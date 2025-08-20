Achtergrond: Vaardigheden van acteurs

Talentvol

Andere talentvolle acteurs zijn bijvoorbeeld Hugh Jackman in The Greatest Showman (2017). Jackman heeft een musical-achtergrond en laat in deze film zijn vocale en dansvaardigheden zien, hoewel hij daar vanwege pesterijen eerder mee was gestopt. Natalie Portman zet een professionele ballerina neer in Black Swan (2010). Voor deze rol trainde zij maandenlang. Een ander mooi voorbeeld is Charlize Theron in Atomic Blonde (2017), waarin zij zelf vele intense vechtscènes deed, begeleid door maar liefst acht personal trainers.

De zeer talentvolle acteur Leonardo Dicaprio speelt regelmatig met verschillende accenten. Hij gaat wat verder voor zijn rol in de film Blood Diamond (2006). Daarin speelt hij een huurling uit Zimbabwe (voorheen bekend als Rhodesië) en leerde hij niet zonder succes het Zuid-Afrikaanse accent.