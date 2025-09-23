Reportage: Fine Sounds Benelux – Een kijkje achter de schermen

Geldermalsen groeit door

En ook in Geldermalsen zelf gebeurt van alles. Bij mijn laatste bezoek, een klein jaar geleden, leidde Rob mij door het pand, tussen de verhuisdozen door. Wegens ruimtegebrek werd er uitgebreid. Bij een nieuwe rondleiding blijkt, dat inmiddels alles schitterend is ingericht, met nòg meer ruimte. Een verrassing is dat Fine Sounds Benelux in een naastgelegen pand inmiddels ook beschikt over een schitterend home cinema theater, geheel gebouwd met McIntosh apparatuur en Sonus faber ingebouwde luidsprekers. “Dat hebben we gedaan voor onze dealers en hun klanten”, aldus Rob. “Niet elke dealer is in staat zo’n omvangrijke investering te doen.” Alsof het al niet druk genoeg is, werd de McIntosh Group in 2024 ook nog eens overgenomen door het Amerikaanse Bose Corporation. Bij het persbericht over de overname destijds verklaarde Bose dat er niets ging veranderen aan de bedrijfsvoering van McIntosh en Sonus faber. “Dat is wel waar”, aldus Rob, “maar je krijgt als distributeur natuurlijk wel te maken met allerlei nieuwe contacten, vragen en wensen. Dat vergt best veel tijd”.