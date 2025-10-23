‘Audio Physic, is dat niet die Duitse luidsprekerfabrikant met dat roemruchte verleden? Het merk van Joachim Gerhard en befaamd om zijn verfijnd, open en driedimensionaal klinkende maar nooit buitensporig dure high-end luidsprekers?’ Jazeker, het gaat inderdaad om dat merk. Wel spreken we dan over jaren geleden, want in 2002 heeft Joachim het bedrijf verlaten en heeft zijn toenmalige rechterhand Manfred Diestertich, de rol van hoofdontwerper en R&D-directeur overgenomen. Hoewel in deze test de naam Classic 25 een oude klassieker doet vermoeden, blijkt niets minder waar. Dit slanke model dat een opmerkelijk groot aantal innovaties binnen zijn prijssegment bevat, stamt namelijk pas uit 2019 en deelt veel technologie met de duurdere Reference-lijn. Maar hebben we het dan over een compleet nieuwe sound, of waard de audiofiele geest van Joachim nog steeds in het ontwerp rond?
Om deze vraag passend te beantwoorden, is het belangrijk om eerst te weten wat de kernwaarden van dit intrigerende merk vanaf dag één zijn geweest. Als we naar Joachim kijken was de slogan van het merk: “No loss of fine detail” en waren de toenmalige ontwerpen voorbeelden van een combinatie van veel resolutie en ruimtelijkheid. De klank was open en driedimensionaal en bezat een bijna magisch stereobeeld. De wat ouderen onder ons kunnen zich deze creaties vast nog goed herinneren. Toch moeten we daarbij ook de rol van Manfred niet onderschatten. Want deze huidige ontwerper werkte namelijk vele jaren zij aan zij met Joachim en deed in die periode veel van het later zo belangrijke akoestisch onderzoek. Denk daarbij aan zaken als interne verstevigingen, de invloed en het verloop van de akoestische energiestroom binnen de behuizing en ontkoppelingsprincipes.
Audio Physic anno 2025
Al deze zaken zien we dan ook sterk terug in de huidige modellen van het merk. Zo ziet Manfred akoestiek en mechanica als één geheel. Want geen of weinig trillingen veroorzaken immers ook geen of (veel) minder mechanische vervorming. Veel meer dan vroeger is er tegenwoordig aandacht voor ontkoppelingstechnologie. Daarbij moet u denken aan onder meer de luidsprekerchassis, kastpanelen en interne verbindingen. Manfred staat ook bekend om zijn ongekende materiaalinnovatie. Ook zijn voor het huidige Audio Physic zo typerende glas-sandwichbehuizingen (glas met MDF en een acryl laag), behoren tot de huidige vaste kernwaarden van het merk. Bijzonder is dat deze Duitse fabrikant ondanks zijn relatief kleine schaalgrootte van zo’n 12 personeelsleden, toch zijn eigen luidsprekerunits ontwikkeld. Wanneer we naar de Classic 25 gaan, worden er dan ook doorontwikkelde exemplaren van de laatste generatie Hyper Holographic Cone Technology (HHCT) voor de middentoner en tweeters gebruikt. Eenheden die de grenzen van het maximaal haalbare weer een stukje verder hebben weten te verleggen. Het idee achter deze technologie is om vervorming, kleuring en ongewenste resonanties in het membraan te minimaliseren, zodat stemmen en instrumenten extreem natuurlijk, ruimtelijk en zo driedimensionaal als maar mogelijk kunnen worden weergegeven. Dit wordt bereikt door van verschillende materialen gebruik te maken (meestal een combinatie van aluminium, keramiek of weefsels), waardoor het opbreken van de dome of conus sterk kan worden verminderd. Wanneer we de klankmatige eigenschappen nader bekijken, kunnen de hedendaagse ontwerpen dan ook worden getypeerd als: strakker, neutraler en schoner dan vroeger.
