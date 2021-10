Even voorstellen? De Odeon Audio Midas

Koning Midas is een Bijbelse figuur die door Dionysus ‘gezegend’ was met de gave om alles wat hij aanraakte – letterlijk – in goud te veranderen. Dat zulks niet alleen voordelen had maar bijvoorbeeld ook grote problemen veroorzaakte bij het nuttigen van voedsel moge duidelijk zijn. De (on)fortuinlijke koning deed dan ook weer afstand van deze gave, maar we hebben er in figuurlijke zin wel een spreekwoord aan te danken. Het is een mooie analogie voor de voor- en nadelen van het hoornprincipe, maar toch vind ik het best gewaagd om zo’n naam aan een luidspreker te geven. Zouden deze relatief slanke zuilen alles wat ze weergeven ‘in goud veranderen’, ergo: mooi laten klinken? Eerst maar eens de uitpakparty en het opstellen, en dan luisteren. De exemplaren die importeur Daluso Audio bij mij bracht waren uitgevoerd in prachtig licht populierenhoutfineer. En dan niet de gladde soort waar klompen van gestoken worden, maar met een prachtig ‘burled’ effect erin zoals bij wortelnoten, en ook een zogenoemde ‘watering’ waarbij er een soort golven in het hout zitten die dieper lijken te gaan dan het fineer dik is. De afwerking was van een zeer hoog niveau. Het fineer was rondom perfect ‘book matched’ aangebracht waardoor een uniek en op een natuurlijke manier nét niet perfect symmetrisch paar ontstaat.

De kasten zijn, inclusief een zwartgelakte voet, 104 centimeter hoog, 32 centimeter diep en net geen 20 centimeter breed. Geen bi-wiring gedoe bij Odeon Audio, aan de achterzijde zit één paar luidsprekerklemmen die intern verbonden zijn met een eenvoudig maar zeer hoogwaardig filter waar geen enkele weerstand in gebruikt wordt. Dit is mogelijk omdat Odeon Audio de gebruikte laag/mid drivers naar eigen specificatie laat maken bij de Deense specialist Scan Speak, terwijl de Franse fabrikant Audax voor de ‘custom’ tweeter tekende. Er is in de ontwerpfase zeer veel aandacht besteed aan de perfecte match tussen de drivers, omdat het weglaten van weerstanden in het filter één van de primaire ontwerpdoelen van de Odeon Audio Midas was. Deze ‘verdwijntruc’ levert doorgaans een extreem snel en dynamisch hoog op, maar de keerzijde is dat het snel wat slisserig kan worden. De zeer hoogwaardige filtercomponenten zorgen er in combinatie met de gekozen tweeter echter voor dat het hoog onder alle omstandigheden gecontroleerd blijft klinken. Omdat de tweeter absoluut niet wordt afgeremd schiet het rendement omhoog. De laag/mid drivers hebben van zichzelf weliswaar een vrij hoog rendement, maar niet voldoende om de ongeremde tweeter bij te houden. Daarom gebruikt Odeon Audio binnen exact hetzelfde frequentiegebied twee parallel geschakelde drivers per luidspreker, wat 3 dB extra rendement oplevert. De laag/mid drivers hebben een zéér licht membraan van gecoat papier en een extra dunne rubberen rolrand, allemaal om de snelheid en de beweeglijkheid op geen enkele wijze te begrenzen. De tweeter, die vanaf 2200 Hz het stokje overneemt, heeft een geweven dome van 25 millimeter en is achterop de markante hoorn gemonteerd die verzonken bovenin de baffle is gemonteerd. Deze ‘Kugelwelle’ hoorn is uit één massief verlijmd stuk multiplex van ruim 8 centimeter dik gefreesd en heeft een licht gebogen grensvlak dat uitmondt in een opening van 17 centimeter. In de speciale uitvoering met populierenfineer die bij mij stond is de hoorn blank gelakt, waardoor de concentrische ringen van het multiplex een licht hypnotiserend schouwspel opleveren.

Wat óók opvalt is dat de kast geen baspoort heeft. Toch is een open kast één van de manieren om het rendement van het systeem te verhogen, dus hoe zit dat dan? Welnu, Odeon Audio heeft gekozen voor een systeem met twee sleuven aan de zijkanten, helemaal onderaan vlak boven de zwartgelakte voet. Het laag ‘stroomt’ als het ware naar twee kanten zijdelings onder uit de kast. Het grote voordeel van dit systeem is dat de luidsprekers een stuk eenvoudiger te plaatsen zijn. Zelfs vrij dicht bij de achterwand, hoewel dit om redenen die straks aan bod komen niet altijd de beste keuze is.