Nog volop filmpjes

Nog niet zo lang geleden leidde het analoge filmpje een teruggetrokken bestaan. Alleen de ware creatieveling en vakfotograaf gingen nog met 35 mm en rolfilm aan de slag. Daarnaast nog een aantal compacts, deels wegwerp, voor op vakantie. Daar is recentelijk behoorlijk wat verandering in gekomen. Jongeren storten zich op de cultbeleving en charme van het fotograferen met rolletjes en voornamelijk compact hippe compact- en influencercamera’s. Bij de foto/videografie gaat het met name om de gevoelsmatige en creatieve mogelijkheden die het analoge filmpje biedt.

Er zijn twee gebruikersplatforms te onderscheiden: Als eerste de creatieve emulsies. Die bieden elk hun eigen beeldweergave. Je kiest bijvoorbeeld voor scherp of zacht. Een hoog of juist wat lager contrast. Wel of geen korrel. Nostalgische aspecten van het nega/positief. Tevens de ‘andere of vreemde’ kleuren of een schilderij/canvas-effect. Bijvoorbeeld de analoge films van Lomography met deels onvoorstelbare resultaten voor kleur en zwartwit, infrarood of heel levendig. En zwartwit heeft nog altijd een prachtige charme.

Het tweede gebruikersplatform betreft de veeleisende (vak-)fotografen. Die verlangen een constante beeldkwaliteit en optimale prestatie voor het gestelde doel. Bijvoorbeeld de Kodak Portrafilms voor portret, levendige of juist ingetogen kleuren en hard of zacht contrast. Fameus zijn de excellente emulsies van 50 en 100 ISO.

N.B.: Je hoort dikwijls dat een digitale camera met elektronische filters toch ook die oude emulsies kan nabootsen. Dat is zeker waar en vaak ook best goed. Doch er gaat in kwaliteit en mogelijkheden niets boven de echte analoge emulsie.

In tegenstelling tot wat menigeen denkt zijn analoge filmpjes nog volop verkrijgbaar voor 35 mm 120 rol en ook 110. Bekende merken zijn Kodak, FUJIFILM, Ilford, Rollei, Agfa, Fomapan en Adox. Vrijwel elke fotoketen en vakhandel heeft ze op voorraad. Wij kwamen bij een telling tot meer dan 200 verschillende rolletjes 35 mm en 6 x 6 cm.

Analoge film heeft een min of meer vaste ISO-gevoeligheid. Dus niet zoals bij digitaal even aan de (menu)knop voor de ISO-waarde draaien. Voor buiten raden wij ISO 200 aan. Binnen 400-800 of hoger. Er is 3200 ISO leverbaar voor weinig licht. De hoogste kwaliteit zit bij ISO 50, 100 en 160. Neem bij voorkeur een emulsie met wat meer belichtingsspeelruimte, iets van twee stops onder- en overbelichting.

N.B.: Gekleurde (effect)filters hebben direct invloed op film-emulsie. Dus geen ongewenste correctie zoals bij digitale camera’s kan gebeuren. Bij het fotograferen onder kunstlicht is een blauwfilter, flitslicht of Tungsten-film nodig. Anders slaat alles rood-oranje uit!

De prijzen voor het aanschaffen van een analoog rolletje lopen uiteen. Van circa € 10,- tot ruim € 20,- voor kleur. Bij zwartwit kost het 5 tot 10 euro. Dat is duurder dan digitaal maar de tweedehandsapparatuur kan een flink stuk goedkoper zijn dan digitaal.