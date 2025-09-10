Sensor en mooi weer

De beeldsensor van de Yashica City 200 is een Sony 13MP 1/3.06 type met een maximale fotoresolutie van 72 megapixels(upscaled). Qua megapixels evenaart deze Yashica menige smartphone. Een 1/3 inch beeldsensor is echter slechts matig lichtsterk. Dat klopt ook, want de City 200 schittert met name tijdens mooi weer op stedentrips. In de praktijk schiet deze minicompact prima snapfoto’s in 4:3. Zover wij konden nagaan neemt de camera alleen JPEG op en niet in RAW.

En de video-opnamen bij 4K en 60 fps zijn met deze beeldsensor beslist niet onaardig. Beschikbaar zijn HD, Full HD, 2.7K, 4K, 5K. Op 4K en 5K 30 fps en Full HD 60 fps. Het videoformaat is MP4.