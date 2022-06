Review: Music Hall mmf-11.3 – Uit liefde voor vinyl

The box

De Music Hall mmf-11.3 wordt geleverd door Rutger Beerman van House of Music, importeur voor Frankrijk en de Benelux. Goed beveiligd in een stevige houten kist, samen goed voor 32 kg. We mogen de Music Hall mmf-11.3 zelf in elkaar knutselen. Niet alleen leuk maar ook ideaal om te ontdekken hoe het apparaat in elkaar zit. Music Hall levert drie armgewichten mee waardoor het eenvoudig is om voor gelijk welk element de juiste naalddruk in te stellen. In de kist vinden we naast olie voor de poelie en een waterpas ook nog witte handschoenen en een stofdoek. Vollediger kan het niet.