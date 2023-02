Verslag: Op bezoek bij de Bandjesfabriek

Fabricage

Het proces van het maken van een cassettebandje ziet er als volgt uit: Thomas spoelt met een speciale machine de geluidsband in de kunststof behuizing. Deze machine heb ik ooit gezien in een copy bank bij Phonogram/Polydor in Amersfoort. De band komt uiteraard bij RTM vandaan, de fabriek in Frankrijk die ooit bij Philips de machines kocht om geluidsbanden te produceren. RTM levert ons en vele anderen ook de grote tapes.

De volgende stap is dat Thomas ook een machine heeft die lege cassettes kan bedrukken. Ook kan hij de behuizing voorzien van stickers en een inlay. Het is een groot succes, zo vernemen wij. En dit is voor ons ook de aanleiding om een kleine serie van honderd cassettebandjes te laten produceren door Thomas. Wellicht kunnen we weer in samenwerking met Music Emotion een leuke actie starten voor al diegenen die nog een cassettespeler of -recorder hebben.