Verslag: Dutch Audio Event 2025

Met een recordopkomst op vlak van bezoekers én aanwezige merken was de 2025-editie van het Dutch Audio Event in het Koningshof te Veldhoven een enorm succes te noemen. Het samengaan van DAE met de iEar’ Show bleek een slimme zet die het transformeerde naar een dynamische event dat ook een breder publiek bereikte.

Je moest zelfs de vele gangen en ruimtes van DAE niet betreden om al iets heel cool en exclusief onder ogen te krijgen. Op de parking achteraan het Koningshof had Bowers & Wilkins ‘gewoon’ een McLaren 750S geparkeerd, naast een container met daarin een heuse thuisbioscoop. Een supercar om bij weg te dromen natuurlijk, maar ook een perfect symbool van de coöperatie tussen het luidsprekermerk en de bouwer van snelle bolides. De 750s kun je immers krijgen met uitgebreid audiosysteem met twaalf Bowers & Wilkins speakers. De samenwerking tussen de twee kwam op het DAE nog op verschillende plaatsen terug, zowel in de McLaren-edities van Bowers & Wilkins-producten. Maar ook bij de game-opstelling met stuur en pedalen die je kon uitproberen.

Zowel de McLaren buiten – overigens vergezeld door een drietal luxueuze BMW’s – als de gamingopstelling binnen waren zaken die je op een doorsnee hifi-show niet zou tegenkomen. Dat was ook de bedoeling. De organisators van het Dutch Audio Event hadden als streefdoel met de show een ruimer publiek aanspreken, onder meer door vooraf in de algemene media aanwezig te zijn. Maar ook door meer te bieden dan de traditionele hifi-demonstraties. Die waren er natuurlijk ook, want de veeleisende muziekliefhebber werd nog altijd op z’n wenken bediend. Van de best klinkende ruimtes op deze DAE-editie waren toonbeelden van wat je met de allerbeste hifi-apparatuur kunt bekomen. Maar er was ook veel bereikbaar spul te beleven, wat ook weer leuk is. Niet iedereen wil de prijs van een villa uitgeven aan een muzieksysteem.

Als het ging om ultieme sets moest je bij Reference Sounds langslopen. De Dan D’Agostino-versterking die de kolossale Chronosonic XVX’s van Wilson Audio aanstuurde bij hen, waren zéér indrukwekkend. Frank van Very Fine Solutions maakte zijn reputatie op vlak van het inrichten van muziekdemonstraties op het hoogste niveau ook opnieuw waar, met een systeem dat veel klinkende namen samenbracht: de MSB Cascade DAC en een Antipodes Oladra-server, die muziek brachten naar een pre/power-combinatie van Pilium. En dat allemaal om een paar mooie S5-torens van Magico te laten zingen. Bekabeling van IKIGAI en akoestische ingrepen verschaft door Artnovion speelden ook een cruciale rol in dit verhaal.

Die twee ruimtes waren natuurlijk niet de enigen waar je systemen kon ontdekken gericht op muziek in hoge kwaliteit te beluisteren. Tijd voor een overzicht!

Vanuit Aalborg waren twee Denen afgereisd om Ohm Audio bij te staan in de Audio Group Denmark-ruimte. Een absolute blikvanger was de T3 Silver Supreme Edition-vloerstaander, een speaker ontworpen door Michael Børresen die circa 100.000 euro kost. Ook de Børresen A3 Bass Module was erbij, een van de eerste subs die het Deense merk uitbracht. Muziek werk aangeleverd door een SD-588 streamer-DAC en I-588 versterker van zustermerk Aavik Acoustics.

Hifi anders bekeken

Als het gaat om audio dat niet netjes in een één vak te stoppen valt, dan dreef de Allt-i-Ett van Primare op deze DAE-editie zeker naar boven. Het is een alles-in-één-speakersysteem, voorzien van de nodige ingangen (incluis phono-preamp en HDMI-eARC) en interessante functies als AutoEQ en het BACCH 3D-algoritme. Het schermpje dat gemotoriseerd naar boven kantelt is heel verrassend de eerste keer dat je het ziet bewegen. Wel slim: als je tv kijkt in plaats van muziek beluistert, kantelt het weer weg.

