Hypershell X: Het eerste exoskelet voor alledaags gebruik (ADV)

Een exoskelet is een uitwendig skelet of ondersteuningssysteem dat de beweging en kracht van het menselijk lichaam ondersteunt of versterkt. Je kent de filmpjes misschien wel waarbij iemand met een exoskelet ineens hele zware dingen kan tillen of veel makkelijker kan bewegen. Vaak zijn dit hele dure apparaten die voor de gewone consument onbereikbaar zijn. De Hypershell X is anders. Het is het eerste exoskelet voor de gewone consument en ontworpen voor dagelijks gebruik. Het vermindert vermoeidheid en laat je makkelijker bewegen, vergroot je beenkracht en laat je meer gewicht tillen. Ideaal voor je outdoor activiteiten, voor sport of gewoon in het dagelijks leven. Bekijk de video om te zien wat een exoskelet van Hypershell X voor jou kan doen.
Drie verschillende modellen
De Hypershell X Series bestaat uit drie verschillende modellen, namelijk de Hypershell X Go, Hypershell X Pro en de Hypershell X Carbon. Voor het grootste deel zijn de eigenschappen identiek. De Pro en Carbon hebben een 800W output, vergelijkbaar met 1 PK, voor 40 procent meer beenkracht en 30 procent minder lichamelijke uitputting. Dit zorgt ervoor dat de Hypershell X-modellen 30 kilogram van de last over kunnen nemen.
Kunstmatige intelligentie speelt ook een rol. De modellen zijn uitgerust met diverse sensoren als een gyroscoop, versnellingsmeter, barometer en meer. In totaal meer dan een dozijn sensoren die verwerkt worden door de AI MotionEngine. De kunstmatige intelligentie probeert de volgende stap te voorspellen en past automatisch de hoeveelheid kracht aan om assistentie aan de gebruiker te geven. De AI Motion Engine leert van de gebruiker om vervolgens deze steeds beter te kunnen ondersteunen tijdens activiteiten. Er zijn ook zes activiteitenmodi. Zo ondersteunt de Hypershell X Go zes verschillende activiteiten met de trap af, de trap op, heuvel op en af, snelwandelen en wandelen. De Hypershell X Pro en X Carbon voegen daar nog vier activiteiten aan toe met fietsen, rennen, bergbeklimmen en gravel.
Hypershell X in de praktijk
Wil je deze vakantie lekker gaan hiken? Wat heb je dan precies aan de exoskeletten van Hypershell X en hoe lang gaan ze mee? Je weet al dat je 30 procent minder lichamelijke uitputting zal ervaren en het exoskelet 30 kilo van de last op zich kan nemen. Ook heb je 40 procent meer beenkracht. De Hypershell X is ontworpen om gebruikers verder en sneller te laten bewegen met minder vermoeidheid. We dagen je uit om de Hypershell X eens uit te zetten nadat je een half uur ondersteuning hebt gehad. Je zult met verbazing staan te kijken van het verschil.
Alle drie de exoskeletten van Hypershell X zijn IP54 stof- en waterbestendig, gaan 17.5 kilometer mee op een enkele lading en kun je in 35 minuten weer voor de helft opladen. Volledig opladen kan met 65W snelladen en duurt 88 minuten voordat je weer op pad kan. Extra batterijen meenemen kan ook, want met 400 gram zijn deze behoorlijk licht van gewicht en je kan meteen grotere afstanden afleggen zonder opladen.
De Hypershell X is zelf makkelijk op te vouwen en mee te nemen. Ze zijn licht van gewicht waarbij de Hypershell X Carbon 1,8 kilogram weegt en de Hypershell X Go en X Pro allebei 2 kilogram. De Carbon gaat ook het langste mee. Je kan er 4.000 kilometer zonder problemen mee afleggen. De Hypershell X Go en X Pro gaan 3.000 kilometer mee. Je hoeft je ook geen zorgen te maken over de temperatuur, want ook hiken in de bergen of in tropische omstandigheden is geen enkel probleem met een werkbare temperatuur tussen de -20° to 60° C.
Voor wie dat wil is er ook een app. Deze is overigens optioneel en hoef je niet te gebruiken. Je vindt op het exoskelet zelf namelijk ook fysieke knoppen voor alle basisfuncties als aan/uit, wijzigen van modi en de hoeveelheid assistentie die je wil gebruiken. De app beschikt verder over instructies hoe je het exoskelet kunt dragen en laat je ook de instellingen wijzigen.
Hypershell X voor iedereen
Je ziet, de Hypershell X is jouw ideale metgezel tijdens outdoor activiteiten. En het goede nieuws is, de drie modellen zijn per direct verkrijgbaar vanaf 999 euro. De Hypershell X is niet alleen voor extreme atleten, maar juist voor mensen die meer willen. Grotere afstanden afleggen, sneller kunnen fietsen of rennen vervolgens beter herstellen van je lichamelijke inspanning. Hypershell X is het eerste outdoor exoskelet voor de gewone gebruiker. Meer weten? Kijk op de website van Hypershell X.