Classic 25
Terug nu naar de Classic 25. Een model wat door zijn ranke afmetingen (105 x 17 x 29 cm) en naar keuze glazen of fineer afwerking, ingetogen, strak en vooral modern met een duidelijke eigen stijl oogt. De kast die naargelang de afwerking varieert van 24,5 kg voor de fineeruitvoering tot 26,5 kg voor de glazen variant, is opgebouwd uit een MDF-kern. Deze kan rondom worden bekleed met zogenaamd ‘achtergelakt’ glas (waarbij de kleurlaag aan de achterzijde is aangebracht en deze daardoor nooit kan worden beschadigd), maar is bij mijn testexemplaren voorzien van fraai aangebracht walnoot fineer. Wanneer u voor de glasafwerking zou gaan, bevindt zich tussen beide materialen een 2 millimeter dikke acryl-laag, die vervolgens zorgt voor een blijvend elastische verbinding. Hierdoor ontstaat een sandwichconstructie die zowel kastresonanties minimaliseert, nog minder geluid door de kastwand ‘heen straalt’ als tegelijkertijd een duurzame hoogglansafwerking biedt. Want waar een conventionele laklaag na jaren gebruik vaak krasjes en ander slijtagesporen vertoont, blijft glas er net zo fris uitzien als de eerste dag na aankoop. Eén van de hoogtepunten van de Classic 25 die een rendement van 89 dB bezit, is de onzichtbare woofer. Feitelijk gaat het daarbij om een 20 cm basdriver die in een eigen compartiment binnenin de kast is geplaatst. De basreflexopening blijkt slim in de bodem weggewerkt, wat deze luidsprekers bovengemiddeld plaatsingsvrij blijkt te maken. De aan de voorzijde geplaatste middentoner heeft een diameter van 15 cm en is voorzien van Audio Physic’s dubbelkorfconstructie en een zogenaamd glasvezelmembraan. De vaste faseplug zorgt voor een betere ventilatie/koeling van het magneetsysteem, waardoor vervorming afneemt. Het hoog wordt tenslotte verzorgd door een 39 mm textiel softdome die speciaal voor Audio Physic wordt vervaardigd door een Duitse specialist. Dankzij de uitgebreide ventilatie en een zogenaamde hoornachtige ‘waveguide’, zou de overgang en koppeling naar de middentoner, zo egaal en vloeiend als maar mogelijk moeten zijn. Het geheel staat tenslotte op een enigszins uitstekende MDF-plint waar naar keuze de vier bijgeleverde spikes per kast in kunnen worden geschroefd.
VCF II Magnetic Plus voeten
Optioneel zijn trouwens de Audio Physic VCF (Vibration Control Feet) II Magnetic Plus voeten zeker aan te bevelen. Het blijkt om een slimme ontkoppelingsoplossing te gaan die trillingen tussen vloer en luidspreker minimaliseert. Dankzij een combinatie van veerachtige elementen en magnetische demping, ‘zweeft’ de luidspreker daardoor als het ware boven de vloer. Dit zou volgens deze fabrikant tot een strakker, nog beter gecontroleerd laag, een nog natuurlijker middengebied en een nog meer open hoogweergave moeten leiden. Houd echter wel rekening met de in verhouding tot de Classic 25 hoge prijs van 800 euro voor een set van 8 stuks.