Op technologische vlak wezen de Dynaudio Confidence 20A-speakers misschien wel de weg richting de toekomst van hifi, net als de Kii-speakers die elders door Bruno Putzeys gedemonstreerd werden. Door alle elektronica in de stand te verwerken en versterking van Pascal te voorzien, presteren die Confidence 20A’s spectaculair. En dat vonden de aanwezigen toch ook. Ook de geweldige Contour 20 Black Edition – passief en dus aangestuurd met Luxman-elektronica – mochten afwisselend in de schijnwerpers staan.

Nog een manier om naar muziek te luisteren zonder veel kabels en extra toestellen? De Alpha IQ van PSB, voorzien van phono-ingang, HDMI-ARC en de vele streamingopties van BluOS. Het is ook heel betaalbaar, gegeven dat je ook echt een stereopaar krijgt. Er zijn leuke kleuropties beschikbaar van deze fijne speakerset, incluis deze fraaie muntgroene editie.

Kleurtjes en een vriendelijk prijskaartje, dat vond je op DAE ook bij de DALI KUPID. Voor een paar van deze passieve speakers (de opvolgers van de SPEKTOR) betaal je nog geen 340 euro. De opvallende kleuroptie hier is een geel, maar ook de Chilly Blue-versie mag er zeker zijn.

Helaas moest Peter Lyngdorf last-minute afzeggen voor DAE, waardoor de man z’n altijd boeiende presentaties moesten missen. De nieuwe TDAI-2210 met kleurenscherm was echter wél present, net als de bijzondere FR2-speakers die uitstekend presteren tegen de muur. Ze doen het net beter in een plaatsing waar andere hifi-luidsprekers voor bedanken!

Simaudio’s MOON presenteerde een aantal dag voor de aanvang van het DAE de 371. Deze streaming versterker is de eerste telg van een nieuwe Compass Collection, die onder de gewaardeerde North Collection komt te staan. Op andere Compass-producten is het nog even wachten, maar importeur More Music bracht alvast een eerste MOON 371 mee.

T+A scoorde vorig jaar met de high-end R 2500 R, dit jaar op DAE was een sterrol weggelegd voor de Symphonia. Ook dit is een alles in één, maar wel in een compacter formaat en met Purifi EigenTakt-versterking. De klassieke T+A-bouwkwaliteit en voorliefde voor aluminium ontbreekt echter niet – net als de VU-meters.

Clearaudio is een gevestigde waarde op vlak van draaitafels. Zo verschijnt rond deze tijd de Compass-platenspeler die de technologie van het Duitse merk naar een breder publiek wil brengen. Helemaal onconventioneel is echter deze Celebrity Al Di Meola-platenspeler met z’n aparte vorm die aan de gitaar (en neen, grappenmakers, niet de goudvis) van de bekende muzikant moet doen denken.

Niet de enige platenspelermerk in deze kamer, trouwens. Want met SME heeft importeur D&D Audio ook de absolute wereldtop in huis. Net als de sierlijke torens van YG Acoustics, die hier heel mooi speelden.

Het betere werk

In dezelfde More Music-ruimte was er nog een andere blikvanger: de nieuwe Lina DAC X van Britse DAC-specialisten dCS. Ondanks de naam is dit eigenlijk een volledige streamer-convertor gebouwd rond de Ring DAC eigen aan het Britse merk. De opbouw gebruikt de flex-rigid PCB-aanpak die ook in het zeer high-end Varèse-systeem wordt toegepast. De Lina DAC X is trouwens een component op volledige grootte, in tegenstelling tot de andere Lina-toestellen die samen een compact headfi-systeem vormen.

Veel tevreden gezichten in de ruimte van importeur PAI. Dat had te maken met de eerste Nederlandse demonstratie van de Perlisten A-luidsprekers, hier aangestuurd door een mooi Primare-set. De A-lijn mag dan niet alle baanbrekende technologie van de S-familie bevatten, het is heel wat betaalbaarder. En het klonk zeker niet verkeerd.

