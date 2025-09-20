Ophangsystemen voor tv’s: deze opties heb je

Heb je een nieuwe televisie gekocht? Steeds meer mensen kiezen ervoor om de televisie aan de muur te bevestigen in plaats van deze op een tv-meubel te plaatsen. Dit brengt diverse voordelen met zich mee. Het ophangen van een tv bespaart niet alleen ruimte, maar zorgt ook voor een strakke en moderne uitstraling in de woonkamer, slaapkamer of zelfs in de keuken. Toch is het belangrijk om het juiste ophangsysteem te kiezen dat past bij jouw tv, de muur en je kijkgedrag. In dit artikel bespreken we de verschillende soorten ophangsystemen. Wat zijn de voor- en nadelen van deze beugels en waar moet je op letten bij de aanschaf?
Soorten tv-ophangsystemen
We onderscheiden verschillende muurbeugels. Van vaste muurbeugels die niet kunnen bewegen tot de full-motion varianten. Deze bieden de meeste flexibiliteit. De volgende opties zijn beschikbaar:
Vaste muurbeugels Dit type ophangsysteem houdt de televisie strak tegen de muur en is de meest eenvoudige oplossing. De tv hangt stevig aan de wand en dit type beugel is vaak ook de goedkoopste optie. Ideaal wanneer je altijd recht van voren naar de tv kijkt. Nadeel is dat de tv dus niet gedraaid of gekanteld kan worden.
Kantelbare muurbeugels Met een kantelbare beugel kun je de televisie naar voren of achteren kantelen. Dit is vooral handig als de tv hoger hangt, bijvoorbeeld boven een open haard of in de slaapkamer. Zo kun je het scherm beter afstellen en verminder je hinderlijke reflecties van licht. Van links naar rechts draaien kan niet met een kantelbare muurbeugel.
Draaibare beugels Draaibare beugels bieden meer flexibiliteit. De tv kan je met een draaibare beugel van links naar rechts draaien en soms ook zelfs een beetje kantelen.
Full-motion beugels
Dit is de meest geavanceerde tv-beugel. Draaien, kantelen en naar voren en achteren schuiven, dit model is volledig beweegbaar. De full-motion beugel biedt de meeste flexibiliteit om de tv aan iedere kijkhoek aan te passen. Dit type is ideaal voor ruimtes waar vanuit meerdere hoeken tv wordt gekeken, zoals een open keuken of een grote woonkamer. Houd er rekening mee dat deze beugels vaak wat duurder zijn en steviger bevestigd moeten worden.
Plafondbeugels Minder gebruikelijk, maar handig in specifieke situaties, bijvoorbeeld in slaapkamers met beperkte muurruimte of in commerciële ruimtes zoals sportscholen en horecazaken. De tv wordt met een arm aan het plafond bevestigd en kan vaak ook kantelen en draaien.
Hier moet je op letten
Je kunt niet zomaar ieder ophangsysteem aanschaffen voor je tv, want er zijn een aantal zaken waar je op moet letten. Zo is ten eerste het formaat en het gewicht van je televisie belangrijk. Fabrikanten van tv-beugels geven dit altijd precies aan bij de specificaties. Die gaatjes achterop je nieuwe televisie? Die zitten er niet zomaar, want daarmee hang je de televisie op aan een tv-beugel. De afstand tussen de schroefgaten van de tv is ook de maat van de tv-beugel die je moet hebben. Dit noemen we de VESA-standaard. Is de afstand tussen de schroefgaten bijvoorbeeld 200 mm horizontaal en 200 mm verticaal? Dan heb je de VESA-afmetingen 200 mm x 200 mm en moet je ook een ophangsysteem hebben met deze VESA-afmetingen.
Ben je eenmaal toe aan het ophangen zelf, kijk dan naar het type muur waar je de televisie op gaat hangen. Een gipswand vraagt om speciale pluggen en soms extra versteviging, terwijl een betonnen of bakstenen muur meer draagkracht heeft. En hangt de televisie eenmaal aan de wand, waar laat je dan de kabels? Sommige beugels hebben geïntegreerde systemen om kabels netjes weg te werken wat er natuurlijk veel strakker uitziet dan wanneer deze gewoon zichtbaar naar beneden hangen. Wees trouwens niet eigenwijs bij de montage. De moderne televisies van tegenwoordig zijn allemaal groot. Daarom raden we echt aan om de installatie met twee personen te doen of een professional in te schakelen.
Ophangen van je televisie
Een ophangsysteem bespaart vloerruimte, ziet er netjes uit en staat strak bij de rest van een modern interieur. Het kan daarnaast ergonomische voordelen hebben, afhankelijk van de gekozen tv-beugel, doordat je de kijkhoek kunt aanpassen. Bovendien biedt het extra veiligheid in huishoudens met kinderen of huisdieren, omdat de tv niet meer omgestoten kan worden. Het kiezen van het juiste ophangsysteem voor je tv hangt af van je kijkgewoonten, de ruimte en de technische vereisten van zowel tv als muur. Of je nu gaat voor een strakke vaste beugel of een flexibel full-motionsysteem, met de juiste keuze geniet je nog meer van de ultieme televisie-ervaring én heb je een nette inrichting.
Partnerbijdrage
Bij onze partner HelloTV kun je terecht voor een breed assortiment grootformaat televisies van vrijwel alle merken. Ook biedt de winkel een uitstekende installatie- en montagedienst om de televisie bij jou thuis aan de muur te krijgen.
Reacties (0)