Gebruikte componenten
Een nieuwe luidspreker in huis is altijd een leuke en spannende aangelegenheid. Want hoewel het vaak de versterker is die een systeem het meest kan buigen en sturen, zijn het de luidsprekers die door hun interactie met bijvoorbeeld de ruimte, vaak voor de grootste verschillen zorgen. Toch maak ik bij deze test bewust van verschillende merken en typen versterkers gebruik, waarbij ik van start ga met onze inmiddels oude maar nog altijd prima presterende Naim 5i. Een heel melodieus en spontaan klinkend apparaat die de kern van alle muziek zonder opsmuk etaleert. De volgende kandidaat is wel helemaal actueel en wordt gevormd door de Engelse Leema Neutron voorversterker/DAC en Graviton eindversterker. Deze combinatie wordt door Audio Physics importeur GVR Audio Import zelf gevoerd en is naturel open, puntig, dynamisch en vol met levenslust. Aan de andere prijstechnische kant van het spectrum maak ik gebruik van een veel kostbaardere maar daardoor in deze testcontext wel erg leuke Gryphon Diablo 330. Een transistorversterker die op geciviliseerde wijze door zijn enorme grip en vermogen, iedere luidspreker op de markt alle hoeken van de kamer kan laten zien en tegelijkertijd heel natuurlijk, integer en moeiteloos weet te presteren. Last but not least geeft in deze test voor het eerst de gloednieuwe Zanden 6000F buizenversterker acte de présence. Een uniek concept die nog meer dan zijn voorganger de deugden van transistor(geluid), push-pull buizen en Single Ended(geluid) in één ontwerp verenigd. Hoewel niemand deze laatstgenoemde twee versterkers ooit op een paar luidsprekers uit deze prijsklasse aan zal gaan sluiten, is het wel interessant en leerzaam om te kijken hoever je met zo’n paar Classic 25’s uiteindelijk kunt komen. Qua bronnen maak ik gebruik van de super eenvoudig te bedienen Matrix Audio NT-1 en Grimm MU1 streamers. DAC’s zijn dit keer zowel mijn Mola Mola Tambaqui als de ingebouwde DAC’s in de Gryphon en Leema (voorversterker). Kabels zijn dit keer een samenspel van Zanden Audio, Kharma Elegance en mijn eigen Nirvana Audio, Siltech, Essential Audio Tools en Kemp Elektroniks exemplaren.
Luisteren 1
Het eerste wat mij opvalt aan deze Audio Physic Classic 25 luidsprekers, is hun opmerkelijk goede universele inzetbaarheid. Zelden heb ik namelijk zo’n veelzijdig inzetbare luidspreker ervaren. Veelzijdig in de zin van een niet al te hoog gewicht bij een slank en handzaam formaat en snel op opmerkelijk veel plaatsen in een ruimte goed aan het klinken te krijgen. De weergevers zijn verder ook nog eens gemakkelijk aan te sturen en door de slimme laagimplementatie heb je ook het laagbereik in bijna iedere ruimte snel op orde. Ik start mijn avontuur door de in onze huiskamer aanwezige Wilson Benesch ARC monitoren af te koppelen en daar de vloerstaande Classic 25 voor in de plaats te zetten. Ja, het is best even wennen als je de slanke standaards van een monitor verruilt voor de uiteraard dichte kast van een vloerstaand model. Hoewel anders dan de zichtbaar uit koolstofvezel vervaardigde kast van Wilson Benesch, is ook het slanke, meer rechthoekige voorkomen van deze Audio Physic zondermeer strak, modern en aantrekkelijk. Door het deels afneembare glazen frontpaneel, worden niet alleen de bevestigingsschroeven van de luidsprekerunits aan het oog onttrokken, maar is het ook mogelijk om daarvoor in de plaats een even groot paneel met frontdoek te plaatsen. Een mooie en weinig geziene oplossing die het visuele voorkomen altijd maximaal strak houdt. In tegenstelling tot de modellen uit de duurdere Reference lijn, zijn de aansluitterminals van de Classic 25 niet voorzien van het rubberen ontkoppelingspaneel. Wel wordt er eveneens van een enkel paar (Audio Physic gelooft niet in bi-wiring) zeer goed presterende kunststof WBT Nextgen kabelterminals gebruikgemaakt.
