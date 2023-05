BOE toont 110-inch televisie met 16K-resolutie

BOE is een grote Chinese fabrikant van displays, in alle resoluties en formaten. Het bedrijf innoveert al jaren en toonde afgelopen week tijdens de SID Display Week 2023 in Los Angeles een nieuw prototype. Het gaat om een 110-inch lcd-televisie met een resolutie van 16K. Dit komt neer op 15.360 bij 8.640 pixels, ofwel 132,7 miljoen pixels. Dat is viermaal zo scherp als een 8K-televisie en zestienmaal zo scherp als een 4K-televisie.

Toch is de resolutie het enige spannende aan dit model. Het betreft namelijk een vrij simpel ips lcd-scherm met een 60Hz verversingssnelheid, een 1.200:1 contrastratio en een maximale helderheid van 400 nits. Dat is vandaag de dag niet iets wat boven de concurrentie uitspringt. BOE wil dan ook vooral tonen waar we naartoe gaan, of zouden kunnen gaan, op het gebied van resoluties. Voordat het zover is zijn we echter jaren verder, want met name door het gebrek aan 8K-content krijgen 8K-televisies momenteel geen voet aan de grond.