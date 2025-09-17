De meest hobbymatige videofilmers, vloggers, socialmedia-makers en kleinere professionals zullen genoeg hebben aan een videomontage-systeem dat goede 4K 60Hz content vervaardigt. Hetzelfde geldt voor de fotograaf die wel lekker creatief en een goede afbeelding nastreeft maar de top van Photoshop niet nodig heeft. Dan komen de vriendelijk geprijsde en toch veelzijdige suites zoals Cyberlink Power- en PhotoDirector 24 Ultra in het vizier. En als zulks nog eens op een lekker kleine mini-pc zoals de Beelink ERQ6 6900HX kan, is dat helemaal mooi meegenomen.
Onlangs kwam bij de redactie het volgende idee op: Stel eens voor video- en fotobewerking een vriendelijk geprijsd, leuk, creatief flexibel en krachtig ook door AI gestuurd systeem samen… Wat kan een dergelijk Windows-systeem in de praktijk en welke software en computer komen daarvoor dan in aanmerking?
De keuze bij de software viel op Cyberlink Powerdirector 24 Ultra voor NLE en PhotoDirector 24 Ultra voor fotobewerking. In de duo-combinatie voordeliger dan twee losse pakketten. Beide software-editors beschikken over een ware schatkist aan mogelijkheden, zijn up to date in de bewerkingsscene en benutten AI op slimme doeltreffende wijze.
Dergelijke montage- en fotobewerkings-software stelt uiteraard de nodige eisen aan de Windows-pc waarop zij draait. Dat kan aardig in de papieren lopen maar bij een mini-pc zoals de Beelink EQR6 6900HX valt dat reuze mee. Daar zitten dan ook nog eens 32 GB aan systeemgeheugen, een Ryzen 9 CPU en 1TB SSD in.
Cyberlink
Het merk Cyberlink draait al ruim 20 jaar mee bij software voor het bewerken van video, foto, audio en het maken van dvd’s en screenrecorders. Daar zijn er inmiddels vele uitvoeringen (basis tot zeer geavanceerd) en combinaties van. Desgewenst verkrijgbaar als een abonnement of levenslange licentie.
De video-editor PowerDirector staat al jaren in de tophit-lijst van NLE-suites. Krachtige bewerking, hoogwaardige videokwaliteit, tal van effecten/transities, titels, graphics en bewerkingsmogelijkheden bij kleur en geluid. In de praktijk meer dan voldoende voor de veeleisende videomaker, zowel amateur als kleine professional. De PhotoDirector is een veelzijdig pakket voor de digitale donkerekamer bij de fotografie. Naast de gangbare Photoshop-achtige bewerkingsgereedschappen en mogelijkheden voor aanvullende grafische opmaak.
Wij kozen voor de op het moment van schrijven beschikbare Ultra 24 duo-versie met beide pakketten aan boord. Er zal ongetwijfeld ook een 25 release uitkomen maar de huidige voorziet eigenlijk al in alles wat het hobbyhartje begeert. De taal is Engels doch op YouTube staan vele instructiefilmpjes die het leerproces relatief eenvoudig maken. N.B.: De Cyberlink-pakketten zijn nauw verweven met de gebruiksmogelijkheden van Windows. Tal van functies integreren naadloos in Windows 11. Er is tevens een aparte 365-uitvoering leverbaar. Maandelijks komen er nieuw opties bij. Houdt de updates in de gaten.
Meestal gaat de aankoop via downloaden met een gekochte activeringssleutel en link. Je laadt hiermee de Download Manager (installer) die het gele proces van de verschillende modules op het systeem zet. Gaat doorgaans vanzelf. Mocht het vastlopen in jouw Account het gekochte pakket online in Redeem activeren of de prima helpdesk raadplegen.
PowerDirector 24 Ultra modules
De NLE-telg van Cyberlink is de Powerdirector. Een ware montagesuite die de effecten/transities, opmaakmogelijkheden, titels, animaties, audio-editing en sjablonen/intro’s werkelijk met karrevrachten op jouw computer naar binnen rijdt. Er blijft echt weinig te wensen over. Wel kan het extreem grote aanbod van features en opties voor wat verwarring zorgen. Advies: Beperk je eerst tot de montagehoofdzaken en ga pas later aan het experimenteren.