Inspelen
In deze opstelling speel ik de gloednieuw aangeleverde exemplaren eerst voor een aantal weken in. Dat doe ik door wat ik noem typisch huisgebruik. Dus muziekluisteren af en toe een poosje op de voorgrond, daarna weer op de achtergrond en als ondersteuning van het TV-, game- en filmgeluid. Al snel springen hierbij een aantal aspecten in het oog, of beter gezegd in het oor. Het eerste wat opvalt of juist niet opvalt, is het zeer goede evenwicht. Het is zelfs dermate goed zoals ik het nog niet vaak in deze prijsklasse heb waargenomen. De maatregelen van Manfred werpen dus daadwerkelijk hoorbaar hun vruchten af. Terwijl het geluid nieuw uit de doos al goed en evenwichtig is, opent dit in de weken die volgen duidelijk verder. Er is dan meer losheid, meer transparantie, rijkere klankkleuren en dan het laag. Wauw, dat is echt bijzonder in deze prijsklasse. Denkt u daarbij dan niet aan het vaak bij minder dure producten geconstateerde pompeuze en minder gedefinieerde laag. Nee, deze toch relatief betaalbare, slanke weergevers zijn vooral goed in wat ik ‘natuurlijk en realistisch’ laag noem. Er is daarbij sprake van een mooi diep en sonoor fundament wat heel nauwkeurig met de rest van het spectrum in balans is gebracht. Daarbij bedoel ik dan niet alleen het volume maar ook de definitie, timbres en zelfs het tijd- en fasegedrag. Ik vind het ook een goed gevonden oplossing voor echte huiskamers. Met andere woorden kun je ze mede daardoor niet alleen opmerkelijk goed vrij opstellen, maar voelen ze zich ook nog steeds prima thuis bij een plaats dichter voor een achterwand of nabijgelegen meubels of zijwanden. Ook de gezinsleden hebben de Audio Physics al snel in hun hart gesloten. Met name omdat het evenwichtige karakter met het diepe laag en het mooie nog niet door mij in deze test genoemde brede en diepe stereobeeld, heel goed bij hun games op de Xbox console blijkt aan te sluiten.
Luisteren 2
Na een maand van regelmatig gebruik waarbij afwisselend van de Naim 5i serie en Leema Neutron voorversterker met Graviton eindversterker gebruik is gemaakt, is de tijd aangebroken waarop deze benjamins naar de luisterruimte verhuizen. De Master Contemporary C luidsprekers ruimen het veld en de Classic 25’s komen ervoor in de plaats. Aansturing is hier deels de Leema versterkercombi, terwijl de Gryphon en Zanden het grootste deel voor hun rekening nemen. In de beginperiode ga ik eerst met de opstelling experimenteren, maar net als in de huiskamer blijken deze Duitse luidsprekers daar behoorlijk ongevoelig voor. Dus meer of minder indraaien en dichter of verder van de achterwand hoor je zeker, maar het is zelden dat dit het eindresultaat te sterk beïnvloed. Tonaal zou ik de Classic 25 als neutraal naturel omschrijven. Rijker klinkende versterkers klinken daardoor zoals het hoort rijker, terwijl neutrale versterkers ook daadwerkelijk meer neutraal klinken. Uiteraard gaat de weergave kwalitatief niet zo ver als bijvoorbeeld de Tempo uit de Reference serie en dat kan prijstechnisch ook niet. Maar het gaat wel die richting op en je hoort ook bij de Classic 25 het merk typische uitgewogen karakter terug. Mooi vind ik dat de nog betere aansturing nog zo duidelijk is te herkennen. Nee het is niet zo klip en klaar als bij veel duurdere high-end luidsprekers en de Classic 25 heeft wel een bepaalde kwalitatieve bovengrens. Maar er is zeker ruimte om door te groeien als u met een eenvoudige versterker van start gaat. Maar belangrijker vind ik zeker in deze prijsklasse, dat deze luidsprekers ook bij zo’n meer eenvoudige maar goede versterker al goed uit de verf kunnen komen. Want niet iedereen kan en wil bij deze muziekhobby geld uit blijven geven.
