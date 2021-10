Review: Marantec Maveo – smart platform voor garagedeuren en poorten

Installatie

De installatie van het Maveo-platform is een fluitje van een cent. Natuurlijk moet eerst de motor gemonteerd en geïnstalleerd worden, wat je in de meeste gevallen overlaat aan een installateur. Eenmaal geplaatst is het een kwestie van de Maveo-adapter in de motor steken, de Maveo-hub in het stopcontact steken en de app downloaden. Let wel dat je de app gemaakt door Nymea downloadt, wat de nieuwste versie is. Zodra je de app opent word je gelijk door een aantal stappen geloodst om de Maveo-hub te koppelen. Ook hierbij een aandachtspunt: je kunt kiezen voor een aansluiting via WiFi of UTP-kabel. Hoewel dat laatste interessant klinkt is dat in veel situaties lastig aangezien de hub vlakbij de motor geplaatst moet worden. Deze communiceren namelijk samen middels bluetooth. Het plaatsen van de hub binnenhuis is dus in veel gevallen geen optie, en een goed dekkend WiFi-signaal in de garage is belangrijk.

Wanneer dat allemaal in orde is, is het een kwestie van de stappen in de app doorlopen om de hub lokaal te koppelen. Vervolgens kun je een account aanmaken binnen de app om ook buitenshuis, via een mobiele verbinding, de deur te bedienen. Er zijn ook nog een paar interessante instellingsmogelijkheden. Zo kun je de hub inzetten als access point, om je WiFi-signaal een extra boost te geven. Dit was in ons geval niet noodzakelijk, maar het is een leuke extra. Ook kun je een middenfunctie instellen voor de poort of deur. Dit is een positie waar de deur automatisch op geopend wordt als je de daarvoor bestande knop indrukt. Via een setting op de motor bepaal je deze positie, waarna deze via de app geactiveerd wordt. Dit is bijvoorbeeld handig om de deur een stukje open te zetten voor de pakketbezorger. Tot slot kun je jouw locatie instellen, wat later interessant gaat zijn voor de weersomstandigheden (ventileren van de garage) en een scenario voor wanneer je thuiskomt.