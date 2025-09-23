Reportage: Fine Sounds Benelux – Een kijkje achter de schermen

Het lijkt allemaal zo vanzelfsprekend. Stel dat u bij uw eigen dealer wilt luisteren naar een kostbare geïntegreerde McIntosh versterker, maar die niet op voorraad is. En toch staat deze er na enkele dagen luisterklaar voor u opgesteld. De dealer blijkt dan ook nog tot in detail alles over het apparaat te weten en wijst ook nog even op enkele bijzondere eigenschappen en patenten. Of u overweegt bij u thuis een mooie home cinema te bouwen met in de muren ingebouwde Sonus faber luidsprekers, maar zou eerst eens willen zien en luisteren wat alle mogelijkheden zijn. Uw dealer regelt vervolgens dat u bij de distributeur een mooie bioscoopervaring kunt opdoen met deze luidsprekers en met deskundige adviezen weer naar huis gaat. Achter de schermen regelt de distributeur van alles om dit voor u en de dealer mogelijk te maken, waarbij soms sprake is van gecompliceerde logistieke uitdagingen.
We spraken hierover met twee oude rotten in het vak, Rob Hullekes en Edwin van Rooijen van Fine Sounds Benelux in Geldermalsen, distributeur van McIntosh, Sonus faber en Sumiko. Het begint al met de recent door McIntosh geïntroduceerde DS200 Streaming Dac. Het Amerikaanse merk heeft zichzelf hiermee overtroffen in geluidskwaliteit, bedieningsgemak en gebruiksmogelijkheden. Geen Zwitsers maar een Amerikaans digitaal zakmes waarmee je alles kunt en die in een volledig digitaal systeem ook kan functioneren als voorversterker. Die werkt met Apple Airplay, Bluetooth, Google Cast, Spotify Connect, TIDAL Connect en Roon Ready en Roon Tested is. Die zo eenvoudig te bedienen is dat je er geen aparte app of specifieke technische kennis voor nodig hebt en zelfs via Google Assistant met uw stem aan te sturen is.
Wachtlijsten
Liefhebbers uit de hele wereld hebben in de gaten dat die DS200 iets bijzonders is en de bestellingen stromen dus binnen. En dus, zo zucht Rob Hullekes, is er sprake van een wachtlijst. Het is precisieapparatuur die veel tijd kost qua bouwen en testen. Vanuit Geldermalsen wordt er dan ook alles richting het Amerikaanse Binghamton gedaan om de apparaten zo snel mogelijk naar Nederland te krijgen. Er is, ten behoeve van de klanten, veelvuldig contact. “We doen er echt alles aan, maar moeten soms ook geduld hebben”, aldus Rob. “En dat hebben we niet altijd”, lacht hij.
Een kennismaking met Rob en Edwin
Dat Rob en Edwin even rustig achter een kop koffie aan tafel zitten lijkt bijzonder, want achter de schermen speelde zich de afgelopen maanden van alles af. Om te beginnen, heel recent, heeft Rob enkele uren daarvoor vanuit de VS vernomen dat hij definitief is benoemd tot Director Europe and UK bij Fine Sounds. Hij nam deze functie grotendeels al een tijdje waar, met Frankrijk erbij, na het plotseling overlijden van collega Lionel Nunney. Veel reizen dus. Een lange staat van dienst, waarin namen opduiken van Penhold, Dimex, Audiac en Savor Audio, dat in 2021 door McIntosh werd overgenomen, en sindsdien Fine Sounds Benelux heet. Het is een wat unieke situatie. De distributiemaatschappij is geen zelfstandige onderneming, maar valt rechtstreeks onder de McIntosh Group. Bij Audiac leerde hij Edwin kennen, tegenwoordig Manager Back Office bij Fine Sounds Benelux. Importeurservaring genoeg dus.
Geldermalsen groeit door
En ook in Geldermalsen zelf gebeurt van alles. Bij mijn laatste bezoek, een klein jaar geleden, leidde Rob mij door het pand, tussen de verhuisdozen door. Wegens ruimtegebrek werd er uitgebreid. Bij een nieuwe rondleiding blijkt, dat inmiddels alles schitterend is ingericht, met nòg meer ruimte. Een verrassing is dat Fine Sounds Benelux in een naastgelegen pand inmiddels ook beschikt over een schitterend home cinema theater, geheel gebouwd met McIntosh apparatuur en Sonus faber ingebouwde luidsprekers. “Dat hebben we gedaan voor onze dealers en hun klanten”, aldus Rob. “Niet elke dealer is in staat zo’n omvangrijke investering te doen.” Alsof het al niet druk genoeg is, werd de McIntosh Group in 2024 ook nog eens overgenomen door het Amerikaanse Bose Corporation. Bij het persbericht over de overname destijds verklaarde Bose dat er niets ging veranderen aan de bedrijfsvoering van McIntosh en Sonus faber. “Dat is wel waar”, aldus Rob, “maar je krijgt als distributeur natuurlijk wel te maken met allerlei nieuwe contacten, vragen en wensen. Dat vergt best veel tijd”.
