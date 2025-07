Look en feel

Dan zet ik een cd op en laat alles netjes op temperatuur komen. Alvorens ik er op mijn gemak voor ga zitten, bestudeer beide hifi componenten eerst nauwlettend. Het two-tone design, daar moet je van houden. Spreekt je het design van Moon of Rotel je aan, dan zal het liefde zijn op het eerste gezicht. De optiek is rustig en minimalistisch. Het front van de cd-speler heeft niet meer dan een powerknop, uitwerpknop en bedieningsknoppen waarmee je start, pauzeert, stopt en de nummers kan skippen. Het informatiedisplay is centraal geplaatst en hierboven bevindt zich een conventionele cd-lade. Geen slot-in loopwerk in deze prijsklasse en dit juich ik toe. Het lademechanisme toont overeenkomst met de mechanismen uit de jaren ’90 van de vorige eeuw en voelt minder hoogwaardig aan dan sommige loopwerken van hedendaagse high-end merken. Niets mis mee, want anders dan bij de ‘hoogwaardige’ lade mechanismes van moderne high-end cd-spelers heb ik nog nooit in mijn leven een problemen met conventionele cd-lades uit de jaren ‘90 gehad. Ook het compact disk digital audiologo is iets dat ik al lang niet meer op een speler heb aangetroffen en geeft me een vertrouwd gevoel.

De versterker heeft eveneens een minimalistisch design. Centraal is een op afstand afleesbaar matrix display opgenomen met hieronder een grote volumeknop. Recht onder de display is de powerswitch opgenomen geflankeerd door knoppen voor input, speakerselectie, klasse A/AB versterkerschakeling en mute. Beide componenten worden geleverd met een infrarood afstandsbediening vervaardigd uit aluminium. Al ben ik meer gecharmeerd van de solide uitgevoerde remote van de compact disk speler, de afstandsbediening van de versterker past qua design beter in het huidige tijdsbeeld, is lekker functioneel en voelt prima aan. De optiek van de behuizing van de audiocomponenten straalt kracht en performance uit. De efficiënte koelribben aan de flanken van de behuizing passen naadloos in dit geheel. De dikke aluminium deksel van de cd-speler is zwaar uitgevoerd en heeft een mooi geborsteld oppervlak. De geribbelde deksel van de versterker is geoptimaliseerd voor een goede warmteafgifte. De gematteerde zilveren frontjes zijn foutloos geproduceerd en had hier een Rotel of Moon logo op gepronkt, dan had ik beide merken geprezen om de sublieme bouwwijze. Maar, net als bij de afstandsbedieningen het geval is, is het materiaalgebruik bij de units zelf net niet helemaal consequent toegepast. Wat ik jammer vind is dat er bij de compact disk speler is gekozen voor een gematteerde lade in de hoogglans inlay en dat er in contrast tot de versterker is gekozen voor zwarte voetjes in plaats van de meer premium ogende aluminium voeten die bij de versterker zijn gebruikt. Hetzelfde vind ik van de displaykeuze van de cd-speler. Deze heeft een duidelijk 7-segments uiterlijk en is met de donkerblauwe kleur minder goed op afstand afleesbaar. De puntmatrix display van de versterker is lichtblauw en hiermee beter afleesbaar. Ik had graag gezien dat de fabrikant of voor de een of voor de ander had gekozen. Dit was rustiger geweest aan de ogen. Is dit alles een deal breaker? Beslist niet. Wanneer ik de behuizingen omdraai, laten deze componenten zich namelijk van de beste kant zien.