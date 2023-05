Quartz AV gaat samenwerking aan met Leon Speakers in Benelux

Leon Speakers heeft een reputatie opgebouwd met innovatieve en artistieke luidsprekeroplossingen die geavanceerde technologie combineren met een elegant design. De creatieve en op maat gemaakte oplossingen van het bedrijf stellen huis- en bedrijfseigenaren in staat om geavanceerde audio- en audiovisuele systemen te integreren in hun woon- en werkruimten, zonder in te boeten aan stijl of functionaliteit.

Met de toevoeging van Leon Speakers aan haar portfolio kan Quartz AV haar aanbod verder uitbreiden om klanten beter te voorzien van de ultieme audio- en visuele oplossingen.

“Quartz AV is een vertrouwde partner in de high-end audiovisuele industrie en we zijn verheugd om hen als onze distributeur in de Benelux te hebben”, zegt Noah Kaplan, oprichter en president van Leon Speakers. “Bij Leon is creativiteit onze cultuur. We zijn gepassioneerd over het ontwerpen en met de hand maken van producten, die een ruimte stijlvoller maken en tijdloos zijn. In Quartz AV hebben we een fantastische creatieve partner gevonden om de Benelux te voorzien van gepersonaliseerde, functionele oplossingen die er fantastisch uitzien en zeer goed klinken.”