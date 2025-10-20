Gesponsord Create Filmcamera's Fotocamera's

Hoe de OBSBOT Tiny 2 en Tail 2 AI-camera’s jouw producties naar een hoger niveau tillen (ADV)

20 oktober 2025 5 Minuten 0 Reacties
obsbot-tail-2-png-2

In de huidige digitale wereld is videocontent belangrijker dan ooit. Of je nu online lessen geeft, een professionele presentatie verzorgt, livestreamt voor je volgers, of een meerhands live-productie neerzet: de kwaliteit van je beeld en de vloeiendheid van je opname maken het verschil. Maar het handmatig bedienen van een camera terwijl je zelf in de schijnwerpers staat, is vaak een lastige combinatie.

camera's

OBSBOT, een merk dat zich focust op AI-videografie, heeft hiervoor slimme oplossingen ontwikkeld. Met de Tiny 2 en de gloednieuwe Tail 2 introduceren ze camera’s die dankzij geavanceerde kunstmatige intelligentie (AI) het werk van een cameraman of -vrouw grotendeels overnemen. Het resultaat? Jij staat altijd scherp, perfect in beeld en kunt je volledig richten op je verhaal.

OBSBOT Tail 2

De OBSBOT Tail 2 is ontworpen voor content creators en professionals die op zoek zijn naar een alles-in-één PTZ-camera (Pan-Tilt-Zoom) met uitgebreide trackingmogelijkheden en connectiviteit. Zie de Tail 2 als jouw betrouwbare, handsfree cameraman in de studio, op het podium of op locatie.

Next-level AI-tracking

De kern van de Tail 2 ligt in zijn AI-tracking. Waar traditionele camera’s soms moeite hebben met snelle of onverwachte bewegingen, houdt de Tail 2 je sltijd in beeld. Stel je voor dat je een productdemonstratie geeft en dynamisch door de ruimte beweegt. De Tail 2 volgt je vloeiend en nauwkeurig, waardoor je publiek nooit het gevoel heeft dat je uit beeld raakt. Dit is te danken aan geavanceerde AI-algoritmes die niet alleen mensen, maar ook dieren en objecten herkennen en volgen. Voor professionele gebruikers betekent dit een enorme efficiëntieslag. In live producties waar je net die paar extra handen tekort komt, neemt de AI de taak van het kadreren van je over.

De camera combineert bovendien een hoogwaardige PTZ-functie met indrukwekkende resoluties: 4K met 60 frames per seconde (fps) voor haarscherp beeld, en zelfs 1080p met 120 fps voor vloeiende slow-motion beelden.

Gebouwd voor professionals

De Tail 2 heeft de connectiviteit die je van een serieuze productiecamera mag verwachten. Met opties zoals HDMI, SDI, USB-C en IP-streaming (met NDI-ondersteuning) past de camera perfect in bestaande en complexe studio-opstellingen, inclusief multi-camera producties.

Bovendien is de camera flexibel in zijn opnameformaten. Dankzij het PTZR-ontwerp (Pan-Tilt-Zoom-Rotate) kan de lens 90 graden draaien. Dit maakt het eenvoudig om te schakelen tussen liggend (landscape) en staand (portrait) formaat. Essentieel voor creators die content maken voor zowel YouTube (liggend) als TikTok, Instagram Reels of Shorts (staand).

Met een ingebouwde batterij die tot 5 uur onafgebroken filmen mogelijk maakt, biedt de Tail 2 ook de vrijheid om buiten de vaste studio-omgeving te werken.

Bekijk de camera in actie en ontdek alle functies op de officiële website: https://www.obsbot.com/obsbot-tail-2-ptzr-4k-live-production-camera

OBSBOT Tiny 2

De OBSBOT Tiny 2 is de compacte, maar krachtige PTZ-webcam die perfect is voor dagelijks professioneel gebruik en contentcreatie. Waar de Tail 2 uitblinkt in live-productie, richt de Tiny 2 zich op het verbeteren van je online aanwezigheid, van videobellen en virtuele lessen tot streaming en podcasts.

Intuïtieve besturing en slimme modus

De Tiny 2 combineert 4K-beeldkwaliteit met de AI-tracking van OBSBOT. Dankzij de AI-tracking blijf je, net als bij de Tail 2, altijd gecentreerd in beeld. Dit is ideaal voor online presentaties waarbij je je handen nodig hebt om iets aan te wijzen of te demonstreren. De bediening is eenvoudig en intuïtief. Je hebt geen afstandsbediening of muis nodig, want de Tiny 2 reageert op handgebaren. Een eenvoudig gebaar kan de tracking activeren, in- of uitzoomen, of de camera vergrendelen op een doel.

Een van de meest handige functies voor virtuele meetings en lessen is de ‘Whiteboard Mode’. Activeer deze modus en de camera focust automatisch op je whiteboard. De Tiny 2 herkent het bord en zorgt ervoor dat de inhoud duidelijk en goed leesbaar in beeld komt, zelfs als je er voor staat. Daarnaast is er een ‘Desk Mode’, waarbij de camera automatisch de hoek aanpast om je bureau van bovenaf te filmen. Perfect voor het tonen van documenten, schetsen of een product tijdens een online gesprek.

Eenvoud en veelzijdigheid

De Tiny 2 is ontworpen om snel en gemakkelijk in gebruik te nemen. Je plaatst hem eenvoudig op je pc-monitor of, dankzij de statiefbevestiging, op een los statief. Dit maakt de camera een uitstekende keuze voor:

  • Content Creators die beeld willen toevoegen aan hun podcast of die een flexibele camera zoeken voor hun livestreams.
  • Presentatoren en Docenten die handsfree een dynamische presentatie willen geven zonder zich zorgen te maken over de camera-instellingen.
  • Professionals die een high-end webcam zoeken die hen automatisch volgt tijdens (video)vergaderingen.

De Tiny 2 verhoogt de kwaliteit van je video’s en streams aanzienlijk, zonder dat je een technische expert hoeft te zijn. Het is een camera die je ondersteunt, zodat jij je kunt concentreren op je inhoud.

Meer informatie en alle technische specificaties zijn te vinden op: https://www.obsbot.com/obsbot-tiny-2-4k-webcam

De kracht van AI in beeld

De OBSBOT Tiny 2 en Tail 2 bewijzen dat slimme technologie in de videografie toegankelijk is geworden. De camera’s bieden elk een oplossing op maat: de Tail 2 is de flexibele, professionele PTZ-camera voor geavanceerde live-producties, terwijl de Tiny 2 de ideale, veelzijdige 4K-webcam is voor de dagelijkse online professional en content creator.

Beide modellen elimineren de noodzaak voor een cameraman dankzij de ongeëvenaarde AI-tracking. Zo zorgen ze ervoor dat je altijd in de spotlight staat, zodat jij je handen vrij hebt om te doen waar je goed in bent: content creëren, presenteren, en verbinden met je publiek.

Dit is een gesponsord artikel.

Reacties (0)

