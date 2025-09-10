Steeds meer gebruikers keren zich af van de smartphone voor de snapshots, vrijetijdskiekjes en zelfs influencershots. Dat speelt niet alleen de geavanceerde maar ook de mini-compactcamera’s in de kaart. De Yashica City 200 is een dergelijke vriendelijk geprijsde allrounder. Heel attractief voor generatie Z en tijdens uitjes, vakanties, citytrips, outdoor of feestjes. Ondanks het miniformaat verrassend scherpe heldere beelden en 4K op 60fps.
De laatste tijd heeft de redactie al verscheidene nieuwe geavanceerde en best prijzige compactcamera’s voor social media, influencers en een hype bij generatie Z zien langskomen. Zelfs analoog. Allen wat duurdere modellen voor de veeleisende en geavanceerde foto- en videograaf. Maar wat nu als je alleen een snapshooter of point to shoot type compact voor mooi weer zoekt. Dan kan de fraai ogende, robuuste en 20 maal optische zoom Yashica City 200 met diverse scenemodes heel aantrekkelijk zijn. Dit is echt een veel beter model dan de Yashica Hello Kitty Mini Camera van enkele tientjes, die ook wel ‘kindercamera’s’ worden genoemd!
Sensor en mooi weer
De beeldsensor van de Yashica City 200 is een Sony 13MP 1/3.06 type met een maximale fotoresolutie van 72 megapixels(upscaled). Qua megapixels evenaart deze Yashica menige smartphone. Een 1/3 inch beeldsensor is echter slechts matig lichtsterk. Dat klopt ook, want de City 200 schittert met name tijdens mooi weer op stedentrips. In de praktijk schiet deze minicompact prima snapfoto’s in 4:3. Zover wij konden nagaan neemt de camera alleen JPEG op en niet in RAW.
En de video-opnamen bij 4K en 60 fps zijn met deze beeldsensor beslist niet onaardig. Beschikbaar zijn HD, Full HD, 2.7K, 4K, 5K. Op 4K en 5K 30 fps en Full HD 60 fps. Het videoformaat is MP4.
10 maal optische zoom en AF
Een 10 maal optische zoom (F 2.0-3.2, f:33.8mm-338mm) is echt een winstpunt ten opzichte van menige smartphone. Daar haal je alles lekker mee dichtbij zonder kwaliteitsverlies. Extra zoom kan nog 4 maal digitaal. De elektronische beeldstabilisatie is in orde. En de handmatige schepstelring heeft voldoende grip en reageert relatief goed. De AF is redelijk snel en behoorlijk accuraat. Uiteraard verwacht je in de prijsklasse van minder dan 300 euro geen topper op dit gebied. Je kunt de focussering met een schakelaartje tevens op manual zetten. De Yashica City 200 heeft bij de AF objectdetectie aan boord. Niet zo vergaand als bij geavanceerde compacts doch voor de beoogde gebruiksgroep zeker doelmatig.
Overige specificaties
Als eerste is de Yashica City 200 (in zwart en wit) gewoon fraai gestileerd. Ouderwets-modern met een pakkende uitstraling voor Generatie Z en liefhebbers van hebbedingetjes. De interne accu laadt je op via USB-C. Er is een ingebouwde microfoon die zoals gewoonlijk matig presteert doch wel heel bruikbaar voor herinneringen e.d. Je slaat de video/fotofiles op met Micro-SD (TF) kaarten tot 256 GB. De te maken of terug te spelen beelden bekijk je op een niet slecht presterend 2.8 inch TFT aanraakscherm. Een zoeker ontbreekt. Wel zijn er een ingebouwde e-flitser en hotshoe voor extra accessoires aan boord. Voor de creatieve gebruiker diverse scenemodi met filtereffecten. Het ISO-bereik is 100-3200. Er is een camera-app beschikbaar om de camera op afstand met Bluetooth te kunnen bedienen.
Praktijk
Het gebruiksgemak is zowel simpel als relatief hoog. Echt een minicompact voor de beginner of (straat-)fotograaf die zich voornamelijk op het opnames maken wil richten. Op de overzichtelijke bovenzijde vindt de gebruiker aparte foto- en recordknoppen plus aan/uit. De menu’s zijn logisch en redelijk intuïtief. Zoals gezegd mogen de foto’s binnen de gestelde beperkingen heel best gezien worden. Levendige kleuren, helder, contrastrijk en behoorlijk scherp. Geen topkwaliteit zoals bij de iPhone 16, doch zeker niet te min voor de point to shoot-gebruikers. Overigens kan je met een 13MP beeldsensor nog een prima A4-vergroting maken. De videoclips zijn vloeiend en zijn vergelijkbaar met middenklasse smartphones en eenvoudigere camcorders. Voor social media, vakantiefilmers en YouTubende influencers zal dat echter geen bezwaar zijn. Last but not least geeft de Yashica City 200 de geliefde fotografische compact-ervaring uit het verleden. En daar is de generatie Z dol op.
Info & prijs
Yashica City 200 € 299,-
Transcontinenta, www.transcontinenta.nl
