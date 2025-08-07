Teufel ROCKSTER CROSS 2 kan tegen een stootje

De Teufel ROCKSTER CROSS 2 neem je makkelijk mee op al je avonturen, want deze bluetoothspeaker is bestand tegen stoten, schokken en plensbuien. Het is een bluetooth stereospeaker voor binnen en buiten en valt volgens Teufel op door een krachtig volume en ultradiepe bas. Het 2-kanaalssysteem met twee tweeters, een subwoofers en twee passieve membramen beschikt ook over Dynamore-technologie voor een breed geluidspanaroma. De speaker beschikt over een speciale kantelfunctie voor een optimale stralingshoek wanneer je deze op de grond zet. Dit moet een openluchtconcertgevoel geven.

De Teufel ROCKSTER CROSS 2 ondersteunt bluetooth 5.3 met AAC, Google Fast Pair en multipoint. Met deze laatste optie verbind je twee smartphones tegelijk. Via Party Link kun je zelfs honderd van deze speakers op elkaar aansluiten. De speaker gaat 46 uur mee (38 uur op een volume van 70 decibel) en ondersteunt ook de Teufel Go-app. Hier vind je diverse configuratiemogelijkheden waaronder een equalizer om het geluid naar wens aan te passen. De speaker heeft ook fysieke knoppen bovenaan voor de bediening.

Prijs en beschikbaarheid

De Teufel ROCKSTER CROSS 2 is per direct verkrijgbaar via www.teufelaudio.nl. Je kan kiezen uit drie verschillende kleuren, namelijk Black & Red, Black & Green en Light Gray. De speaker kost 299,99 euro. Er is een set met twee exemplaren verkrijgbaar om een echte stereoset te maken. Dan betaal je 569,99 euro.

