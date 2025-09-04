Luisteren naar de Morel Avyra 633

Voor deze review werden de luidsprekers niet bij mij thuis afgeleverd, maar reisde ik naar het pittoreske Uithoorn, waar Finest Soundsystems het dealerschap van Morel verzorgt. Eigenaar Ramon Dooijewaard heeft ze met enthousiasme in zijn assortiment opgenomen. Finest Soundsystems werkt alleen op afspraak en is gevestigd in een voormalige huisartsenpraktijk die in een losstaand gebouw achter de woning van Ramon was gevestigd. Terwijl we in de oude kantoorruimte van de assistente koffie drinken legt Ramon kort uit waar zijn bedrijf voor staat. Zijn assortiment is overzichtelijk en met zorg geselecteerd, om met een zo breed mogelijk klankenpalet aan zo veel mogelijk muzikale smaken te kunnen voldoen. Er staat een interessante mix van nieuwe en ingeruilde high-end elektronica, luidsprekers, kabels en accessoires van bekende én echte ‘boutique’ merken. Wat ooit de spreekkamer van de dokter was is nu ingericht als luisterruimte, maar voelt meer als een huiskamer. Het plafond is aan één kant net wat hoger dan aan de andere kant, wat akoestisch gunstig is omdat het wat staande golven voorkomt, maar verder zijn er geen grote akoestische aanpassingen gedaan. Ramon vindt namelijk dat demo’s in een ‘doorsnee’ huiskamer realistischer en dus eerlijker zijn dan in een akoestisch geperfectioneerde ruimte, waar ik het mee eens ben.

De set die hij voor deze luistersessie bij de Avyra 633 had opgesteld bestond uit de IS-1 ‘octocore’ streamer van het Canadese merk Infigo Audio, aan een Chord Electronics TT2 DA-converter die tevens als voorversterker diende voor de Chord Electronics BerTTi eindversterker. De 2 x 75 watt Klasse AB MOSFET-schakeling van de BerTTi is gebaseerd op de technologie van de zeer kostbare Chord Electronic Ultima versterkers. De bekabeling was van Omega Audio. De Morel Avyra 633 is geen lastige luidspreker om aan te sturen. Met een rendement van 89 dB en een impedantie die nergens onder de 4Ω komt is hij zelfs tot op zekere hoogte ‘buisvriendelijk’ te noemen, maar Chord Electronics heeft in mijn ervaring gewoon een zeer prettige, licht warme, transparante en dynamische klank die een bepaalde soepelheid heeft die me aan het karakter van een goede buizenversterker doet denken, maar dan met de grotere controle in het laag van solid-state. Volgens Ramon is de combinatie met Chord Electronics dan ook bewust gekozen, de ‘signature sound’ van het merk vormt gewoon een erg mooie match met de voicing van Morel luidsprekers.

Dat hij daarin gelijk heeft bleek meteen bij de eerste klanken die we beluisterden. Omdat onze afspraak op Hemelvaartsdag viel (lekker rustig op de weg) leek het me gepast om de luistersessie te beginnen met ‘Ascension Day’ van Talk Talk, van hun sublieme maar zwaar ondergewaardeerde (en uiteindelijk ook laatste) album Laughing Stock. De online versie die we via Tidal beluisterden liet enorm veel textuur horen en klonk redelijk lichtvoetig, met name de open snaredrum had veel snelheid en dynamische impact, en het geluidsbeeld was in alle richtingen ruim en keurig ‘op hoogte’. De wat hese stem van Mark Hollis stond fraai verstaanbaar vooraan in de mix en was realistisch van klank, zowel qua ‘body’ als articulatie. Het is geen erg warme opname, en dat laten de Avyra’s ook goed horen, maar schel wordt het nergens en de kickdrum zit ook op een lager volume nog verrassend vol en volumineus onderin de mix.

