Het diafragma

De mens heeft in zijn ogen een regelbare pupilopening. Bij te weinig licht gaat de pupil meer open en bij teveel licht dicht. Zo krijgt het netvlies niet te veel licht binnen. En is de hoeveelheid licht nog te veel dan pakken we de zonnebril.

Bij de systeemcamera en camcorder is het diafragma zo’n beetje de pupil van de camera. De opening wordt geregeld door een aantal metalen lamellen die sluiten of juist weer verder open gaan om de hoeveelheid licht te kunnen reguleren.



Het diafragma werkt voor de belichting nauw samen met de sluitertijd en gevoeligheid in ISO van de sensor of filmemulsie. Maak je de sluitertijd korter dan valt er minder licht op de sensor of filmemulsie. Bij langer juist meer. De gewenste sluitertijd hangt weer af van het al of niet bewegende object en de lengte van het brandpunt bij het toegepaste objectief. De ISO-waarde regelt de lichtgevoeligheid van de beeldsensor of chemische film zelf.

Terug naar het diafragma. De opening van de lamellen, meestal rond, wordt uitgedrukt in F-waarden. Die variëren doorgaans van lichtsterk F1, F1.2, F1.4, F1.8, F2 en F2.8 naar gemiddeld F4, F5.6 en F8 tot lichtzwak F11, F16, F22 en F32. Behalve op de doorgelaten hoeveelheid licht heeft het diafragma ook invloed op de optische kwaliteit van optiek. Bij een wijd open diafragma gebruik je de totale breedte van het glasoppervlak in het objectief. Dan kan de afbeeldingskwaliteit aan de randen afnemen. Omgekeerd als je het diafragma helemaal dicht draait gaat het licht in een nauw straal rechtdoor. Dan kunnen de lenselementen hun beeldcorrecties niet uitvoeren Tevens ontstaan bij kleine diafragma openingen stervormige effecten rondom lichtbronnen. In het algemeen geven de gemiddelde diafragmawaarden de beste optische resultaten. Er is keuze uit een inklikbaar en traploos instelbaar diafragma. Bij video verdient traploos de voorkeur om schokjes bij de helderheid tijdens de opname te voorkomen.