Joenit verzorgt al heel lang de distributie van de merken Rega en Totem Acoustics in ons land. Daar komt nu Kerr Acoustics bij, een jong Brits merk dat van transmissielijn-designs houdt. De demonstraties, met een ondersteunende rol voor Rega’s Aethos-versterker, konden op veel waardering van het publiek rekenen. Mooie kleur ook, dat groen.

Ze stonden niet te spelen, maar de Totem Kin One trok wel de aandacht dankzij een fraai satijnblauwe afwerking. Deze kleine 2-wegspeakers kosten een scherpe 295 euro per stuk, de goede basprestaties van Totem indachtig dus mogelijk wel interessant voor een kleine kamer of flat.

Gelukkig had Mafico van de organisators een immense kamer gekregen. Het bedrijf heeft immers veel merken onder z’n hoede, en van de meeste was wel iets aanwezig. Chord wat meer dan andere, wat misschien met z’n fascinerend industrieel designtaal te maken heeft. De Chord Ultima Phonostage voegt er twee VU-meters aan toe, wat voor een opvallend geheel maakt.

Er valt nog genoeg te vertellen over de Mafico-ruimte, waar DS Audio zijn opmerkelijke optische elementen toonde, er duidelijk werd gemaakt waarom Bergmann-draaitafels echt iets bijzonder zijn en waar het klassieke BBC-geïnspireerde Harbeth-speakers liefhebbers van de Britse sound verleidde. Een hoogtepunt: een Audio Note-platenspeler en AirTight-systeem die de hogerendementsspeakers van DeVORE aanstuurden. Volgens ons een paar Orangutan O/96’s, hoe dan ook heel fraai met die ebony-afwerking.

DALI uit Denemarken had echt veel te vertellen op dit event, gaande van de eerder vermelde KUPID over de IO-hoofdtelefoons tot de gigantische V-16 F subwoofer. Ze zorgden daarnaast voor een echt hoogtepunt: de machtige KORE-speakers (in het groen!), met een indrukwekkende vier M23-eindtrappen die voor de nodige power zorgden. Een M66-voorversterker hield de teugels in handen.

Klassiekers herbekeken

In dit DAE-verslag zie je veel nieuwe namen en producten langskomen. Ook veel audioapparatuur dat graag vernieuwend wil zijn. Op het Dutch Audio Event was er echter ook veel audio aanwezig dat je ‘traditioneel’ mag noemen. Al kan de gebruikte techniek veel moderner zijn dan de naam of het uiterlijk suggereert. Dat een old-school aanpak ook z’n fans heeft, viel onder meer te merken in de kamer waar The Audio Specialists deze grote Tannoys had opgesteld.

Ernaast kon je proeven van wat Diora te bieden heeft. De naam zegt je misschien niet zo veel, maar dit bedrijf uit Polen bouwt veel speakerkasten voor bekende luidsprekermerken. Aangestuurd door Zeiler-versterking.

Fine Sounds Benelux voorzag een rijkelijk gevulde ruimte waarin liefhebbers van McIntosh en Sonus faber veel leuks ontdekten. Naast de paar ML1 Loudspeaker Mk II’s van McIntosh – die je niet zo vaak gedemonstreerd hoort – en de Italiaanse Amati Suprema-vloerstaander met raampje bovenaan zodat je de cross-over kunt bewonderen, zorgde wat kunstig licht ervoor dat ons oog naar de McIntosh MT5-draaitafel werd getrokken.

Het komt wellicht niet helemaal over op de foto, maar je ziet hier een nieuwe lichtblauwe versie van Pro-Jects populaire Evo 2-draaitafel. Het merk, dat heel trots is op zijn Made in Europe-label, presenteerde op DAE ook een platenspeler in het donkerblauw en voorzien van de Europese sterrenvlag.