Klankmatig evenwicht
Wanneer ik nogmaals inzoom op de klankmatige eigenschappen hoor ik een diep doorlopend en mooi gedefinieerd maar nooit overdreven of pompeus laag. Het egale en doortekende middengebied sluit goed op het hoog en laag aan, terwijl de dynamiek op goed verschaalde wijze aanwezig is, maar ik eerder voornaam dan uitbundig aan vind doen. Deze Audio Physic loten zijn dus geen JBL, Focal of ander energiek merk en richt zich meer op wat ik noem ‘bezinnend muziek genieten’. Ook de hoge belastbaarheid zonder stress en het opvallend goede stereobeeld, duiden op deze zelfde richting. Wat ik uiteindelijk de sterkste kwaliteit van deze Classis 25 vind, is dat je het model al snel quasi ‘vergeet’. Ik bedoel daarmee dat het model snel in je interieur integreert en de weergave zich soepel meebeweegt met wat je de luidsprekers voert. Is dat klassiek dan kun je wegzinken in de mooie timbres en het mooi los van de speakers komende ruimtebeeld. Jazz is mooi spontaan maar wel altijd geciviliseerd met het juiste overzicht en drive van onderuit. En pop en rock bieden zowel de gedoseerde energie, resonantievrijheid als een natuurlijke losheid met weinig artefacten van de luidsprekers zelf, zodat luistermoeheid niet snel op zal treden. Het enige ‘nadeel’ wat je de Classic 25 aan zou kunnen wrijven, is dat alles op bepaalde wijze binnen de lijntjes blijft. Ze zijn absoluut top in hun prijsklasse, maar sommige mensen zullen een meer nadrukkelijk gepresenteerde en meer energierijke weergave wensen. Maar daarom zijn er ook zoveel luidsprekermerken op de markt.
Conclusie
Hoewel bij geen enkele (luidspreker-)fabrikant alle modellen even succesvol zijn, behoort deze Classic 25 zeker bij de beter geslaagde Audio Physic modellen. Want hoewel het model nergens nadrukkelijk in uitblinkt, is dat ook meteen zijn grote kracht. Vooral de totaalbalans en de wijze waarom het laag en alle overige eigenschappen zich onderling verhouden, vind ik knap en goed gekozen. Daardoor heb je minder dan gebruikelijk in deze prijsklasse het gevoel dat je naar een hifi set luistert en ben je opvallend snel vergeten dat er een paar luidsprekers in je kamer staat te spelen. Naast muziek waarbij het model een echte alleseter blijkt te zijn, blijkt het ook een sterk huwelijk met films kijken aan te gaan. Dit wordt mede veroorzaakt door de lage vervorming en verregaande afwezigheid van kastresonanties en kleuring. Zelfs bij grote dynamieksprongen blijft het systeem zijn rust bewaren. Hoewel ik het model het beste tot zijn recht vind komen bij de normale volumeniveau ’s die in een huiskamer worden gehanteerd. Het laag is erg geslaagd, diep doorlopend en goed gedefinieerd. Het ongekleurde midden met een breed afstraalgedrag, zorgt voor goed verstaanbare dialogen en herkenbare timbres en intonatie bij instrumenten. Het informatieve maar nooit dunne of nerveuze hoog, is ruimtelijk en sluit mooi aan bij de rest. Het trekt nooit de aandacht, maar is zeker mooi open en snel. Ook het ruimtebeeld – een sterk punt van Audio Physic vanaf dag één, is erg fraai. Het komt mooi los van de speakers en veranderd zelfs in bepaalde mate mee met de afmetingen van de originele opname! Knap voor deze prijsklasse. Echte nadelen heb ik niet waargenomen, hoewel er dus zeker nog meer uitgesproken weergevers bestaan. Want hoewel de Classic 25 met de juiste versterker wel degelijk zijn vleugels meer flamboyant kan uitslaan, gebeurt dit minder snel met een meer betaalbare aansturing. Tot slot is Audio Physic met deze Classic 25 weergevers weer of beter gezegd nog steeds in staat om modellen te vervaardigen die tot de voorhoedelopers in hun prijsklasse behoren. Voeg daar de uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding, het grote aantal uitvoeringen en niet in het minst, de ingenieuze laag oplossing aan toe en er staat een paar luidsprekers voor mij die zeer dicht bij het prachtige predicaat ‘Zwitsers zakmes’ komen. 100% universeel inzetbaar bestaat niet, maar dit model is wel in staat daar opmerkelijk dicht bij in de buurt te komen. Chapeau Manfred.
Prijzen
Audio Physic Classic 25 (walnoot, antraciet, wit en zwart glas) € 4.798,- per paar
GVR Audio Import, tel: +31 (0)73-2020977, e-mail: info@gvraudio.eu, www.gvraudio.eu
