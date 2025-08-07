Hypershell X: Het eerste exoskelet voor alledaags gebruik (ADV)

Hypershell X in de praktijk

Wil je deze vakantie lekker gaan hiken? Wat heb je dan precies aan de exoskeletten van Hypershell X en hoe lang gaan ze mee? Je weet al dat je 30 procent minder lichamelijke uitputting zal ervaren en het exoskelet 30 kilo van de last op zich kan nemen. Ook heb je 40 procent meer beenkracht. De Hypershell X is ontworpen om gebruikers verder en sneller te laten bewegen met minder vermoeidheid. We dagen je uit om de Hypershell X eens uit te zetten nadat je een half uur ondersteuning hebt gehad. Je zult met verbazing staan te kijken van het verschil.

Alle drie de exoskeletten van Hypershell X zijn IP54 stof- en waterbestendig, gaan 17.5 kilometer mee op een enkele lading en kun je in 35 minuten weer voor de helft opladen. Volledig opladen kan met 65W snelladen en duurt 88 minuten voordat je weer op pad kan. Extra batterijen meenemen kan ook, want met 400 gram zijn deze behoorlijk licht van gewicht en je kan meteen grotere afstanden afleggen zonder opladen.

De Hypershell X is zelf makkelijk op te vouwen en mee te nemen. Ze zijn licht van gewicht waarbij de Hypershell X Carbon 1,8 kilogram weegt en de Hypershell X Go en X Pro allebei 2 kilogram. De Carbon gaat ook het langste mee. Je kan er 4.000 kilometer zonder problemen mee afleggen. De Hypershell X Go en X Pro gaan 3.000 kilometer mee. Je hoeft je ook geen zorgen te maken over de temperatuur, want ook hiken in de bergen of in tropische omstandigheden is geen enkel probleem met een werkbare temperatuur tussen de -20­° to 60­° C.

Voor wie dat wil is er ook een app. Deze is overigens optioneel en hoef je niet te gebruiken. Je vindt op het exoskelet zelf namelijk ook fysieke knoppen voor alle basisfuncties als aan/uit, wijzigen van modi en de hoeveelheid assistentie die je wil gebruiken. De app beschikt verder over instructies hoe je het exoskelet kunt dragen en laat je ook de instellingen wijzigen.