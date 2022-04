Review: Hijiri – Sterke Japanse leider in power cables

Luisteren

Om een goed beeld van de Hijiri kabels te krijgen is met minimaal vijf systemen geluisterd op verschillende locaties. De Takumi SMT biedt weergave van zowat het allerhoogste niveau. Deze kabel maakt dat het geluid met een schrikbarend detailniveau klinkt, maar ook de stage-afmeting is immens. Dat is ook de eerste indruk als je nietsvermoedend een stukje muziek opzet. Alsof er een gordijn opengaat breidt die stage zich uit tot ver buiten de luidsprekers. De enorme flow en het gemak van de weergave zijn de volgende opvallende feiten. Deze kabel doet ook niets af aan de sublieme laagweergave, de dynamiek en de enorme snelheid van de ingezette systemen. Alleen al de stemweergave heeft een flow, schoonheid, zuiverheid en natuurlijkheid die representatief is voor hoe stemmen in werkelijkheid klinken. Draai maar een opname van Eva Cassidy. Ook klinkt zo’n stem erg powerful. De focussering binnen de stage is trouwens first class. Het is in eerste instantie best verbazingwekkend dat een power cord, zijnde een stukje draad van iets meer dan een meter, dat kan veroorzaken. Maar, voor iemand die thuis is in de wereld van de EMI/RFI is dat heel begrijpelijk. Een normaal netsnoer en veel goedbedoelde zogenaamde audiofiele power cords veroorzaken een enorme hoeveelheid ellende op het gebied van RFI/EMI. Met een power cord dat een aantal van die problemen elementair aanpakt, kun je dus behoorlijk scoren. Maar, om te kunnen genieten van wat de Takumi SMT doet, moet je financieel behoorlijk inleveren. Uiteraard niet het opzeggen van het Music Emotion abonnement, maar de rest kan de deur uit. Gewoon de thermostaat op standje laag, een voordeliger auto aanschaffen, de huisgenoten op rantsoen zetten, de au pair ontslaan en eens kritisch door de gastenlijst lopen.

Maar, als dat niet lukt heeft Combak ook nog de Hijiri Nagomi DCH op voorraad. Gebaseerd op dezelfde technologie, handgebouwd en voorzien van Wattgates, is deze kabel vanuit een financieel perspectief bereikbaarder. Luisterend naar de Nagomi blijkt dat het geluidsmatige karakter sterk overeenkomt met dat van de Takumi. Dezelfde sterke eigenschappen, maar allemaal net een streepje minder uitbundig. Logisch, want de Nagomi kun je pinnen voor minder dan eenderde van het Takumi prijslabel. Maar, dat moet zeker niet verkeerd worden begrepen. De Takumi speelt haast aan de top van wat mogelijk is met power cables. Er zijn hier veel van die kabels beluisterd, maar natuurlijk ook niet elke power cable die ooit gebouwd is. Er is nog zelden iets gehoord dat dan nog net weer een streepje beter is. De Nagomi moet dus gewaardeerd worden in het licht van power cables in dezelfde prijsklasse. Dan presteert deze kabel ver boven dat niveau en zal sowieso in absolute zin verrassend uitpakken. Houd er wel rekening mee, maar dat geldt per definitie voor elke power cable, dat het resultaat enige afhankelijkheid kent van externe omstandigheden. Wie een systeem heeft met componenten die zeer goed afgeschermd zijn voor storingen en beschikt over een zeer schone stroomvoorziening, zal zeker de kwaliteiten van een power cord herkennen, maar uiteraard in iets mindere mate.