DALI lanceert KATCH G2 bluetooth-speaker met langere batterijduur

De DALI KATCH G2 is net als zijn voorganger een draagbare bluetooth-speaker voor diegenen die ook in de tuin, onderweg of op het strand van muziek willen genieten. De luidspreker is qua uiterlijk grotendeels onveranderd gebleven, maar enkele details zijn toegevoegd. Zo is het gouden DALI-logo op de bovenzijde zichtbaar en is de lederen riem qua kleur aangepast aan de behuizing. DALI brengt drie kleurenversies op de markt: wit, zwart en blauw.

De KATCH G2 komt met bluetooth 5.0, waarmee een snellere verbinding ten opzichte van zijn voorganger mogelijk gemaakt wordt. Ook kan de speaker op grotere afstand van de bron werken. Met Qualcomm aptX HD kun je 24-bit audio middels bluetooth weergeven. Ook de batterijduur is verbeterd, met 25 procent volgens het Deense bedrijf. Met een volle lading moet de speaker ongeveer 30 uur aan luisterplezier bieden. Dankzij True Wireless Stereo mode (TWS) kun je twee KATCH G2-speakers aan elkaar koppelen voor een stereoweergave.

De nieuwe bluetooth-speaker van DALI moet binnenkort te koop zijn in Nederland en België. Een prijs is nog niet bekendgemaakt, maar kijkend naar zijn voorganger gaan we uit van een prijs van 399 euro.