Streamingtips #16 – Black Mirror, The Handmaid’s Tale en Hacks

The Handmaid’s Tale (Videoland)

De rechten van vrouwen zijn in deze serie weinig waard, maar daar steekt het hoofdpersonage Offred, gespeeld door Elizabeth Moss, een stokje voor. Dat is lastig, want ze is zelf ook een vrouw en deel van de minder bedeelden in de wereld. Het is een hitserie die nu zijn zevende seizoen in gaat op Videoland. De serie is te zien op meerdere streamingdiensten, maar ze hebben misschien nog niet overal het zevende seizoen zien. De serie is gebaseerd op het gelijknamige boek van Margaret Atwood.