Eenmaal geïnstalleerd op de Windows 11 pc start je de PowerDirector op door op het gelijknamige icoontje te klikken. Daarmee gaat een openings & keuze-venster, de Launcher, open. Hierop staan de keuzemogelijkheden waar je een videoclip in sleept: Een nieuw project maken met daarnaast de weergave van al aangemaakte projecten. De optie AI Body-effects. Die levert een groot aantal slimme discoachtige sjabloon-animaties die je over personen kunt neerleggen. Ziet er indrukwekkend uit.
De stabilisator verhelpt ongewenste bewegingen, trillingen en schokjes in het videobeeld. Waar de OIS of IBIS van de camera tekort schoten, komt Cyberlink met Stabilizer te hulp. De Denoiser haalt lelijke beeldruis weg. Daarmee zijn ook versterkte (hoge GAIN) videoclips op te kalefateren. Voor de achtergrond zijn er twee met AI-versterkte opties. Het groene scherm vervangt de achtergrond met keying volgens de greenscene-techniek. Ziet er best goed uit maar echte pro-NLE-software verricht zoiets toch net wat beter. Een kolfje naar de hand van AI is het verwijderen van delen of de gehele achtergrond. Is behoorlijk fraai en echt ogend.
Het klikken op ‘Trim Video’ opent de hierna besproken editor. De opties crop en rotatie spreken voor zich. En dan hebben we ook nog het veranderen van de afspeelsnelheid, een uitgebreide kleurcorrectie en de mooi meegenomen screenrecorder voor schermopnamen op de monitor. Het werken met afzonderlijke modules voor bewerking zal de een wel en de ander niet aanspreken. In de praktijk werkt het in ieder geval prima.
De montage-editor en effecten
Het scherm voor videomontage is conform de klassieke opzet met twee vensters (bron en viewer) en de verschillende AV-sporen in de tijdlijn. Bovenin de knoppenbalk vindt je de tabs voor Media, Titels, Transities/Overgangen, Effecten, Overlays, Subtitles en Templates. Links van het tijdlijnvenster staan de instellingen voor de geplaatste tracks. En de knoppen voor het afspelen (playback) onder het viewervenster. Handig is de camera-tab voor het meteen foto’s uit een videoclip te kunnen schieten. Bij het editen kan de filmmaker kiezen tussen de klassieke tijdlijnbenadering of een storyboard-opzet.
Alvorens een project te gaan bewerken is het verstandig om eerst de instellingen onder het tandwieltje te controleren De systeemvereisten vindt de gebruiker onder het Cyberlink-tabje uiterst linksboven. Klik bovenin een clip op de tijdlijn en de editinggereedschappen gaan open. De bestanden voor video, audio, graphics en foto’s sleep of importeer je naar het mediavenster. Ook kan de PowerDirector direct van een AV-bron opnemen. De keuze aan beschikbare tracks bij video is vrijwel ongelimiteerd. Makkelijk bij audio is dat je door op een A-track te klikken er een apart venster voor het volume en fade-in en -out open gaat. Bij het afspelen is er een eigen volumeregelaar.
In de praktijk loopt het editen via de tijdlijn of het storyboard als een zonnetje. 4K 60 Hz op meerdere tracks vormde in onze configuratie geen enkel probleem. Het doorrekenen van effecten, bewerkingen, animaties en correcties gaat meestal realtime. Complexe veeleisende graphics lopen dankzij AI en de neural engine vlekkeloos tegen een relatief geringe wachttijd.
De effecten, transities, animaties, sjablonen en intro’s mogen er wezen. De editor kiest de voorbeelden, veelal ook al grafisch geanimeerd, uit het geopende selectievenster. Sleep hen in de tijdlijn en een kind kan de was doen. De kwaliteit van de graphics is voor een dergelijk voordelige NLE-editor behoorlijk goed. Wie meer wil zal in echte pro-suites moeten investeren.
