Conclusie

Hoewel bij geen enkele (luidspreker-)fabrikant alle modellen even succesvol zijn, behoort deze Classic 25 zeker bij de beter geslaagde Audio Physic modellen. Want hoewel het model nergens nadrukkelijk in uitblinkt, is dat ook meteen zijn grote kracht. Vooral de totaalbalans en de wijze waarom het laag en alle overige eigenschappen zich onderling verhouden, vind ik knap en goed gekozen. Daardoor heb je minder dan gebruikelijk in deze prijsklasse het gevoel dat je naar een hifi set luistert en ben je opvallend snel vergeten dat er een paar luidsprekers in je kamer staat te spelen. Naast muziek waarbij het model een echte alleseter blijkt te zijn, blijkt het ook een sterk huwelijk met films kijken aan te gaan. Dit wordt mede veroorzaakt door de lage vervorming en verregaande afwezigheid van kastresonanties en kleuring. Zelfs bij grote dynamieksprongen blijft het systeem zijn rust bewaren. Hoewel ik het model het beste tot zijn recht vind komen bij de normale volumeniveau ’s die in een huiskamer worden gehanteerd. Het laag is erg geslaagd, diep doorlopend en goed gedefinieerd. Het ongekleurde midden met een breed afstraalgedrag, zorgt voor goed verstaanbare dialogen en herkenbare timbres en intonatie bij instrumenten. Het informatieve maar nooit dunne of nerveuze hoog, is ruimtelijk en sluit mooi aan bij de rest. Het trekt nooit de aandacht, maar is zeker mooi open en snel. Ook het ruimtebeeld – een sterk punt van Audio Physic vanaf dag één, is erg fraai. Het komt mooi los van de speakers en veranderd zelfs in bepaalde mate mee met de afmetingen van de originele opname! Knap voor deze prijsklasse. Echte nadelen heb ik niet waargenomen, hoewel er dus zeker nog meer uitgesproken weergevers bestaan. Want hoewel de Classic 25 met de juiste versterker wel degelijk zijn vleugels meer flamboyant kan uitslaan, gebeurt dit minder snel met een meer betaalbare aansturing. Tot slot is Audio Physic met deze Classic 25 weergevers weer of beter gezegd nog steeds in staat om modellen te vervaardigen die tot de voorhoedelopers in hun prijsklasse behoren. Voeg daar de uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding, het grote aantal uitvoeringen en niet in het minst, de ingenieuze laag oplossing aan toe en er staat een paar luidsprekers voor mij die zeer dicht bij het prachtige predicaat ‘Zwitsers zakmes’ komen. 100% universeel inzetbaar bestaat niet, maar dit model is wel in staat daar opmerkelijk dicht bij in de buurt te komen. Chapeau Manfred.