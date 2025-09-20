Ophangsystemen voor tv’s: deze opties heb je

Hier moet je op letten

Je kunt niet zomaar ieder ophangsysteem aanschaffen voor je tv, want er zijn een aantal zaken waar je op moet letten. Zo is ten eerste het formaat en het gewicht van je televisie belangrijk. Fabrikanten van tv-beugels geven dit altijd precies aan bij de specificaties. Die gaatjes achterop je nieuwe televisie? Die zitten er niet zomaar, want daarmee hang je de televisie op aan een tv-beugel. De afstand tussen de schroefgaten van de tv is ook de maat van de tv-beugel die je moet hebben. Dit noemen we de VESA-standaard. Is de afstand tussen de schroefgaten bijvoorbeeld 200 mm horizontaal en 200 mm verticaal? Dan heb je de VESA-afmetingen 200 mm x 200 mm en moet je ook een ophangsysteem hebben met deze VESA-afmetingen.

Ben je eenmaal toe aan het ophangen zelf, kijk dan naar het type muur waar je de televisie op gaat hangen. Een gipswand vraagt om speciale pluggen en soms extra versteviging, terwijl een betonnen of bakstenen muur meer draagkracht heeft. En hangt de televisie eenmaal aan de wand, waar laat je dan de kabels? Sommige beugels hebben geïntegreerde systemen om kabels netjes weg te werken wat er natuurlijk veel strakker uitziet dan wanneer deze gewoon zichtbaar naar beneden hangen. Wees trouwens niet eigenwijs bij de montage. De moderne televisies van tegenwoordig zijn allemaal groot. Daarom raden we echt aan om de installatie met twee personen te doen of een professional in te schakelen.