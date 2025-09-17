Cyberlink Power- en PhotoDirector 24 Ultra

Onlangs kwam bij de redactie het volgende idee op: Stel eens voor video- en fotobewerking een vriendelijk geprijsd, leuk, creatief flexibel en krachtig ook door AI gestuurd systeem samen… Wat kan een dergelijk Windows-systeem in de praktijk en welke software en computer komen daarvoor dan in aanmerking?

De keuze bij de software viel op Cyberlink Powerdirector 24 Ultra voor NLE en PhotoDirector 24 Ultra voor fotobewerking. In de duo-combinatie voordeliger dan twee losse pakketten. Beide software-editors beschikken over een ware schatkist aan mogelijkheden, zijn up to date in de bewerkingsscene en benutten AI op slimme doeltreffende wijze.

Dergelijke montage- en fotobewerkings-software stelt uiteraard de nodige eisen aan de Windows-pc waarop zij draait. Dat kan aardig in de papieren lopen maar bij een mini-pc zoals de Beelink EQR6 6900HX valt dat reuze mee. Daar zitten dan ook nog eens 32 GB aan systeemgeheugen, een Ryzen 9 CPU en 1TB SSD in.