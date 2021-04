CES 2022 vindt wederom plaats in Las Vegas als persoonlijk evenement

CES 2022 vindt plaats in Las Vegas en wordt een evenement waar je als persoon aanwezig kunt zijn. Dat maakt de Consumer Technology Association (CTA) deze week bekend. Daarmee is de grootste tech- en gadgetbeurs officieel terug van weggeweest.

CES 2022 in Las Vegas

Gary Shapiro, ceo en directeur van CTA, laat in een reactie weten hier heel blij om te zijn. Hij verheugd zich op het zien van nieuwe en bekende gezichten, in januari 2022. De CES-beurs wordt al ruim veertig jaar georganiseerd in Las Vegas.

Helemaal nieuw is de aankondiging niet, aangezien de organisatie achter de beurs eerder al bekendmaakte voornemens te zijn de beurs wederom als een persoonlijk evenement te organiseren in januari 2022. Die plannen werden aangekondigd in juli 2020, toen ook naar buiten kwam dat CES 2021 als een digitaal evenement georganiseerd zou worden vanwege de pandemie. Andere grote techbeurzen, zoals IFA 2021 in de herfst, zullen ook als een persoonlijk evenement georganiseerd worden.

CES 2022 vindt plaats van 5 tot en met 8 januari. De mediadagen zijn op 3 en 4 januari; die worden altijd voor het begin van de beurs georganiseerd. Hoewel het evenement fysiek bij te wonen is, zijn er ook veel onderdelen digitaal gemaakt waardoor iedereen er bij kan zijn — ook wanneer je niet naar Las Vegas kunt afreizen. Bedrijven die hebben laten weten aanwezig te zijn, zijn onder meer Amazon, AMD, Dell, Google, Hyundai, IBM, Intel, Lenovo, LG, Panasonic, Qualcomm, Samsung en Sony.