Logistieke uitdagingen en controle
De logistieke uitdaging wordt tastbaar bij een rondgang door het pand. In een opslagruimte is het aantal dozen niet te tellen. Opvallend is dat veel dozen open zijn. “Dat heeft te maken dat we altijd demo producten klaar hebben staan”, verklaart Rob. “De door ons bestelde McIntosh-apparatuur bijvoorbeeld arriveert per luchtvracht uit Amerika. Dat is een zorgvuldige en voorzichtige wijze van vervoer, maar niet altijd trillingsvrij. Zo’n groot gebied als distributeur bedienen betekent natuurlijk een omvangrijke orderstroom en salesadministratie, die in Geldermalsen in goede handen is bij Edwin van Rooijen voor Benelux en de UK en Réjane Meister van de Sales Administratie voor Frankrijk en de Benelux.
Europese trainingen in Geldermalsen
Dan dringt het door dat ‘Europe and UK’ meer omvat dan je in eerste instantie zou denken. In Geldermalsen blijkt een trainingscentrum te zijn gevestigd. Hier worden onder leiding van Juul Gijsbers, Training and Customer Support Manager, jaarlijks vanuit heel Europa honderden dealermedewerkers in de Betuwe getraind. Handig dus dat vlakbij het Van der Valk Hotel Tiel ligt en het pand door de ligging, pal naast de snelweg A15, per auto goed bereikbaar is. De trainingsprogramma’s zijn omvangrijk, en omvatten onder meer audiotechnieken, patenten, software, akoestiek, dealerstrategie, branding, coaching en productdemonstratie. De eisen zijn hoog. Maar dat geldt ook voor Fine Sounds Benelux zelf. Met een schuin oog zag ik op Rob’s bureau al twee fotolijsten staan met fraaie persoonlijke certificaten, zoals de door Rob met goed gevolg doorlopen ‘McIntosh McMasters Training Course’, maar ook ‘Succesfully completing all product related courses’. Als klant komt het niet zo snel in je op dat achter de schermen al deze processen plaatsvinden om je zo goed mogelijk te kunnen adviseren met een zo deskundig en actueel mogelijke kennis.
Dealerreisen noodzakelijk voor optimale merkenbeleving
Maar zelfs dan is de volle werkagenda nog niet geheel verklaard. “Het gevoel van branding is enorm belangrijk voor de dealers”, zegt Rob. Ik beaam dat als ik in een van de mooie demonstratieruimtes in Geldermalsen een topmodel van Sonus faber luisterklaar zie opgesteld, de vloerstaande Aida luidspreker van 65.000 euro per stuk, met die zo adembenemend mooie, lak, bijna vioollak. Het vakmanschap en ambacht straalt er van alle zijden vanaf. “Het gevoel van kwaliteit en branding wordt versterkt als onze dealers zelf zien hoe deze luidsprekers geheel met de hand worden gemaakt”, aldus Rob. Daarom worden regelmatig dealerreizen naar Italië georganiseerd. En afstanden spelen hier geen rol. Dus werd recent ook weer een dealerreis naar McIntosh Laboratory Inc. in Binghamton georganiseerd, met een reisgezelschap van maar liefst 17 personen. De dealers ervaren op deze reizen ook de samenwerking tussen de merken. Zo worden tegenwoordig de luidsprekers van McIntosh bij Sonus faber in het Italiaanse Vicenza gebouwd.
Actieve demonstraties en demomodellen
Maar ook dichterbij is volop contact met de dealers. Indien gewenst verzorgt Fine Sounds Benelux zelf actieve demonstraties. En als dat nodig is, worden ook demonstratiemodellen gebracht en gehaald, zoals bijvoorbeeld de oogverblindend mooie McIntosch 1502 buizenversterker met maar liefst 150 watt vermogen per kanaal, het dubbele van de inmiddels fameuze MC275. Inschakeling betekent een complete lichtshow, met maar liefst 8 KT88 buizen en nog eens 8 kleinere signaalbuizen. Deze Mc1502 staat overigens luisterklaar in Geldermalsen opgesteld en kost 17.990 euro. Ik zag er ook de prachtige McIntosh MT10 Precision Turntable opgesteld, met het bijzondere groenkleurig verlichte draaiplateau (18.990 euro) en een iconisch blauwe meter met aanduiding van de draaisnelheid. Deze draaitafel wordt compleet geleverd met een eigen MC-element.
Alles voor de klanten en dealers
‘Europe and UK’ is een groot verzorgingsgebied. Voor Rob betekent het in de al drukke werkagenda maandelijks ook nog eens overleg met de Board. Een meeting over McIntosh en Sonus faber, waarbij onder meer prijsbeleid, verkoop, branding en strategie vaste gesprekspunten zijn. “Och, we doen het graag”, aldus Rob. “Natuurlijk vooral voor onze klanten en dealers”, lacht hij. Als ik, na het gastvrij genieten van koffie met gebak weer uit Geldermalsen vertrek, hou ik er een goed gevoel aan over. Ja, zo’n distributeur, daar kan je wel groot vertrouwen in hebben. Wat er achter de schermen allemaal stilletjes wordt georganiseerd voor de klanten en dealers. Mooi is dat.
Fine Sounds Benelux, www.finesounds.nl