Om een beetje in dezelfde sfeer te blijven luisterden we vervolgens naar het album ‘Solace’ van Held By Trees. Vanaf de openingstrack ‘Next To Silence’ is Solace een verstild eerbetoon aan de sound van Talk Talk. En eigenlijk méér dan een eerbetoon, want een groot deel van de muzikanten die meespelen op dit album was ook te horen op de laatste twee van Talk Talk. Dit album is van 2022 en klinkt ook echt 31 jaar moderner en kleurrijker dan Laughing Stock. Zo zou Talk Talk geklonken hebben als ze nu de studio in waren gedoken. Er is opnieuw enorm veel textuur te horen in alle akoestische instrumenten, maar zonder de wat geëtste witheid die helaas nog steeds in veel moderne high-end apparatuur te horen is om de schijn van resolutie te wekken. Hier horen we échte klankkleuren en de Avyra’s laten dat met een verbazingwekkende transparantie horen. Daarmee bewijzen ze een mooi doorgeefluik te zijn van wat je er aan bronnen en versterking vóór zet. Het soepele maar toch robuuste en vrij analoge klankkarakter dat ik van Chord Electronics gewend ben is bij deze opname goed te herkennen en dat zorgt voor een ontspannen en natuurlijke luisterervaring. De contrabas heeft detail en kleur, niet de gevreesde ‘one-note bass’ die veel overmoedig afgestemde basreflex luidsprekers plaagt.

Vervolgens is het de beurt aan Thom Yorke en Mark Pritchard. De Radiohead-voorman en de underground-elektronicaheld (Global Communication’s album ’76:14′ uit 1994 is en blijft een meesterwerk) laten op Tall Tales een knap staaltje tovenarij uit de hedendaagse studio horen. De weergave van alle kleine details die ze in de mix verstopt hebben is pijlsnel en puntig, in een extreem groots geluidsbeeld waarin al heel snel opvalt dat alle onderdelen van de mix een eigen reverb hebben. Het prikkelend onrealistische geheel dat ze zo vormen is behoorlijk vervreemdend en psychedelisch. Bij deze track laten de Avyra’s voor het eerst horen dat het gespecificeerde bereik in het laag van 25 Hz op -4 dB geen papieren belofte is. Vanaf een minuut of vier in het nummer wordt de luisterruimte met een onverwachte autoriteit gevuld met putdiep laag dat totaal niet de indruk wekt ergens anders bij te horen dan bij de muziek zelf. En zelfs bij hoger volume ‘blaast’ de baspoort nauwelijks, wat mijns inziens betekent dat hij óók dient om het akoestische rendement te verhogen. Zo krijg je verrassend diep laag uit twee wat kleinere drivers. De integratie van de diepste bastonen is dus zeer goed gelukt (ook met dank aan de opstelling door mijn gastheer en zijn keuze voor de randapparatuur overigens, credit where credit is due…).

Veel muziek passeerde die dag nog de revue, en het zou te ver voeren om alles hier te noemen. Een album dat ik tot slot echter beslist nog wil vermelden is ‘All Life Long’ van de in Zweden wonende jonge Amerikaanse componiste en organiste Kali Malone. Zij is getrouwd met Stephen O’Malley, de gitarist van de seismische bulderdroneband SunnO))), die op dit album echter óók op drie tracks orgel speelt. De trage en soms behoorlijk avantgardistische, neoklassieke composities van Malone worden mede uitgevoerd door het vocale Macadam Ensemble en de blazers van Anima Brass, en doen hier en daar wel een beetje aan het werk van Arvo Pärt denken. De natuurlijke galm van de opnamelocatie hangt als een fraaie transparante wolk om de muzikanten en vocalisten heen, maar wat de opname echt geweldig maakt is de buitengewoon gelaagde dieptestaffeling en de rotsvaste plaats die alle elementen van de mix hebben in het geluidsbeeld. De weergave wordt bijna visueel en dat is zeldzamer dan je zou denken.

Bij minder zorgvuldig gebouwde luidsprekers loopt bij complexe opnames als deze de ruimtelijke weergave al gauw dicht, maar in mijn aantekeningen vind ik juist de woorden “Wow, wat groots en schoon allemaal; zó bouw je dus een geweldig filter!”, waarmee ik mijn bewondering uitte voor het hoge niveau van timing en fasereinheid in de enorme en uitermate transparante bubble van muziek die de Avyra 633’s in de luisterruimte neer wisten te zetten. Het is de zoveelste opname die ik die dag hoorde waarbij ik mezelf echt moest dwingen om aantekeningen te maken, want eigenlijk wilde ik alleen maar luisteren. Een mooier compliment kun je een luidspreker (en het aangesloten audiosysteem) denk ik niet maken.