Ruime keuze
Een probleempje met de Cyberlink PowerDirector vormt de Tsunami aan bewerkings- en opmaakmogelijkheden. Daardoor zie je soms door de NLE-bomen het bos niet meer. Het renderen in 4K verloopt vlot met zowel HEVC als H.265 en H.264. Ook 360 graden video vormt geen probleem. De montagegereedschappen zijn uitgebreid en flexibel. Duurdere pro-pakketten van Adobe, Apple en Blackmagic design doen het net iets beter doch wat wil je voor deze prijs. Het gebruikersinterface valt intuïtief te nomen. Wellicht net wat gecompliceerder dan een eenvoudigere Premiere-uitvoering maar het leert allemaal snel. En er is een apart leercentrum aan boord om te oefenen.
Er is een ruime keuze uit audiofragmenten voor achtergrondmuziek en geluidseffecten. De grote collectie sjablonen en DVE’s werden reeds genoemd. Voor de liefhebbers zijn er nog tal van leuke overlays. Bijvoorbeeld een filmprojector of -rol, sport, romantiek en spetterende teksten plus diverse animaties. Je kunt ook allerlei objecten, grafische ideetjes en grafische filmpjes downloaden. Een andere bron van grafisch opmaak-vermaak bij video zijn de deeltjes generatoren. Al met al vervult Cyberlink PowerDirector 24 Ultimate tal van creatieve wensen. Voor bloggers is er een speciaal voorgevorm pakket met eigen editing venster. Daar is de filmmaker voorlopig nog niet op uitgekeken. AI schittert bij het vervangen of aanpassen van luchten, achtergronden, passende soundtracks onder clips in de tijdlijn, het verwijderen van wind, motion tracking, upscaling, tekst to speech en de al genoemde deeltjesgeneratoren. Daarnaast het generen van grafische beelden en het verbeteren van spraak.
Samenvattend van harte aanbevolen voor de videomaker die veel met effecten, AI en grafische opmaak doet. Je krijgt behoorlijk wat waar voor jouw geld en het Engels als taal moet de gebruiker voor lief nemen.
Cyberlink PhotoDirector 24 Ultra
Fotosoftware wordt ingezet voor het bewerken van beelden (digitale doka met AI), optimaliseren van afdrukken, extra grafische opmaak en het ordenen van bestanden. De Cyberlink PhotoDirector 24 Ultra werkt in de praktijk als een soort gestroomlijnde kruising tussen Adobe Photoshop en Lightroom. Dit aangevuld met intrigerende AI-opties. In een notendop verzorgt deze PhotoDirector het importeren, organiseren, editen, (AI-)bewerken en exporteren van fotobestanden. Vrijwel alle voor fotobewerking gangbare bewerkingsgereedschappen zijn aan boord. Heel welkom zijn gezichtsherkenning, het professioneel editen in lagen. Maskers, tekst kerning en keyword tagging. Het aantal fotomogelijkheden met AI is behoorlijk groot en er komen elke maand nieuwe opties bij. Het gebruikersinterface werkt redelijk comfortabel en intuïtief. Het kan echter lastig zijn om alle geboden opties meteen te vinden. In de edit-view heeft de gebruiker de beschikking over Guided en Expert bedieningsknoppen. Dus begeleid of op eigen expertervaring aan de slag.
Bij het opstarten verschijnt de Launcher op het monitorscherm. Dan kan de gebruiker direct aan de slag met de modules: Organiseren en bijstellen, Edit, Object-verwijderaar, Beeldverbeteraar, Gezichts-gereedschappen, en het Cartoons maken van portretten. Hieronder staat nog een hele set gereedschappen zoals Croppen en Roteren, Resize, Upscale, Bodyshaper, AI Deblur, AI Denoise, Blur, Achtergrond Verwijderen en/of Vervangen Change Focus en het Vervangen van de Lucht. Voor elk wat wils en het werkt best goed. Wel kost het de nodige tijd om alles onder de fotoknie te krijgen.
Organize, Adjuste en Edit
De digitale fotograaf zal met name geïnteresseerd zijn in de pure beeldbewerking, het organiseren van de vele foto’s in folders en Editen. We starten met Organize en Adjust. Dat opent een groot modulevenster met links een set gereedschappen zoals je ook hebt bij Adobe Lightroom en Photoshop. In het midden staat het canvas waarop de foto(grafische) bewerkingen plaatsvinden. En onderin de bestanden en hun folders. Wij vonden de hoeveelheid fotogereedschappen behoorlijk uitgebreid, lekker en duidelijk werkend. Dat heeft de gebruiker snel onder de knie. Alle ingeladen foto’s worden door de software gezien als projecten. Sleep een foto in het projectvenster en je kunt aan de slag. Eenmaal bewerkte foto’s zijn met gemak in allerlei formaten op te slaan en te delen.