In de kamer van Hexagon Audio kwam je de namen achter twee interessante merken tegen. Paul Graham was present om uitleg te verschaffen over z’n LS8/1 en LS4/4-speakers, terwijl Fredrik Lejonklou je alles kon vertellen met betrekking de apparatuur van het gelijknamige audiobedrijf.

Nieuwe uitdagers

Het Chinese Matrix Audio zit in het portfolio van Reference Sounds. Je wel, die van de gigantische Chronosonic-speakers. Maar ook interessant is deze MD1-P streaming versterker met 2 x 300 Watt en veel functionaliteit. Zo kun je het uitrusten met interne opslag en cd’s via een externe USB-drive meteen rippen.

Ook bij GVR viel er veel te bewonderen. Hier op de foto zie je een opstelling met de nieuwe Audio Physic Cardeas-speakers die aangestuurd werd door Van Den Hul-elektronica. Aalt Jouk van Van Den Hul was trouwens ook het Dutch Audio Event om te spreken over het design van cartridges – heel boeiend! Niet in de foto, wel in de ruimte: Leema Acoustics, een gerespecteerd merk uit Wales dat weer zichtbaar wordt in de Benelux, en veel knappe platenspelers van Solid Acoustic.

Een heel opmerkelijke speler van Acoustic Solid ontdekten we in een hoek. Het lijkt wel een Vintage Full Exclusive-model, in dit geval voorzien van een opvallende afwerking in een groen slangenhuid. Incluis reliëf van de schubben, toch iets voor de liefhebbers. Gelukkig zijn deze draaitafels van Duitse makelij ook in andere knappe finishes te krijgen.

Er was dit jaar op het Dutch Audio Event een uitgebreide Headphone Zone. Maar deze fonkelnieuwe draadloze koptelefoon was te vinden in de kamer van Loewe. De Leo is een draadloze hoofdtelefoon uit de premiumklasse. Met een prijskaartje van 1.299 euro mikt Loewe hier hoger dan de meeste rivalen, met als argumenten de betere afwerking, meer functies en ook een betere herstelbaarheid.

Mooi muziek weerklonk ook in de kamer waar Zanden van Kazutoshi Yamada de 600F geïntegreerde versterker aansloot op de Magister MkII Novus van het Belgische Ilumnia.

Importeur Servi-Q had weer veel moois mee van ELAC, incluis de kloeke Concentro M 807 die we op HEM en later op de Hi-Fi Odessey-dagen bij AudioQuest al hebben ontdekt. Hier op de foto zie je echter een versterker uit Advance Paris’ nieuwe NOVA-lijn. Ja, dat zijn buizen in het midden van het voorpaneel tussen de kenmerkende VU-meters. Maar als het over functies gaat, komt dit toestel met een quad mode-DAC en kamercorrectie.

Onder het dak van ERCT schuilen heel wat mooie merken, zoals Electrocompaniet, Rockna, Velodyne en Von Scheiker Audio. Recent voegde het bedrijf ook Auris Audio aan z’n portfolio toe, zowel met fraaie draaitafels als knappe producten voor de hoofdtelefoonliefhebber. Die laatste kon je zelf uitproberen in de Headphone Zone. Hier op de foto zie je andere merken van ERCT, met name Eversolo met z’n DMP-A10 en AMP-F2, en ook de Play-versterker met een sterke prijs/kwaliteitverhouding. De speakers zijn van Davis Acoustics, een Frans bedrijf dat mooie (en in dit geval: potige) dingen weet te bouwen.

Uiteraard is wat je hierboven ziet maar een bloemlezing waar nog fraaie zaken ontbreken. Het is dan ook onmogelijk om een event van deze schaal te recreëren op enkele pagina’s. Dat het Dutch Audio Event in Veldhoven muziekliefhebbers veel te bieden heeft, moet wel duidelijk zijn. Na dit uiterst succesvolle editie wordt het uitkijken naar de volgende. Daarvoor moet niet gewacht worden tot de herfst van 2026. Er komt in Noorderwijk in februari daarvoor alweer een nieuwe beurs – daar zullen we ook weer bij zijn!

 

