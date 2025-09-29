Nieuws Audio Hoofdtelefoons

Eerste koptelefoon van budgetmerk CMF biedt een ongewone slider

29 september 2025 2 Minuten 0 Reacties
cmf headphones pro

De CMF Headphone Pro is de eerste koptelefoon van het Nothing-budgetmerk, die ruimte biedt voor een unieke schuifregelaar. Vanaf begin oktober is die in de VS te koop.

CMF, het betaalbare zustermerk van het designgerichte Nothing, heeft zijn eerste product in een nieuwe categorie onthuld: de CMF Headphone Pro. Deze draadloze over-ear koptelefoon combineert slimme functies van Nothing met een eigen, toegankelijk design en een zeer concurrerende prijs.

Waar Nothing bekendstaat om zijn vaak hoekige en transparante ontwerpen, kiest CMF met de Headphone Pro voor een meer traditionele aanpak met zachte, afgeronde oorschelpen en een comfortabele, goed gevoerde hoofdband. De focus ligt duidelijk op draagcomfort voor lange luistersessies. De koptelefoon is verkrijgbaar in drie kleuren (donkergrijs, lichtgroen en lichtgrijs), maar je kunt een persoonlijk tintje toevoegen met los verkrijgbare oorkussens in fellere kleuren zoals oranje.

Bediening is opvallend

Een opvallend kenmerk is de bediening. In plaats van gevoelige touchpanelen, die soms onbedoeld reageren, kiest CMF voor fysieke, tactiele knoppen die je gemakkelijk op de tast kunt vinden. Naast de standaardknoppen is er een handige multifunctionele draaiknop voor volume en het beheren van je muziek. Uniek is de Energy Slider, een fysieke schuifknop op de oorschelp waarmee je direct de balans tussen bas en treble kunt aanpassen, zonder dat je daarvoor de bijbehorende Nothing X-app hoeft te openen.

cmf headphones pro

De Headphone Pro is uitgerust met adaptieve actieve noise cancellation (ANC). Dit systeem past automatisch de mate van ruisonderdrukking aan op basis van het omgevingsgeluid, zodat je altijd de juiste filtering krijgt. De batterijduur is misschien wel het meest indrukwekkende aspect. Volledig opgeladen gaat de CMF Headphone Pro tot wel honderd uur mee zonder ANC. Met actieve ruisonderdrukking ingeschakeld is dit nog steeds een uitstekende vijftig uur. Ter vergelijking: dit is aanzienlijk langer dan veel duurdere concurrenten zoals de Sony WH-1000XM6 (maximaal dertig uur met ANC).

Mocht de batterij toch onverwachts leeg zijn, dan zorgt vijf minuten snelladen al voor vier uur luisterplezier. Een handige extra is de mogelijkheid om de koptelefoon via een usb-c-kabel direct op te laden met de meeste moderne smartphones.

Prijs en Beschikbaarheid

De CMF Headphone Pro is vanaf 7 oktober te koop in de Verenigde Staten, voor een adviesprijs van 99 dollar. Over een eventuele Europese releasedatum en prijs weten we op moment van schrijven nog niets.

