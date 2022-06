Review: Kii Three met Kii Three BXT System

Boost

En dan is het tijd voor de Kii Three BXT module, die heel eenvoudig via de Kii Control in- of uitgeschakeld wordt. We herhalen de nummers die we eerder beluisterden en stellen vast dat de toevoeging van de BXT module resulteert in een nog dieper doorlopend laag en een hogere geluidsdruk in de allerlaagste frequenties. We horen het niet alleen, we voelen het zelfs. Logisch, als je weet dat het BXT System maar liefst acht extra woofers en acht versterkers van 250 Watt met ingebouwde DAC’s en DSP per module toevoegt. Het systeem komt dan ook echt nooit in ademnood, ongeacht hoe ver we de volumeknop ook open draaien. Hoe luider we spelen, hoe meer subtiele nuances en details zich openbaren. De enige beperking is de capaciteit van onze oren. Hoe langer we luisteren, hoe meer we ons door de muziek laten meeslepen. Zonder enig spoor van luistermoeheid. Hier worden we gewoon blij van.