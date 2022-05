RoboDeck maakt je houten terras schoon met dure vlekkencartridges

De makers van RoboDeck hebben vooraf vast een brainstormsessie gehad. We hebben al robotstofzuigers, robotgrasmaaiers, dweilrobots voor de vloeren en dweilrobots voor ramen. Wat kunnen we nu nog bedenken voor iets nieuws? Maak kennis met RoboDeck: een soort dweilmachine die je houten terras of vlonder helemaal schoon kan maken.

Waarom je voor een klusje dat je hooguit één a twee keer per jaar moet doen een speciale terrasrobot wil aanschaffen is ons niet helemaal duidelijk, maar het kan binnenkort dus wel. RoboDeck zal binnenkort lanceren op Kickstarter en je kunt het project vanaf dat moment ook steunen. Het maakt gebruik van AI-navigatie en smart mapping en moet het houten terras er weer als nieuw uit laten zien en alle vlekken verwijderen. Ook Google Assistant, Amazon Alexa én Apple HomeKit moeten ondersteund worden.

Dure vlekkencartridges voor RoboDeck

Afgezien van het nut van deze robot is er echter nog een probleem. Je hebt speciale vlekkencartridges nodig die je optioneel moet bijkopen. Deze kosten 35 dollar per stuk, maar kan je ook middels een abonnement van 20 dollar per maand krijgen. En let wel, een cartridge is voldoende voor ‘slechts’ 46 m2. Wederom is het ons een raadsel waarom je iedere maand het houten terras wil schoonmaken, en al helemaal met dure cartridges, maar het kan straks dus wel. Overigens wordt het hout ook direct behandeld.

We twijfelen aan het succes van de lancering van RoboDeck op Kickstarter, maar je kunt op de website van de fabrikant je alvast inschrijven voor de nieuwsbrief om op de hoogte gehouden te worden.