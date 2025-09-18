Nieuws Audio Algemeen

In Memoriam: Peter Viergever, moge hij in vrede rusten

18 september 2025 1 Minuut 0 Reacties
Viergever

Op zaterdag 13 september jongstleden is Peter Viergever, oprichter van Viertron BV overleden. Peter was een bevlogen ondernemer en de drijvende kracht achter de branchevereniging genaamd Verenigde Audio Distributeurs en de gelijknamige VAD-shows die in de jaren ’90 en 2000 van de Koningshof in Veldhoven het centrum van audiominnend Nederland en omstreken maakten zoals we dat vandaag de dag nog steeds op die plek kennen.

Viertron

Audio, hifi en handelsgeest zaten hem in het bloed. Tot 2002 leidde hij met passie zijn groothandel Viertron, waar merken als Musical Fidelity en Meridian tot grote hoogte konden stijgen. Na vele jaren van hardverdiende audiosuccessen werd het bedrijf met verve voortgezet door zijn dochter Sandra en schoonzoon Marijn. Ook na zijn ondernemerschap bleef Peter actief zijn passies najagen: van oldtimer-audiobeurzen tot de lokale radio-omroep in Zwijndrecht ATOS. Daarnaast zette hij zich in voor het beheer van diverse kerkelijke stichtingen, waaronder het historische kerkje van Kijfhoek. Ondanks de beperkingen die de reuma hem oplegde, wist hij steeds zijn energie en toewijding te behouden. Hij laat een grote indruk achter in de wereld van hifi en bij allen die hem gekend hebben. Moge Peter in vrede rusten.

