Jya lanceert luchtreinigers Fjord en Fjord Pro met focus op design

De Jya Fjord heeft een Clean Air Delivery Rate van 450 m³/h. Hiermee wordt een kamer van 54 vierkante meter ieder uur volledig ververst. In een gesloten kamer komt dit volgens de fabrikant neer op 7499 liter aan gerecyclede lucht per minuut. De Fjord Pro kan grotere ruimtes aan tot 66 vierkante meter. De luchtsensor meet op vijf verschillende criteria, namelijk PM10, PM2.5, TVOC, temperatuur en luchtvochtigheid. Je kunt zelf standen instellen, maar dit ook automatisch laten doen. De waardes worden ook weergegeven op het oled-touchscherm op de luchtreiniger.

De Jya Fjord weet kleine verontreinigde deeltjes uit de lucht te halen tot een grootte van 0,1 µm dankzij een zogenaamde TurboFan met NanoGuard en uv-sterilisatie. Hierdoor kunnen hele kleine deeltjes uit de lucht gehaald worden. Denk aan virussen, pollen, huisstof, dierenhaar en dergelijke. Volgens Jya worden zo 99,99 procent van de bacteriën, virussen, pollen, rook en andere schadelijke deeltjes uit de lucht gehaald. Ook ’s nachts, want met een laag geluidsniveau tot 18.8 dB zou dit model je niet uit je slaap moeten houden.

Ondersteuning voor Google Home, Amazon Alexa en HomeKit

De luchtreiniger lijkt een vrij fors model op de afbeeldingen, maar beschikt wel over wieltjes. Verplaatsen naar een andere kamer moet dus geen probleem zijn. Jya biedt ondersteuning voor de grote smarthomeplatformen als Google Home, Amazon Alexa en Apple HomeKit. Je kunt het bedienen via de Smartmi Link-app.

Advertentie

De fabrikant wil niet zomaar een standaard luchtreiniger op de markt brengen. Of zoals ze het zelf noemen: ‘een koud apparaat in je woonkamer ziet er niet uit’. Daarom heeft Jya volop aandacht voor het design van de Fjord en Fjord Pro. Het design is gebaseerd op ouderwets vakmanschap dat niet zou moeten misstaan in je woonkamer.

Prijs en beschikbaarheid

De Jya Fjord en Fjord Pro zijn vanaf 15 februari te preorderen. Vanaf 21 februari zijn ze verkrijgbaar voor respectievelijk 399 euro en 499 euro.