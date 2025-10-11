Verslag: Dutch Audio Event 2025

Je moest zelfs de vele gangen en ruimtes van DAE niet betreden om al iets heel cool en exclusief onder ogen te krijgen. Op de parking achteraan het Koningshof had Bowers & Wilkins ‘gewoon’ een McLaren 750S geparkeerd, naast een container met daarin een heuse thuisbioscoop. Een supercar om bij weg te dromen natuurlijk, maar ook een perfect symbool van de coöperatie tussen het luidsprekermerk en de bouwer van snelle bolides. De 750s kun je immers krijgen met uitgebreid audiosysteem met twaalf Bowers & Wilkins speakers. De samenwerking tussen de twee kwam op het DAE nog op verschillende plaatsen terug, zowel in de McLaren-edities van Bowers & Wilkins-producten. Maar ook bij de game-opstelling met stuur en pedalen die je kon uitproberen.

Zowel de McLaren buiten – overigens vergezeld door een drietal luxueuze BMW’s – als de gamingopstelling binnen waren zaken die je op een doorsnee hifi-show niet zou tegenkomen. Dat was ook de bedoeling. De organisators van het Dutch Audio Event hadden als streefdoel met de show een ruimer publiek aanspreken, onder meer door vooraf in de algemene media aanwezig te zijn. Maar ook door meer te bieden dan de traditionele hifi-demonstraties. Die waren er natuurlijk ook, want de veeleisende muziekliefhebber werd nog altijd op z’n wenken bediend. Van de best klinkende ruimtes op deze DAE-editie waren toonbeelden van wat je met de allerbeste hifi-apparatuur kunt bekomen. Maar er was ook veel bereikbaar spul te beleven, wat ook weer leuk is. Niet iedereen wil de prijs van een villa uitgeven aan een muzieksysteem.

Als het ging om ultieme sets moest je bij Reference Sounds langslopen. De Dan D’Agostino-versterking die de kolossale Chronosonic XVX’s van Wilson Audio aanstuurde bij hen, waren zéér indrukwekkend. Frank van Very Fine Solutions maakte zijn reputatie op vlak van het inrichten van muziekdemonstraties op het hoogste niveau ook opnieuw waar, met een systeem dat veel klinkende namen samenbracht: de MSB Cascade DAC en een Antipodes Oladra-server, die muziek brachten naar een pre/power-combinatie van Pilium. En dat allemaal om een paar mooie S5-torens van Magico te laten zingen. Bekabeling van IKIGAI en akoestische ingrepen verschaft door Artnovion speelden ook een cruciale rol in dit verhaal.

Die twee ruimtes waren natuurlijk niet de enigen waar je systemen kon ontdekken gericht op muziek in hoge kwaliteit te beluisteren. Tijd voor een overzicht!

Vanuit Aalborg waren twee Denen afgereisd om Ohm Audio bij te staan in de Audio Group Denmark-ruimte. Een absolute blikvanger was de T3 Silver Supreme Edition-vloerstaander, een speaker ontworpen door Michael Børresen die circa 100.000 euro kost. Ook de Børresen A3 Bass Module was erbij, een van de eerste subs die het Deense merk uitbracht. Muziek werk aangeleverd door een SD-588 streamer-DAC en I-588 versterker van zustermerk Aavik Acoustics.