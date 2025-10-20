Hoe de OBSBOT Tiny 2 en Tail 2 AI-camera’s jouw producties naar een hoger niveau tillen (ADV)

OBSBOT Tail 2

De OBSBOT Tail 2 is ontworpen voor content creators en professionals die op zoek zijn naar een alles-in-één PTZ-camera (Pan-Tilt-Zoom) met uitgebreide trackingmogelijkheden en connectiviteit. Zie de Tail 2 als jouw betrouwbare, handsfree cameraman in de studio, op het podium of op locatie.

Next-level AI-tracking

De kern van de Tail 2 ligt in zijn AI-tracking. Waar traditionele camera’s soms moeite hebben met snelle of onverwachte bewegingen, houdt de Tail 2 je sltijd in beeld. Stel je voor dat je een productdemonstratie geeft en dynamisch door de ruimte beweegt. De Tail 2 volgt je vloeiend en nauwkeurig, waardoor je publiek nooit het gevoel heeft dat je uit beeld raakt. Dit is te danken aan geavanceerde AI-algoritmes die niet alleen mensen, maar ook dieren en objecten herkennen en volgen. Voor professionele gebruikers betekent dit een enorme efficiëntieslag. In live producties waar je net die paar extra handen tekort komt, neemt de AI de taak van het kadreren van je over.

De camera combineert bovendien een hoogwaardige PTZ-functie met indrukwekkende resoluties: 4K met 60 frames per seconde (fps) voor haarscherp beeld, en zelfs 1080p met 120 fps voor vloeiende slow-motion beelden.

Gebouwd voor professionals

De Tail 2 heeft de connectiviteit die je van een serieuze productiecamera mag verwachten. Met opties zoals HDMI, SDI, USB-C en IP-streaming (met NDI-ondersteuning) past de camera perfect in bestaande en complexe studio-opstellingen, inclusief multi-camera producties.

Bovendien is de camera flexibel in zijn opnameformaten. Dankzij het PTZR-ontwerp (Pan-Tilt-Zoom-Rotate) kan de lens 90 graden draaien. Dit maakt het eenvoudig om te schakelen tussen liggend (landscape) en staand (portrait) formaat. Essentieel voor creators die content maken voor zowel YouTube (liggend) als TikTok, Instagram Reels of Shorts (staand).

Met een ingebouwde batterij die tot 5 uur onafgebroken filmen mogelijk maakt, biedt de Tail 2 ook de vrijheid om buiten de vaste studio-omgeving te werken.

Bekijk de camera in actie en ontdek alle functies op de officiële website: https://www.obsbot.com/obsbot-tail-2-ptzr-4k-live-production-camera