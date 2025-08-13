Standaard palmtop

De Lipa AD-C1 4K, model HDR-AC3, komt in de uitvoering van een basismodel palmtop-camcorder. Dat betekent lekker klein (13 x 6 x 7 cm), licht in gewicht (250 gram) en een relatief eenvoudige bediening. Budget palmtops beschikken doorgaans niet over een aparte zoeker en handmatige ringen voor scherpstellen, diafragma en zoomen. Zo ook bij de Lipa AD-C1. Dat behoeft voor de starter of in spare-situaties alleszins geen probleem te zijn.

Wat zit er allemaal op het camerahuis? Bovenop een accessoireschoen met middencontact, geribbeld rollerhendeltje voor het zoomen en een aparte knop om foto’s te maken. Achterop vindt de video/fotograaf de selectorknop met hendeltje. Die is belangrijk voor het kiezen van de modussen Video, Photo en Select. Verder aan de achterzijde de start/stop-knop voor video, een flinke knop voor InfraRood en de ontgrendeling voor het accucompartiment. De accu is een voordelig verkrijgbare NP120 die oplaadt in de camera. Er is een losse acculader verkrijgbaar. Tevens aan de achterzijde de aansluitingen voor USB-C, 3.5 minijack microfoon en mini HDMI

Aan de linkerzijde het uitklapbare viewer-touchscherm. Dit kan verticaal roteren. In deze viewer zit ook een ondersteunend videolicht met een bereik van 1,5 tot 2 meter. Geschikt voor close-ups met extra beeldsnap. Op de linkerzijde van de body de toetsen voor Display, Menu, Playback en videolicht aan/uit. Er zit hier ook een aan/uit-knop, maar dat kan ook via het uitklappen en weer sluiten van de ISP-viewer. Links onder het klepje voor een standaard video compatibele SD kaart. Wij stopten daar een Lexar 16 GB in en die gaat 90 minuten mee voor 4K. Als laatste de verstelbaar handgreep aan de rechterzijde en de statiefaansluiting aan de onderkant. De gebruiksaanwijzing beslaat 32 pagina’s in het Engels.

Meegeleverd worden een draadloze afstandsbediening, USB-C naar A-kabeltje. HDMI mini naar A, een adapter voor het opladen en draagtasje. Er is een gratis de downloaden App voor Wifi-bediening.