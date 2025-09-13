4 × ‘Back to the office’ met Samsung AI (ADV)

Werk slimmer, niet harder

Notities, samenvattingen, presentaties: met CoPilot op je Galaxy Book5 Pro werk je slimmer, niet harder. Deze AI-assistent helpt je om je werk te structureren en geeft realtime suggesties. Je laptop ondersteunt ook AI-tools voor beeldbewerking, muziek of schrijfwerk. En dankzij de supersnelle SSD werk je zonder vertraging, zelfs met zware bestanden of AI-apps.

Je hoeft niet alles te onthouden

Je hebt deadlines, een borrel en een afspraak met je klant, en alles lijkt tegelijk op je af te komen. Gelukkig heb je Samsung AI. Je Galaxy Z Flip7 geeft je snel een overzicht van je dag met Now Brief, een AI-functie die automatisch je agenda-updates, to-do’s en mailtjes voor je samenvat. En tijdens meetings maakt Note Assist razendsnel een samenvatting van je aantekeningen.

Thuis wordt alles voor je geregeld, terwijl jij al op de bank ploft

Na een lange dag hoef je niet meer na te denken over opruimen of wassen. AI Wash herkent hoe vuil je was is, en stelt zelf het juiste programma in. De Samsung Jet Bot rijdt zelfstandig door je huis en stemt z’n route af op wat jij nodig hebt, of je nu kattenharen wilt wegwerken of een hele vloer wilt laten shinen. Je routines stel je in via SmartThings: één keer goed instellen en daarna knapt je huis het werk voor je op. Het licht springt vanzelf aan bij het opstaan, je wasmachine start ’s nachts als het goedkoper is, en je koelkast schakelt slim naar eco-modus als je de deur uit bent.

Ontspannen hoort er ook bij

Na werken komt ontspanning. En dat mag best in stijl. Met de S95F OLED wordt je serie of film automatisch opgeschaald naar haarscherpe beeldkwaliteit dankzij AI Upscaling. Daarmee zit je zó in het verhaal dat je haast zou vergeten dat je morgen weer vroeg op moet. Toch liever gamen? Dankzij Game Mode AI detecteert je televisie automatisch het soort game en worden de instellingen aangepast voor optimale reactiesnelheid en beeld.

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Samsung.