Engels.
Meegeleverd worden een draadloze afstandsbediening, USB-C naar A-kabeltje. HDMI mini naar A, een adapter voor het opladen en draagtasje. Er is een gratis de downloaden App voor Wifi-bediening.
Bediening
Deze valt best wel ergonomisch en overzichtelijk te noemen. Je hebt te maken met de (menu)functies op het touchscreen, de Selector en de toetsen op de linkerzijde van de camera. Na even wat rondneuzen en uitproberen gaat het allemaal prima en redelijk logisch. De camera is met een vrolijke pingel binnen enkele seconden gereed voor opname. Er valt nogal wat te kiezen c.q. in te stellen. Met de Selector kiest de gebruiker tussen Video en Photo en Set-instellingen. Linksboven in het scherm verschijnt dan een camcorder of fotocamera. Ook staan daar zaken zoals het aantal K voor video, kleurinstelling, regelbare witbalans kleur en SD kaart aanwezig. Onder in het scherm staat de zoomstand van W tot T.
Onder de Selector met hendeltje en bevestigingstoets valt nogal wat in te stellen. Wij noemen de taal (geen Nederlands),Wifi, geluid (alleen aan/uit), Far Mode afstandsbediening op statief, frequentie, tijd tot automatisch uit, formatteren en data & tijd. Tevens kan je hier de beeldstabilisatie aan en uitzetten.
Onder de menutoets op het scherm staan de Setup, Functie-opties en Playback. Dat kan deels ook via de druktoetsen op de linkerzijde. Bij de Setup een waar scala aan mogelijkheden. Onder meer de resolutie voor video en foto, de witbalans. Onder/overbelichten de wijze van lichtmeting en wel of geen datum in het opnamemateriaal. De handligging is best comfortabel. Het kan met slechts een hand doch bij het zoomen voor video kan je beter ook het viewerscherm ondersteunen. Dat voorkomt trillen. Onder andere bij het bedienen van de zoomroller. Die gaat sneller dan verwacht dus een beetje opletten.
Videodeel
De sensor is een 13.1 Mp CMOS Sonytype IMX078. Een dergelijke sensor voorziet in meer dan genoeg resolutie voor 4K standaard UHD en 24 Mp foto’s. De lichtsterkte is behoorlijk en er zijn bij gewoon licht weinig beeldruis en artefacten zichtbaar. De instelbare ISO-waarden zijn Auto, 100, 200, 400, 800 en 1600.
Het objectief is een 4K lens met de specificaties F2.2 en een zoombereik van 4 tot 88 mm, maximaal 30 x digitaal als je dat echt nodig hebt. Best een aardige groothoek en een goed telebereik. Uiteraard is dit zoomobjectief geen protopper maar oor de hobbypraktijk zal zij zeker voldoen. Het scherpstelgebied reikt van 1 meter tot oneindig. De beeldstabilisatie is elektronisch (IES), apart via het menu in te schakelen.
De chipset voor beeldbewerking is Novatek 96663. Zoals gezegd zit er geen zoeker op de Lipa palmtop. Wel een 3 inch IPS viewerscherm dat verrassend helder en scherp oogt. Er is een aparte InfraRood- of Nachtvisie-modus. Dat werkt in het donker best aardig met een zwartwitbeeld. Hiervoor zit er een apart IR-lampje aan de voorzijde linksonder de zoomlens. Dan de te selecteren specificaties: De CODEC is MP4 AVC/H.264. De beschikbare resoluties omvatten UHD: 3840 x 2160 (24 fps”DAR”), QHD: 2560 x 1440 (30 fps), FHD: 1920 x 1080 (60 fps), HD: 1280 x 720 (120 fps) en VGA: 640 x 480 (30 fps). Wij keken naar 4K UHD 30 fps en Full HD 60 fps. Dat valt niet tegen. Gewoon goed bruikbaar in de hobbypraktijk van 4K 30 fps zo’n beetje de standaard is. Natuurlijk mag je deze Lipa camcorder niet vergelijken met de prestaties van geavanceerde camcorder met 4K op 60 tot 120 fps.
Bij foto gaat het om 24MP/20MP/16MP/12MP/10MP/7MP/(HD)/5MP/3MP/2MP(HD). Er is een burstmodus beschikbaar. Vermeldenswaardig is dat deze camera ook in sepia, zwartwit en met aangezette kleuren kan opnemen. Er is gezichtsherkennig aan boord. Deze gaat echter niet zo ver als bij duurdere hybridecamera’s en camcorders.
Het audiodeel
Zoals bij menig ander goedkopere camcorder is de geluidskwaliteit van het type. “Aardig dat het er ook op zit.” Als eerste moet je het geluid in het menu aanzetten. Staat namelijk standaard uit. Vervolgens het opnemen ansich. Er zit geen aparte volumeregeling op deze Lipa camcorder, Het ingebouwde microfoontje is behelpen en het luidsprekertje stelt eveneens weinig voor.
Daar valt gelukkig allemaal een flinke verandering in aan te brengen. Een externe microfoon pept de kwaliteit al best aardig op. Zeker als je hier ook de versterking kan regelen. Lipa levert zelf ook een M-16 camcordermicrofoon. Daarnaast een groot aanbod van diverse microfoonmerken. Er is geen aparte aansluiting voor een hoofdtelefoon. Verder maakt de camcorder zelf weinig geluid doch let op dat van het aanraken/bedienen.
Praktijk en conclusie
De prestaties op het gebied van video en ook wel foto hebben ons in de praktijk prettig verrast. Voor de aankoopprijs biedt de Lipa AD-C1 model HDR AC3 flink wat waar voor zijn geld bij de genoemde doelgroepen. Voor wie 4K op 30fps of HD op 60 fps voldoende is een heel aardige camcorder. Mits je het geluid met een externe microfoon verbetert.
Dan komt er natuurlijk de vergelijking met duurdere camcorders en smartphones. Een camcorder van Panasonic of Sony die het beter doet kost al snel het dubbele in aanschaf. Hetzelfde geldt voor de smartphone. En de handy ligt veelal minder lekker in de hand dan deze palmtop. Kortom een best leuke camera voor de starter…
Prijzen & Info
Lipa AD-C1 HDR-AC3 € 249,99
Majstra, www.majstra.com