Met Edit opent de gebruiker de grafische trukendoos. Hieronder vallen allerlei vormen van opmaak met objecten en teksten, het animeren (export maar Gif), licht & lenseffecten, grafische AI-toevoegingen, stickers, watermerken, compositie, overlays en 360 graden foto’s. Hierop kan met creatieve fotograaf zich volop uitleven. Het is op deze pagina’s schier onmogelijk om alle beschikbare effecten, AI-creaties en mogelijkheden te bespreken. Wel willen wij de gezichtsmodule nog kort noemen. Het valt bijna niet te geloven hoe je de huid van lelijke oneffenheden of glans ontdoet, tanden, wenkbrauwen en wimpers verbetert.
Kortom is Cyberlink PhotoDirector 24 Ultra voor de fotoamateur en kleine professional een alleskunner die prima werk levert.
Beelink EQR6 6900HX
De mini-pc Beelink EQR6 6900HX wordt door de dealer Majstra in de markt gezet als de game-pc voor de budgetspeler. Daar doet deze mini het prima mits je niet de allerhoogste spelresoluties wilt. Onze interesse ging echter uit naar de specificaties voor videomontage en fotobewerking. En die zien er heel aantrekkelijk uit. Een Ryzen 9 CPU maximaal 4,9 GHz, 32 GB systeemgeheugen, 1TB SSD en AMD grafische kaart. Ook geen gebrek aan connectoren. Onder andere 3 maal USB-A 3.2, 1 x USB-C 10 Gbps, 2 x HDMI, 2 Ethernet en 1 3.5 mm minijack audio. En met een prijskaartje van rond de € 560,- goed passend binnen ons idee van een betaalbaar systeem voor video- en fotobewerking. Er zitten 8 processorkernen in de Ryzen GPU. De grafische videokaart is een AMD Ryzen 680M 12 Core 2400 MHz-type. Die weet wel raad met 4K 60Hz video en kan tot maximaal drie beeldschermen aansturen. Een groot aantal video, fotografische en audiobestanden worden ondersteund.
Er is dual 5G WIFI6 aan boord. Het model beschikt ook over een extra intern geheugenslot voor 2.5 inch SATA HDD. Daarnaast valt het systeem uit te breiden met een externe opslag van maximaal 2 TB via een harde schijf of een usb stick.
De Beelink EQR6-behuizing is echt verrassend klein. De afmetingen zijn 12,6 x 12.6 x 4,4 cm (l x b x h) en een gewicht van 140 gram. Ook zit de voeding intern. Scheelt weer een kastje op het montagebureau. Dat het allemaal in de kunststof behuizing past laat weer zien hoever de pc-techniek met systeemmodules en SOCs gevorderd is. Deze mini-pc draait onder Windows 11 Pro 64 bits. In de praktijk werkt dat betrouwbaar, soepel en snel. Alles installeren vraagt enige tijd. N.B.: Als je draadloos wil met het toetsenbord en muis eerst installeren met bekabelde apparatuur. Dan valt achteraf bij Bluetooth het draadloze accessoire in te stellen,
De Beelink WQR6 6900HX is in de praktijk goed geschikt voor middenklasse video- en fotobewerking plus gaming. Zolang je niet meer dan 4K 60 Hz NLE nodig hebt is deze mini-pc zeker het overwegen waard. Zelfs Blackmagic Davinci Resolve Studio draaide er in onze NLE-setting op. Wie meer wil kan uitwijken naar de duurdere modellen SER8 of SER9.
Conclusie
Het is ons naar volle tevredenheid gelukt om het idee voor een veelzijdig videomontage- en fotobewerkingssysteem op een mini-pc te realiseren. Vergt ook nog eens weinig bureauruimte en je neemt de Beelink zo mee op locatie. En dat met een alleszins redelijk prijskaartje!
Prijzen & Info
Cyberlink Power- en PhotoDirector 24 Ultra € 111,- tot € 139,-
www.cyberlink.com
Beelink EQR6 6900HX € 559,99
www.majstra.com
Reacties (0)