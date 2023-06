Tibber en Polarium komen met AI-gestuurde thuisbatterij Homevolt

De Homevolt is een echt slim product voor energieopslag. Niet alleen maakt het gebruik van kunstmatige intelligentie, het is gemakkelijk te verkrijgen, te gebruiken en dankzij de handige app ook te bedienen, aldus de website van Tibber. Tibber is de slimme energieleverancier in Nederland met groene stroom en dynamische uurprijzen.

Uiteindelijk heb je de Homevolt om kosten te besparen. Zo kun je de batterij opladen als de stroomprijs laag is en deze gebruiken als de stroomprijs hoog is. De kunstmatige intelligentie moet hierbij helpen. Ook is deze batterij in het leven geroepen om meer zelfvoorzienend te zijn. Je kunt als eigenaar van zonnepanelen de productie optimaliseren en zo je zelfvoorzienendheid vergroten. Het moet netwerkoplossingen bieden als er een overschot of tekort aan energie is. Je kunt zelfs je favoriete kleur laten weergeven aan de buitenkant.

Wanneer je de Homevolt koopt is de installatie en de configuratie inbegrepen. Je kunt kiezen uit één of twee modules met een capaciteit van 6,6 of 13 kilowattuur. De batterij moet 6.000 tot 8.000 laadcycli mee kunnen gaan. Het gewicht is fors met 75 kilo en 120 kilo.

Prijs en beschikbaarheid van Homevolt

Deze thuisbatterij is vanaf 2024 ook verkrijgbaar in Nederland. De prijzen hier zijn nog niet bekend, maar in Noorwegen en Zweden zijn de preorders open. Het 6,6kWh-model kost ongeveer 7.740 euro, terwijl de grotere variant 11.175 euro kost. Meer informatie vind je op de website van Tibber.