Nederlands bedrijf blaast 3D nieuw leven in met simulated reality

Het opvallende van 3d is dat het om de zoveel jaar opnieuw opduikt, in een flink verbeterde vorm. Waar we van 2012 tot 2016 nog over 3D in combinatie met passieve en actieve 3D-brillen spraken gaan we nu over naar het zogenaamde simulated reality. En daar is geen bril meer voor nodig. Natuurlijk kenden we dat ook al, in de vorm van autostereoscopisch 3D en er waren zelfs fabrikanten die autostereoscopische televisies op de markt brachten, zoals Toshiba. Een succes werd het echter nooit.

Het Nederlandse Dimenco, ook destijds al druk bezig met 3D, heeft een nieuwe techniek ontwikkeld die als simulated reality door het leven gaat. Voor deze techniek is geen bril nodig. In plaats daarvan worden gebruik gemaakt van ‘lenticular light-field computer vision’, ingebouwde sensoren en speciale beeldverwerkingsalgoritmen. De camera’s in het scherm analyseren de positie van je gezicht en ogen, waarna het beeld hierop aangepast wordt. Het resultaat is dat je objecten op het scherm in drie dimensies ervaart.

Het eerste product met deze techniek is het SR Pro Display. Dit is een 32-inch monitor met 8K-resolutie, een 60Hz refresh rate en de mogelijkheid om zowel in 2D als 3D te renderen. Je moet er echter wel flink wat geld voor neerleggen. De monitor kost namelijk net geen 10.000 euro. Gelukkig werkt Dimenco ook aan oplossingen om de techniek te verwerken in laptops, tablets en smartphones.

Het is dus even afwachten of dit de start van een nieuw 3D-tijdperk is, maar de ontwikkeling is in ieder geval veelbelovend.