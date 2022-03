Reavon komt met UBR-X110: Ultra HD Blu-ray speler met Dolby Vision

Fysieke spelers verliezen flink terrein ten opzichte van het gemak van streamingdiensten. Toch worden er nog altijd nieuwe modellen geproduceerd. Reavon kwam in 2021 met de UBR-X100 en de UBR-X200 Ultra HD Blu-ray spelers. In 2022 is het tijd voor de lancering van de UBR-X110.